Eski Nintendo çalışanı açıkladı: Switch 2 ne zaman çıkacak?

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Tam Boyutta Gör Nintendo, Switch 2'nin tanıtımı için 2 Nisan'da bir etkinlik düzenleyeceğini duyurmuş olsa da, konsolun çıkış tarihi ve fiyatı hâlâ belirsiz. Bu belirsizlik ise yavaş yavaş sonlanmaya başlıyor. Son olarak eski bir Nintendo çalışanı, Nintendo Switch 2'nin resmi çıkış tarihini paylaştı. Peki Switch 2 ne zaman çıkacak? İşte tüm bildiklerimiz...

Kaçıranlar için Nintendo Switch 2, aylarca süren spekülasyonların ardından artık resmi. Konsol hakkında tüm bilgilerin ise, 2 Nisan’da düzenlenecek Nintendo Direct etkinliğinde açıklanması bekleniyor. Şimdi bunun öncesinde "Sean" isimli şirketin eski perakende departmanı çalışanlarından biri, Switch 2’ye dair sürpriz bilgiler paylaştı.

Kit & Krista podcast'inde yaptığı açıklamada Sean, Nintendo’nun özellikle yaz tatili başlangıcında bir çıkış yapmayı hedeflediğini söyledi. Bunun nedeni ise, Haziran ayının, öğrenci kitlesinin ilgisini çekmek için en uygun dönem olması. Daha önce bazı söylentiler, konsolun 22 Mayıs’ta piyasaya sürülebileceğini iddia etmişti, ancak Sean, kesin tarih vermekten kaçınarak konsolun "yaz bitmeden çıkacağını" belirtti.

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Son olarak daha önceki sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin maliyeti 350 dolar seviyesinde olabilir. Kıyaslamak adına Nintendo Switch'in 300 dolar, Switch OLED sürümünün ise 350 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktığını hatırlatalım. Dolayısıyla küçük çaplı bir fiyat artışı görebiliriz.

Nintendo Switch 2 beklenen özellikler

Nintendo Switch 2'nin teknik özellikleri ve yenilikleri hakkında herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor. Ancak sızıntılara göre Nintendo Switch 2'nin 60W şarj cihazı ve dock kullanımı için ikinci bir soğutucuya sahip olacağı söyleniyor. Üstelik Ampere mimarili NVIDIA Tegra 239 platformundan güç alacağını doğruladı.

Bu konfigürasyonda ise, 1280 CUDA çekirdeği, 8 Cortex A78 Arm CPU ve 12GB RAM kapasitesi bulunacak. Ayrıca Nvidia GPU sayesinde konsolun Nvidia DLSS Super Resolution ve Ray Reconstruction teknolojilerini desteklediğini göreceğiz.

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Eski Nintendo çalışanı açıkladı: Switch 2 ne zaman çıkacak?