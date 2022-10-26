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    10 yıllık Nokia 808 PureView'un kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı: İşte sonuç

    Bundan tam 10 yıl önce piyasaya sürülen Nokia 808 PureView'un kamerası en yeni iPhone 14 Pro ile karşılaştırdı. İşte iki akıllı telefonun gösterdiği çekim performansı ve ortaya çıkan sonuçlar.
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    10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    WillitbeatNokia isimli YouTube kanalı biri 10 yıllık diğeri ise daha yeni piyasaya sürülmüş iki çok farklı akıllı telefonun çekim kalitesini karşılaştırdı. Kanal sahibi Nokia 808 PureView ile yeni iPhone 14 Pro'nun kameralarını kıyaslayan bir video yayınladı.

    Nokia 808 Pureview modeli 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefonda 41 megapiksellik tek bir arka kamera (Carl Zeiss) bulunuyor. Buna karşın 2022 sonlarında çıkış yapan iPhone 14 Pro'da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera var. Karşılaştırmalı özellikleri şu şekilde:

    Nokia 808 PureView: 41 MP (1/1.2 inç, f/2.4)
    iPhone 14 Pro: 48 MP (1/1.28 inç, f/1.8, OIS)

    10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Nokia'nın telefonu daha büyük sensör boyutuna ve daha küçük bir diyafram açıklığına sahip. iPhone 14 Pro'da ise optik görüntü sabitleme özelliğinin yanı sıra fotoğraf sonrası işleme için Apple'ın sinir ağı teknolojileri yer alıyor.

    Gün ışığında yapılan çekimler birbirine çok yakın

    İlginç bir şekilde gün ışığında yapılan çekimlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülüyor. Açıkçası Nokia'nın burada açık ara kaybetiğini söyleyemeyiz. Aksine Finlandiyalı şirketin 10 yıllık amiral gemisi bazı karelerde iPhone 14 Pro'dan çok daha doğal fotoğraflar çekmiş.

    10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Kanal sahibinin belirttiği gibi, Nokia 808 PureView'un ana avantajı gün ışığı fotoğraflarında iyi detaylar sunması. 2x yakınlaştırmada, iPhone 14 Pro detayları yazılımsal olarak ortaya çıkarmaya çalıştığı için fotoğraf gerçekçilikten uzaklaşıyor. Nokia'da ise herhangi bir fotoğraf işleme izi yok. Aynı zamanda uzak nesnelerdeki ayrıntı ve netlik iPhone'da genellikle daha iyi ancak her zaman değil.

    10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör

    Karanlık çökünce iPhone 14 Pro fark yaratıyor

    Karanlık çöktüğünde ise iPhone 14 Pro gece modu ve yapay zeka algoritmaları sayesinde öne geçiyor: fotoğraflar daha keskin, daha net hale geliyor. Nokia'da zaman zaman kumlanma meydana geldiğini görüyoruz.

    10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör
    Test sonucunda iPhone 14 Pro ve Nokia 808 PureView 17.5 ile aynı puanı aldı. Kıyaslamayı yapan kişiye göre düşük ışıklı fotoğraflar iPhone'un avantajı haline gelirken, Nokia gün ışığında daha iyi detaylar sunuyor. Peki siz çıkarılan bu sonuca katılıyor musunuz? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

    10 yıllık Nokia 808'in kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı Tam Boyutta Gör

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    nokia, iphone 14 pro ve
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