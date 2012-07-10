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Sony Tablet S'in alüminyum kasalı halefi ortaya çıktı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Katlanmış dergiyi andıran tasarımıyla geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Tablet S, önemli bir satış başarı elde edememişti. Ancak Sony, bu yıl yeni bir tablet bilgisayar daha satışa sunarak şansını tekrar denemek istiyor. FCC'nin resmi internet sitesinde yayınlanan dökümanlar, test edilip onaylanan SGPT1211 model numaralı cihazı gün yüzüne çıkardı.
İlk Tablet S'in SGPT111, SGPT112, SGPT113 numaraları sırasıyla 16GB, 32GB dahili hafıza ve 3G iletişim teknolojisi desteğine sahip olan ürünleri simgeliyordu. Yeni tabletin ise; üçü Amerika üçü Kanada bölgeli olmak üzere toplamda altı modeli FCC tarafından listelendi. 
Maalesef yeni Tablet S'in hangi teknik özelliklere sahip olacağı bilinmiyor. Ancak ürünün grafiği, kaplamada alüminyum-magnezyum alaşımının kullanıldığını sızdırdı. Ayrıca bu alaşım, kum püskürtülerek ve anotlanarak işlenmiş, lazerle gerekli yazılar, logolar eklenmiş. Bu bilgi, aletin geliştirme çalışmalarının sona erdiği, seri üretime hazır olduğunu gösteriyor. Plastiğin yerine daha kaliteli bir materyalin kullanılması da oldukça sevindirici.
9.4 inçlik 1280 x 800 piksel çözünürlüklü TFT LCD ekran, 1GB RAM, NVIDIA Tegra 2 çipset, 5MP kamera ve Android 3.1 Honeycomb ile gelen orijinal Tablet S'in devam modelinde en azında Full HD çözünürlük, NVIDIA Tegra 3 çipset ve taşınılabilirliği arttırılmış bir tasarım bekliyoruz. Tablet muhtemelen sonbahar aylarında satışa çıkacak. Fakat işletim sistemi konusunda tercih Windows 8'den yana kullanılmış olabilir. Bu yüzden Sony'nin nasıl bir ürünle tüketicinin karşısına geleceğini kestirmek zor.

http://www.theverge.com/2012/7/10/3148377/sony-tablet-sgpt121-arrives-at-fcc-a-tablet-s-successor-in-the-offing Yorum Yaz
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pastadanadam 7 yıl
Siteyi iyice tabletler,telefonlar sardı.Sıkıldım tablet haberlerinden,telefon modellerinden şahsen.
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Klack 7 yıl
9.4 inçlik 1280 x 800 piksel
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