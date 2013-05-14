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Sony, SBH50 mikrofonlu kablosuz kulaklık modelini tanıttı

6 yıl
7,7b
1
33
Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, SBH50 mikrofonlu kablosuz kulaklık modelini tanıttı

Son dönemde duyurduğu akıllı cep telefonları ile gündemde büyük yer kaplayan Sony, özellikle Xperia ZR ve Xperia Z modelleriyle uyumlu yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı.
SBH50 ismine sahip olan üst seviye kulaklık modeli, dahili NFC (Near Field Communication) teknolojisi ya da Bluetooth 3.0 teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonları ile bağlantı kurabiliyor. Üzerinde yer alan 128 x 36 piksel OLED ekranı ile bağlı telefonlara gelen bildirimlerin görüntülenmesine ve metin mesajlarının okunabilmesine imkan verebilen SBH50, klasik çağrı cevaplama işlemlerinin ve müzik ayarlarının yanı sıra, telefon görüşmesi yapılmasına da izin verebiliyor. 3.5mm kulaklıklar ile kullanılabilen model, microUSB üzerinden şarj edilebiliyor.
Dahili 115 mAh pil ile 400 saat bekleme, 8 saat konuşma süresi sunan kulaklık, ayrıca RDS özellikli FM radyo desteğine ve farklı cihazlar için çoklu bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Sony SBH50 kablosuz kulaklık modeli, ayrıca Bluetooth destekli tablet ve masaüstü bilgisayar modelleri ile de uyumlu olarak çalışabiliyor.
Şık ve modern tasarımı, 58 x 24 x 8 mm boyutları ve 15,8 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir olan Sony SBH50'nin, fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.
 
Sony, SBH50 mikrofonlu kablosuz kulaklık modelini tanıttı

http://www.sonymobile.com/tr/products/accessories/stereo-bluetooth-headset-sbh50/specifications/#tabs Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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blondem26 5 yıl
Ben mw600 kullanıyorum ve çok memnunum, almadan önce mw1 i araştırmıştım ama genel yorumlara baktığımda mw600 pek tutulmamıştı, sonra mw600 ü aldım ve aldığıma çok memnunum, şarzı çok gidiyor ses kalitesi güzel, tabii ki bluetoth 2.1 olması biraz eksi o da tabii eski bir ürün olmasından kaynaklı, ama yeni alacaklar için sbh52 tercih edilebilir ama çok pahalı
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Prens 5 yıl
Kullanıyorum çok memnunum
sorunsuz.
Tel : Iphone 5s
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Cokerhan 5 yıl
ÇaĞLaR..
MW1 bile daha yeni satışa çıktı ,bunun gelmesi 6 ayı bulur en erken

Selamlar, ürün Sony Center'lara geldi arkadaşlar. btsony.com/... buradan bakabilirsiniz.
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u7110 5 yıl
arkadaşlar 1 aydır kullanıyorum daha önce mw600 ve mw1 incelemelerim sitede mevcut fakat bunu fırsat bulamadım yazmaya hazır başlık açılmışken yazayım mw1 den gelen kronik kopma ve bağlantı sorunları devam ediyor.
cihaz mw1 den üstün değil sadece ucuz bir versiyonu
malzeme kalitesi mw1 den kötü
pil ömrü yine sorunlu mw1 le aynı çok az gidiyor ve birden bire bitiyor
ilk açar açmaz bir güncelleme geliyor
menüsü çok basit mw1 e göre daha az seçenekler var
aynı anda bağlantıda (bilgisayar ve telde) sıkıntılar var bilgisayar devam ederken telefona bağlı gibi görünseda arama yaptığınızda yada geldiğinde anlıyorsunuz kopuk olduğunu
ayrıntılı resimlere facebook sayfamdan bakabilirsiniz
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DH Misafiri 5 yıl
SAHİBİNDEN.COM DA SATILIYOR..
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Sebastian Shaw 5 yıl
çıktığında muhakkak ayrı bir başlıkta tanıtılır ama sony xperia z ultra ile birlikte sbp52 modelini duyurdu sbh50 ye göre artısı dahili ahize ve mikrofon olması yani kulaklık takılı değilken de mini cep telefonu gibi kullanabiliyorsunuz youtube.com/...
artık telefonlar o kadar büyüdü ki telefona küçük telefon eşlik ediyor


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cavit63 5 yıl
mw600.ve mw1 arasından seçimimi bu yönde kullanıp bugün ebaydan sipariş verdim
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SHERQUAN 5 yıl
Çok hoş :)
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Ciginix 5 yıl
me.ke
bbbcomrade
me.ke özellik olarak MW1 den pek de farklı görünmüyor...
özellik olarak micro sd girişi yok hocam tek farkı o tabi ses çipi kulaklıktaki sürücüler vs farklıdır ama detaylı inceleme gelmeden bilemeyiz
haklısın, bekleyip görmek lazım. Ben de MW1 kullanıyorum gayet güzel ama kronik bi problemi var: cihazın telefonla bağlantı bir defa kesilirse tekrar bağlandığında ses kesilmeleri ve cızıltılar oluyor müzik dinlerken yada görüşme esnasında, kulaklığı telefondan kaldırıp kulaklığa reset atmanız ve yeniden telefona tanıtmak gerekiyor bu da baya sinir bozucu...

MW1 kullanıyorum ama dediğin sorunla hiç karşılaşmadım, iş yerimde bazen cihazı masamda unutup aşağı iniyorum ve bağlantı kopuyor, geldiğimde tekrar connect demem gerekiyor ve bağlanıyor. Ses sorunu falan da olmuyor, problem senin cihazda gibi.
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me.ke 6 yıl
özellik olarak MW1 den pek de farklı görünmüyor...
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Sebastian Shaw 6 yıl me.ke
me.ke

özellik olarak MW1 den pek de farklı görünmüyor...

özellik olarak micro sd girişi yok hocam tek farkı o tabi ses çipi kulaklıktaki sürücüler vs farklıdır ama detaylı inceleme gelmeden bilemeyiz
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Anakhaa 6 yıl
Sony'nin MW600 modelini kullanıyorum. Gerçekten harika. Ses çıkışı ve şarj süresi gerçekten çok tatminkar. MW1 modelini almak istemiştim ama fiyatı yüksek baya, inşallah bu model daha uygun fiyat ile piyasaya çıkar.
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DH Misafiri 6 yıl
lyridder
ÇaĞLaR..
lyridder Kulaklıklar kablosuz olsa ya artık.
mdr-1rbt var kablosuz
Teşekkürler, benzer modelleri biliyorum ama kulak içi kulaklıkları kastetmiştim.

Sonyde o da var Sony IS800 ;) mobilecityonline.com/...
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PostMortem 6 yıl
Gerçekten çok güzel duruyor. Cep telefonuna ellemeden aramalar çok rahat halledilir bununla.
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Sebastian Shaw 6 yıl
mw1 deki gibi bunda da micro sd kart girişi olsa çok iyi olurdu ama teknoloji devri işte illaki herşey bir cihazda toplanmayacak
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