10 yıllık Nokia 808 PureView'un kamerası iPhone 14 Pro ile kıyaslandı: İşte sonuç

- Gün ışığında yapılan çekimler birbirine çok yakın
- Karanlık çökünce iPhone 14 Pro fark yaratıyor
- Yorumlar
Nokia 808 Pureview modeli 2012 yılında piyasaya sürülmüştü. Akıllı telefonda 41 megapiksellik tek bir arka kamera (Carl Zeiss) bulunuyor. Buna karşın 2022 sonlarında çıkış yapan iPhone 14 Pro'da 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera var. Karşılaştırmalı özellikleri şu şekilde:
Nokia 808 PureView: 41 MP (1/1.2 inç, f/2.4)
iPhone 14 Pro: 48 MP (1/1.28 inç, f/1.8, OIS)
Gün ışığında yapılan çekimler birbirine çok yakın
İlginç bir şekilde gün ışığında yapılan çekimlerin birbirine oldukça yakın olduğu görülüyor. Açıkçası Nokia'nın burada açık ara kaybetiğini söyleyemeyiz. Aksine Finlandiyalı şirketin 10 yıllık amiral gemisi bazı karelerde iPhone 14 Pro'dan çok daha doğal fotoğraflar çekmiş.
Karanlık çökünce iPhone 14 Pro fark yaratıyor
Karanlık çöktüğünde ise iPhone 14 Pro gece modu ve yapay zeka algoritmaları sayesinde öne geçiyor: fotoğraflar daha keskin, daha net hale geliyor. Nokia'da zaman zaman kumlanma meydana geldiğini görüyoruz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
345 Kişi Okuyor (3 Üye, 342 Misafir) 45 Masaüstü 300 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
26041 kez okundu.
16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nokia, iphone 14 pro ve