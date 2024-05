Yeni nesil Xbox, 2026 yılında Call of Duty ile birlikte çıkabilir

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıllarda Playstation ve Nintendo’ya nazaran düşük konsol satışı yapan Xbox, hayranlarını korkutmaya başlamıştı. Birçok oyuncu, Microsoft’un bu başarısızlığa ve yeni nesil bir Xbox’ın çıkışına izin vermeyeceğini düşünmüştü. Korkuların artması ile Xbox yöneticileri, geçtiğimiz yıl içerisinde yeni nesil Xbox üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Bu konu hakkında Xbox Başkanı Sarah Bond “Burada gerçekten odaklandığımız şey, bir donanım neslinde şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük teknik atılımı sunmak” diyerek oyuncuların yüreğine su serpmişti. Peki yeni Xbox konsolu ne zaman satışa sunulacak?

Yeni nesil Xbox 2026 yılında gelebilir

Geçtiğimiz aylarda yeni nesil Xbox’ın 2026 yılında çıkacağına dair söylentiler ortaya atılmıştı. Yeni gelen iddialar da bu söylentileri doğrular nitelikte. Activision kaynakları ile bilinen ünlü Call of Duty analisti Ghost of Hope, yeni nesil Xbox’ın 2026 yılında çıkacağını ve Call of Duty 2026’nın bu sistem için bir çıkış oyunu olacağını belirtti. Call of Duty 2026, Modern Warfare serisi ile bilinen Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Call of Duty 2026’nın nasıl bir yapım olacağı henüz bilinmiyor ancak Modern Warfare veya Ghosts serisine eklenecek bir yapım olması muhtemel görünüyor.

Son aylarda birçok oyuncuyu rahatsız edecek hamleler yapan Xbox, yeni nesil Xbox ile oyuncuların tekrar gönlünü kazanabilir. Ancak Xbox’a özel oyunların Playstation ve Nintendo sistemlerine gitmesi, Xbox konsolunun işlevini bir hayli düşürüyor. Bakalım Xbox, yeni nesilde nasıl bir strateji izleyecek. Tüm bunların yanı sıra Microsoft’un, 2026 yıl öncesi yenilenmiş bir Xbox Series X piyasaya süreceği de gelen bilgiler arasında.

