PS Store 'Fırsat Çılgınlığı' İndirimleri başladı: İşte fırsatlar

PS Store ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri başladı
PlayStation Store'da başlayan ''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri kapsamında, birden fazla oyunda %75'e varan indirimler sunuluyor. İndirimde sunulan oyunlara baktığımızda STAR WARS Jedi Cross-Gen Bundle Edition 3.299,00 TL'den 824,99 TL'ye düştü. Buna ek olarak The Last of Us Part I, 2.799,00 TL yerine 1.399,50 TL, The Witcher 3: Wild Hunt 254,00 TL'den 50,80 TL, Sekiro: Shadows Die Twice ise 469,00TL yerine 235,50 TL fiyatla oyunculara sunuluyor.
''Fırsat Çılgınlığı'' indirimleri kapsamında sunulan oyunların bazıları bu şekilde. Ayrıca birçok yapımda yüzde 75'e varan indirimler oyuncuları bekliyor olacak. İndirimlerde öne çıkan oyunlara buradan veya hemen aşağıdan ulaşabilirsiniz.
|Oyun
|Normal Fiyatı
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Sekiro™: Shadows Die Twice - Game of the Year Sürümü
|469,00 TL
|234,50 TL
|%50
|The Last of Us™ Part I
|2.799 TL
|1.399,50 TL
|%50
|The Witcher 3: Wild Hunt
|254 TL
|50,80 TL
|%80
|The Last of Us™ Part II Remastered
|999,20 TL
|1.249 TL
|%20
|Marvel's Spider-Man Remastered
|466,78 TL
|270,73 TL
|%40
|Mount & Blade II: Bannerlord
|1.749,00 TL
|1.049,40 TL
|%40
|STAR WARS™ Jedi Cross-Gen Bundle Edition
|3.299,00 TL
|824,99 TL
|%75
|Avatar: Frontiers of Pandora Lüks Sürüm
|1.629,00 TL
|537,57 TL
|%67
|Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Lüks Sürüm Paketleri
|3.499,00 TL
|1.049,70 TL
|%70
|A Way Out
|1.049,70 TL
|157,35 TL
|%85
|Mortal Kombat 11 Ultimate PS4 & PS5
|399,00 TL
|51,87 TL
|%87
|Crysis 3 Remastered
|749,00 TL
|224,70 TL
|%70
|FAR CRY®6 Gold Edition PS4 & PS5
|809,00 TL
|202,25 TL
|%75
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