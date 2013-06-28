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Sony Xperia C resmi yerini aldı: Çift SIM kart ve MediaTek işlemci

5 yıl
3,1b
2
34
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony Xperia C resmi yerini aldı: Çift SIM kart ve MediaTek işlemci
Sony tarafından Xperia Z Ultra’nın lanse edildiği toplantıda gösterilen Xperia C modeli de nihayet resmi internet sitesindeki yerini aldı. Çin pazarı için geliştirilen telefon, Japon üreticinin MediaTek üretimi dört çekirdekli MT6589 işlemcisini kullandığı ilk telefon olması itibariyle de ayrı bir yere sahip. 5-inç büyüklüğünde 960 x 540 piksel çözünürlüğünde ekrana sahip olan telefonun altı çizilen en önemli özelliği olarak çift SIM kart desteğine sahip olması gösteriliyor. 
Tasarım olarak Xperia ailesinin modern hatlarını sürdüren telefon, 1GB RAM ve 4GB dahili depolama kapasitesi ile geliyor. Kullanıcılar dilerlerse microSD kart ile depolama kapasitesini arttırabiliyorlar. Grafik birimi olarak PowerVR SGX544’ün yer verildiği telefonda, ana kamera olarak Exmor RS sensörlü 8MP’lik bir çözüme, görüntülü konuşma içinse VGA çözünürlüğünde bir kameraya yer veriliyor. Android 4.2.2 işletim sisteminin eşlik ettiği telefona 2390mAh kapasiteli pil güç verirken fiziksel özellikleri açısından, 8.9mm kalınlığında ve 153 gram ağırlığında olduğunu da not düşelim. Çin pazarı için geliştirilen Xperia C’nin, ülke operatörlerinden China Unicom tarafından sunulacak.

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baysan240 5 yıl en beğenilen
regaibyigit.
5 inç qhd peki.

bu çin pazarı için çıkarılmış ürün işlemciside zaten güncel işlemcilere göre zayıf ama şu donanımla 3000-3500 Mah bataryayla gelsin 1000-1100 liradan fıstık gibi satar 960-540 düşük bir çözünürlük değil senin internette hd diye izlediğin bir çok dizinin çözünürlüğü 640*480 bilemedin 800*480
sen istiyor fullhd ekran ve yüksek donanım o zaman verecek 2000 lira
regaibyigit.5 inç qhd peki.bu çin pazarı için çıkarılmış ürün işlemciside zaten güncel işlemcilere göre zayıf ama şu donanımla 3000-35...
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Guest Account 5 yıl
millet cepte taşınan telefonda şu çözünürlükleri beğenmiyorlar ya. tavım tam. herkesin evinde 1366-768 ya da 1920-1080 tv ya da monitör var. el kadar cihazda hd olsa ne fhd olsa ne?
millet cepte taşınan telefonda şu çözünürlükleri beğenmiyorlar ya. tavım tam. herkesin evinde 1366-768 ya da 1920-1080 tv ya da monitör var. el kadar cihazda h...
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CEO 5 yıl
A'dan Z'ye Sony.
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 5 yıl
Turkiyeye getirin şu telefonu bir an evvel ya bekliyoruz ne zamandır
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TacoNikky 5 yıl
Bu telefon sayesinde discovery telefonlarımız bayram etti, acayip güzel sony romlar çıktı :) Yaşa sony hep böyle mt6589lu telefonlar çıkar ;)
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atp96 5 yıl
720p olsa idi keşke oturup pixel sayarız artık
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Moretz 5 yıl
tasarımını beğendim.
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Srcn81 5 yıl
Hoş telefona benziyor.
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DH Misafiri 5 yıl
Bu telefon Türkiye' de satışa çıkmayacak.

Sayın Ender,
Sony Xperia Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz.
Sorununuzla ilgili olarak, sizi bilgilendirmek isteriz ki Xperia C sadece Çin'de satılacak olan bir modeldir dolayısı ile ülkemizde satışı olmayacaktır.
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patatesli ice tea 5 yıl
Arka tarafı htc 8x e benziyor hele mavisi copy paste olmuş sonyden beklemezdim
tech-world-direct.com/...
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baysan240 5 yıl
babacaka1234512

baysan240
regaibyigit.5 inç qhd peki.
bu çin pazarı için çıkarılmış ürün işlemciside zaten güncel işlemcilere göre zayıf ama şu donanımla 3000-3500 Mah bataryayla gelsin 1000-1100 liradan fıstık gibi satar 960-540 düşük bir çözünürlük değil senin internette hd diye izlediğin bir çok dizinin çözünürlüğü 640*480 bilemedin 800*480 sen istiyor fullhd ekran ve yüksek donanım o zaman verecek 2000 lira
1100 lira felan diyorsun ben 4.3 den sonra en az 1280*720 olmalı diyorumki dediğiniz fiyatta çok daha iyi telefonlar alınabilir.


bu cihazın 3000-3500 Mah bataryalı versiyonu dedim arkadaşım yani batarya konusunda iddalı versiyonu
ekran çözünürlüğü donanımı kamerası benim için yeterli zaten malzeme kalitesine diyecek laf yok
ben şuanda s2 kullanıyorum onun bile işlemci frenkansını düşürüp lite romla kullanıyorum her şeyi açık yoğun kullanımda bile akşamı çıkartıyor eğer yeni cihaz alacak olursam tercihimi %50 batarya %50 donanım kamera vs velirleyecek defans oyunlarını kasmadan oynatan internetten problemsiz dizi izleten yüksek batarya ömürlü malzeme kalitesi yüksek cihaz için ekran çözünürlüğü düşük olsa bile insanlar 1000-1200 lirayı rahat gözden çıkarırlar kamerası iyi olursa daha fazlasını bile verirler en azından ben öyle yaparım

s4 pro işlemcili hd ekranlı yoğun kullanımda bile en az 3 gün giden iyi kameralı bir cihazı AYNI FİYATA SATILAN s800 işlemcili full hd ekranlı bataryası 1 günü zor idare eden bir cihaza tercih ederim üç yıldır bütün ürün gruplarında çıkan android cihazların kullanım süreleri aşağı yukarı aynı sadece 1 gün :( o nedenle cihazlarımızı rom kernel manyağı yapıyoruz
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teddybear01 5 yıl
O değilde buna eksi verilecek biliyorum ama forumda SONY Fanboy'undan bol birşey yok. Her konuya girdiğimde bunu görüyorum.
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arias 5 yıl
keşke iphone da da çift sim muhabetti olsa ne iyi olur yahu :)
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Carfreak 5 yıl
Sony yetkilisine sorsalar Xperia B var mı diye önce bir düşünür. Ya şunlara düzgün bir kod koy akılda kalsın bütün alfabeyi turladın be Sony
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WmGMD 5 yıl
baysan240
regaibyigit.5 inç qhd peki.
bu çin pazarı için çıkarılmış ürün işlemciside zaten güncel işlemcilere göre zayıf ama şu donanımla 3000-3500 Mah bataryayla gelsin 1000-1100 liradan fıstık gibi satar 960-540 düşük bir çözünürlük değil senin internette hd diye izlediğin bir çok dizinin çözünürlüğü 640*480 bilemedin 800*480 sen istiyor fullhd ekran ve yüksek donanım o zaman verecek 2000 lira

1100 lira felan diyorsun ben 4.3 den sonra en az 1280*720 olmalı diyorumki dediğiniz fiyatta çok daha iyi telefonlar alınabilir.
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