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    Anlık Bildirim

    Yeni nesil Xbox, 2026 yılında Call of Duty ile birlikte çıkabilir

    Dünyanın en büyük konsol üreticilerinden olan Xbox, yeni nesil için çalışmalara devam ediyor. Xbox son yıllarda Playstation’ın gerisinde kalsa da Microsoft, markaya olan güvenini kaybetmemiş.
    Xbox Series S ve Xbox Series X Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Playstation ve Nintendo’ya nazaran düşük konsol satışı yapan Xbox, hayranlarını korkutmaya başlamıştı. Birçok oyuncu, Microsoft’un bu başarısızlığa ve yeni nesil bir Xbox’ın çıkışına izin vermeyeceğini düşünmüştü. Korkuların artması ile Xbox yöneticileri, geçtiğimiz yıl içerisinde yeni nesil Xbox üzerinde çalıştıklarını doğrulamıştı. Bu konu hakkında Xbox Başkanı Sarah Bond “Burada gerçekten odaklandığımız şey, bir donanım neslinde şimdiye kadar görebileceğiniz en büyük teknik atılımı sunmak” diyerek oyuncuların yüreğine su serpmişti. Peki yeni Xbox konsolu ne zaman satışa sunulacak?

    Yeni nesil Xbox 2026 yılında gelebilir

    Geçtiğimiz aylarda yeni nesil Xbox’ın 2026 yılında çıkacağına dair söylentiler ortaya atılmıştı. Yeni gelen iddialar da bu söylentileri doğrular nitelikte. Activision kaynakları ile bilinen ünlü Call of Duty analisti Ghost of Hope, yeni nesil Xbox’ın 2026 yılında çıkacağını ve Call of Duty 2026’nın bu sistem için bir çıkış oyunu olacağını belirtti. Call of Duty 2026, Modern Warfare serisi ile bilinen Infinity Ward tarafından geliştiriliyor. Call of Duty 2026’nın nasıl bir yapım olacağı henüz bilinmiyor ancak Modern Warfare veya Ghosts serisine eklenecek bir yapım olması muhtemel görünüyor.

    Son aylarda birçok oyuncuyu rahatsız edecek hamleler yapan Xbox, yeni nesil Xbox ile oyuncuların tekrar gönlünü kazanabilir. Ancak Xbox’a özel oyunların Playstation ve Nintendo sistemlerine gitmesi, Xbox konsolunun işlevini bir hayli düşürüyor. Bakalım Xbox, yeni nesilde nasıl bir strateji izleyecek. Tüm bunların yanı sıra Microsoft’un, 2026 yıl öncesi yenilenmiş bir Xbox Series X piyasaya süreceği de gelen bilgiler arasında. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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