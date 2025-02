PS Store 'Fırsat Çılgınlığı' İndirimleri başladı: İşte fırsatlar

PlayStation'ın resmi dijital platformu PlayStation Store'da 13 Mart'a kadar sürecek "Fırsat Çılgınlığı" İndirimleri başladı. The Last of Us Part II, Marvel's Spider-Man Remastered, The Witcher 3: Wild Hunt ve Sekiro: Shadows Die Twice dahil olmak üzere çok sayıda oyuna ciddi indirimler geldi. Bizde sizler için PS Store'da indirimde sunulan oyunları bir araya getirdik. İşte indirime giren Playstation oyunları...

PS Store ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri başladı

PlayStation Store'da başlayan ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri kapsamında, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda STAR WARS Jedi Cross-Gen Bundle Edition 3.299,00 TL'den 824,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak The Last of Us Part I, 2.799,00 TL yerine 1.399,50 TL, The Witcher 3: Wild Hunt 254,00 TL'den 50,80 TL, Sekiro: Shadows Die Twice ise 469,00TL yerine 235,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.

''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.

