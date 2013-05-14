Sony, SBH50 mikrofonlu kablosuz kulaklık modelini tanıttı





Son dönemde duyurduğu akıllı cep telefonları ile gündemde büyük yer kaplayan Sony, özellikle Xperia ZR ve Xperia Z modelleriyle uyumlu yeni kablosuz kulaklık modelini tanıttı.

SBH50 ismine sahip olan üst seviye kulaklık modeli, dahili NFC (Near Field Communication) teknolojisi ya da Bluetooth 3.0 teknolojisi üzerinden akıllı cep telefonları ile bağlantı kurabiliyor. Üzerinde yer alan 128 x 36 piksel OLED ekranı ile bağlı telefonlara gelen bildirimlerin görüntülenmesine ve metin mesajlarının okunabilmesine imkan verebilen SBH50, klasik çağrı cevaplama işlemlerinin ve müzik ayarlarının yanı sıra, telefon görüşmesi yapılmasına da izin verebiliyor. 3.5mm kulaklıklar ile kullanılabilen model, microUSB üzerinden şarj edilebiliyor.

Dahili 115 mAh pil ile 400 saat bekleme, 8 saat konuşma süresi sunan kulaklık, ayrıca RDS özellikli FM radyo desteğine ve farklı cihazlar için çoklu bağlanabilirlik özelliklerine sahip. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlanan Sony SBH50 kablosuz kulaklık modeli, ayrıca Bluetooth destekli tablet ve masaüstü bilgisayar modelleri ile de uyumlu olarak çalışabiliyor.

Şık ve modern tasarımı, 58 x 24 x 8 mm boyutları ve 15,8 gram ağırlığı ile oldukça taşınabilir olan Sony SBH50'nin, fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmış değil. Ürün hakkında hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

http://www.sonymobile.com/tr/products/accessories/stereo-bluetooth-headset-sbh50/specifications/#tabs