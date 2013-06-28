Sony Xperia C resmi yerini aldı: Çift SIM kart ve MediaTek işlemci

Sony tarafından Xperia Z Ultra’nın lanse edildiği toplantıda gösterilen Xperia C modeli de nihayet resmi internet sitesindeki yerini aldı. Çin pazarı için geliştirilen telefon, Japon üreticinin MediaTek üretimi dört çekirdekli MT6589 işlemcisini kullandığı ilk telefon olması itibariyle de ayrı bir yere sahip. 5-inç büyüklüğünde 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonun altı çizilen en önemli özelliği olarak çift SIM kart desteğine sahip olması gösteriliyor.

Tasarım olarak Xperia ailesinin modern hatlarını sürdüren telefon, 1GB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor. Kullanıcılar dilerlerse microSD kart ile depolama kapasitesini arttırabiliyorlar. Grafik birimi olarak PowerVR SGX544’ün yer verildiği telefonda, ana kamera olarak Exmor RS sensörlü 8MP’lik bir çözüme, görüntülü konuşma içinse VGA çözünürlüğünde bir kameraya yer veriliyor. Android 4.2.2 işletim sisteminin eşlik ettiği telefona 2390mAh kapasiteli pil güç verirken fiziksel özellikleri açısından, 8.9mm kalınlığında ve 153 gram ağırlığında olduğunu da not düşelim. Çin pazarı için geliştirilen Xperia C’nin, ülke operatörlerinden China Unicom tarafından sunulacak.