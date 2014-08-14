Sony SmartWatch 3 IFA 2014 fuarında tanıtılabilir

Haber Editörü
Akıllı saat pazarında uzun süredir varlık gösteren ve ilgi çekici başarılı ürünlere imza atan Sony, IFA 2014 fuarında da karşımıza yeni bir akıllı saat modeli ile çıkabilir. Japonya'dan gelen bilgilere göre Sony, IFA 2014 fuarında Smartwatch 3 akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor.
Samsung, LG gibi rakipleri Android Wear işletim sistemine yönelirken, Sony yeni akıllı saatinde de kendi geliştirdiği işletim sistemini kullanmaya devam edecek. SmartWatch 2 ile aynı yansıtmalı ekranı kullanan SmartWatch 3 güneş ışığı altında daha iyi görünürlük sunuyor. Ancak akıllı saatin çözünürlüğü biraz artırılmış.
Ayrıca SmartWatch 3 akıllı saatinin entegre bir WiFi yongasına sahip olacağı belirtiliyor. Böylece bir akıllı telefona bağımlı olmadan bazı çevrimiçi işlemlerin gerçekleştirilmesi de mümkün hale gelecek. Suya ve toza dayanıklılık sunması beklenen saatin kablosuz şarj özelliğinie de sahip olacağı ifade ediliyor.
http://www.talkandroid.com/216153-sony-smartwatch-3-could-be-revealed-at-ifa-2014 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Koy bir tane saat pili sadece saat için olacak yani hani normal saatlerdeki gibi yıllarca gidecek.
+ Saat kaç acaba?
- Şarjı bitmiş kusura bakmayın.
SW2 de eksik gördüğüm yön kablosuz şarj idi zira saati geceleri çıkaran biri olarak kalkıp platformunun üzerine koysam ve her gün %100 olsa zaten hiç sıkıntı edilmez, wifi entegresi olsa bu durumda imkanlar genişler ama şarjı hızlı biter. Bu da işte her gün kablosuz şarj ile şarj etme imkanı sonucu rahatça aşılır (ya da 2 günde 1)
Çöz. artışı da gerçekten önemli bir kısım. Bir parça daha yüksek olması lazım bu ekran dahiliyetinde. Heyecanla beklediğim 3 üründen 1 i bu, diğerleri ise qx serisi yeni lens ve ya 7-8" tablet ya da zultra 3 falan.
Ben saatimi 2 günde bir şarj edeceksem ne anladım.
Zaten telefonu şarj et, Harici batarya yı şarj et, sürelik bir şarj ediyoruz.
Saati bari 1 ay dayansın.
Şarj süreleri iyileşmediği sürece akıllı saatler çok mantıklı gelmiyor bana.