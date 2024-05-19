Yeni nesil Xbox, 2026 yılında Call of Duty ile birlikte çıkabilir

Yeni nesil Xbox 2026 yılında gelebilir
Geçtiğimiz aylarda yeni nesil Xbox’ın 2026 yılında çıkacağına dair söylentiler ortaya atılmıştı. Yeni gelen iddialar da bu söylentileri doğrular nitelikte. Activision kaynakları ile bilinen ünlü Call of Duty analisti Ghost of Hope, yeni nesil Xbox’ın 2026 yılında çıkacağını ve Call of Duty 2026’nın bu sistem için bir çıkış oyunu olacağını belirtti. Call of Duty 2026, Modern Warfare serisi ile bilinen Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Call of Duty 2026’nın nasıl bir yapım olacağı henüz bilinmiyor ancak Modern Warfare veya Ghosts serisine eklenecek bir yapım olması muhtemel görünüyor.
Son aylarda birçok oyuncuyu rahatsız edecek hamleler yapan Xbox, yeni nesil Xbox ile oyuncuların tekrar gönlünü kazanabilir. Ancak Xbox’a özel oyunların Playstation ve Nintendo sistemlerine gitmesi, Xbox konsolunun işlevini bir hayli düşürüyor. Bakalım Xbox, yeni nesilde nasıl bir strateji izleyecek. Tüm bunların yanı sıra Microsoft’un, 2026 yıl öncesi yenilenmiş bir Xbox Series X piyasaya süreceği de gelen bilgiler arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.