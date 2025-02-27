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    PS Store "Fırsat Çılgınlığı" İndirimleri başladı: İşte fırsatlar

    Playstation Store'da başlayan "Fırsat Çılgınlığı" İndirimleri kapsamında birçok oyun yüzde 75'e varan indirimle sunuluyor. işte Playstation Store'da indirime giren oyunlar...
    PS Store 'Fırsat Çılgınlığı' İndirimleri başladı: İşte fırsatlar
    PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 13 Mart'a kadar sürecek "Fırsat Çılgınlığı" İndirimleri başladı. The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt ve Sekiro: Shadows Die Twice dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

    PS Store ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri başladı

    PlayStation Store'da başlayan ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri kapsamında, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda STAR WARS Jedi Cross-Gen Bundle Edition 3.299,00 TL'den 824,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak The Last of Us Part I, 2.799,00 TL yerine 1.399,50 TL, The Witcher 3: Wild Hunt 254,00 TL'den 50,80 TL, Sekiro: Shadows Die Twice ise 469,00TL yerine 235,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor. 

    ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

    Oyun Normal Fiyatı İndirimli Fiyatı İndirim Oranı
    Sekiro™: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü 469,00 TL 234,50 TL  %50
    The Last of Us™ Part I 2.799 TL 1.399,50 TL %50
    The Witcher 3: Wild Hunt 254 TL 50,80 TL %80
    The Last of Us™ Part II Remastered 999,20 TL 1.249 TL %20
    Marvel's Spider-Man Remastered 466,78 TL 270,73 TL %40
    Mount & Blade II: Bannerlord 1.749,00 TL 1.049,40 TL %40
    STAR WARS™ Jedi Cross-Gen Bundle Edition 3.299,00 TL 824,99 TL %75
    Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm 1.629,00 TL 537,57 TL %67
    Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Lüks Sürüm Paketleri 3.499,00 TL 1.049,70 TL %70
    A Way Out 1.049,70 TL 157,35 TL %85
    Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5 399,00 TL 51,87 TL %87
    Crysis 3 Remastered 749,00 TL 224,70 TL %70
    FAR CRY®6 Gold Edition PS4 & PS5 809,00 TL 202,25 TL %75
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    ankara çelik rötuş dyo mu filli boya mı sevgilinizle konuşacak konu bulamıyor musunuz habil ile kabil doblo 1.3 mü 1.6 mı

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