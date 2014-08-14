Sony SmartWatch 3 IFA 2014 fuarında tanıtılabilir





Akıllı saat pazarında uzun süredir varlık gösteren ve ilgi çekici başarılı ürünlere imza atan Sony, IFA 2014 fuarında da karşımıza yeni bir akıllı saat modeli ile çıkabilir. Japonya'dan gelen bilgilere göre Sony, IFA 2014 fuarında Smartwatch 3 akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor.





Samsung, LG gibi rakipleri Android Wear işletim sistemine yönelirken, Sony yeni akıllı saatinde de kendi geliştirdiği işletim sistemini kullanmaya devam edecek. SmartWatch 2 ile aynı yansıtmalı ekranı kullanan SmartWatch 3 güneş ışığı altında daha iyi görünürlük sunuyor. Ancak akıllı saatin çözünürlüğü biraz artırılmış.





Ayrıca SmartWatch 3 akıllı saatinin entegre bir WiFi yongasına sahip olacağı belirtiliyor. Böylece bir akıllı telefona bağımlı olmadan bazı çevrimiçi işlemlerin gerçekleştirilmesi de mümkün hale gelecek. Suya ve toza dayanıklılık sunması beklenen saatin kablosuz şarj özelliğinie de sahip olacağı ifade ediliyor.

http://www.talkandroid.com/216153-sony-smartwatch-3-could-be-revealed-at-ifa-2014