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Sony SmartWatch 3 IFA 2014 fuarında tanıtılabilir

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony SmartWatch 3 IFA 2014 fuarında tanıtılabilir

Akıllı saat pazarında uzun süredir varlık gösteren ve ilgi çekici başarılı ürünlere imza atan Sony, IFA 2014 fuarında da karşımıza yeni bir akıllı saat modeli ile çıkabilir. Japonya'dan gelen bilgilere göre Sony, IFA 2014 fuarında Smartwatch 3 akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. 

Samsung, LG gibi rakipleri Android Wear işletim sistemine yönelirken, Sony yeni akıllı saatinde de kendi geliştirdiği işletim sistemini kullanmaya devam edecek. SmartWatch 2 ile aynı yansıtmalı ekranı kullanan SmartWatch 3 güneş ışığı altında daha iyi görünürlük sunuyor. Ancak akıllı saatin çözünürlüğü biraz artırılmış.

Ayrıca SmartWatch 3 akıllı saatinin entegre bir WiFi yongasına sahip olacağı belirtiliyor. Böylece bir akıllı telefona bağımlı olmadan bazı çevrimiçi işlemlerin gerçekleştirilmesi de mümkün hale gelecek. Suya ve toza dayanıklılık sunması beklenen saatin kablosuz şarj özelliğinie de sahip olacağı ifade ediliyor.  

http://www.talkandroid.com/216153-sony-smartwatch-3-could-be-revealed-at-ifa-2014 Yorum Yaz
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gcb1903 4 yıl
Kocaman kasalara küçücük bir ekstra saat pili koyamıyorlar.
Koy bir tane saat pili sadece saat için olacak yani hani normal saatlerdeki gibi yıllarca gidecek.
+ Saat kaç acaba?
- Şarjı bitmiş kusura bakmayın.
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OldGamers86 4 yıl
Bir türlü ısınamadım şu saatlere.
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Free WiLL 4 yıl
yahu aslında ekranı bir şekilde ışığı geçirecek biçimde yapıp ekran arkasına güneş pili konsa şahsen 2-3 hafta şarj ihtiyacı duymadan çalışabileceğini düşünüyorum. Günümüz şartlarında bu kadar zor olmasa gerek
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St Batuhan 4 yıl
SW2'ye uzun zamandır sahibim, iyi bir kullanımla 3 günü çıkarıyor ve bekleme modundayken 4-5 günü de görebiliyor ki sadece saat amaçlı olup (bt kapatınca falan) 7 günü de çıkarmak mümkün.
SW2 de eksik gördüğüm yön kablosuz şarj idi zira saati geceleri çıkaran biri olarak kalkıp platformunun üzerine koysam ve her gün %100 olsa zaten hiç sıkıntı edilmez, wifi entegresi olsa bu durumda imkanlar genişler ama şarjı hızlı biter. Bu da işte her gün kablosuz şarj ile şarj etme imkanı sonucu rahatça aşılır (ya da 2 günde 1)
Çöz. artışı da gerçekten önemli bir kısım. Bir parça daha yüksek olması lazım bu ekran dahiliyetinde. Heyecanla beklediğim 3 üründen 1 i bu, diğerleri ise qx serisi yeni lens ve ya 7-8" tablet ya da zultra 3 falan.
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Gece772 4 yıl
bu saate hack yazılımları ve casusluk yazılımları yükleyeceksin
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SteveMeade 4 yıl
Telefon olsun saat olsun satış rekorları kırmanın çok kolay bi yöntemi var, bataryayı büyütmek. Ama bu firmalar neyin kafasını yaşıyorsa çözünürlüğü büyütür işlemci çekirdeğini artırır ghz yi artırır kamera mp sini artırır batarya sabit kalır
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matmuhendisi 4 yıl
Sony çok güzel gelişimler yapıyor ama yok artık diyemiyorum .. yeterli düzeyde şaşırtmıyor ..
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The-Engineer 4 yıl
Bunların da çözünürlüğü arta arta HD'lere 2K'lara falan çıkmasın
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meego 4 yıl
sonuçta bu ürünün an temeli saat.
Ben saatimi 2 günde bir şarj edeceksem ne anladım.
Zaten telefonu şarj et, Harici batarya yı şarj et, sürelik bir şarj ediyoruz.
Saati bari 1 ay dayansın.
Şarj süreleri iyileşmediği sürece akıllı saatler çok mantıklı gelmiyor bana.
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Fiyaka1903 4 yıl
Akıllı saatler içerisinde alınabilecek tek ürün Sony Smartwatch. Tipi de güzel fiyatı da uçuk kaçık değil
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