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Sony, Xperia T, TX ve V modelleri için Android Jelly Bean güncellemesiyle ilgili yeni detaylar yayınladı

6 yıl
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Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sony, Xperia T, TX ve V modelleri için Android Jelly Bean güncellemesiyle ilgili yeni detaylar yayınladı

Geçen haftadan beri dünyanın çeşitli bölgelerindeki 2012 ikinci yarısında çıkış yapmış Xperia akıllı telefon sahiplerine dağıtılmakta olan Jelly Bean güncellemesi, Sony'nin bugün resmi blog sitesinde yayınladığı açıklamayla kesinlik kazandı. Üreticinin önceki yılın ikinci yarısı için hazırladığı amiral gemisi Xperia T modeli ile orta segmentte konumlanan Xperia V'ye ulaşmaya başlayan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonuna sahip yükseltmeye eşlik eden yeniliklere dair detaylar paylaşıldı.
Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çok daha stabil ve pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunan cihazlar, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve diğer Jelly Bean değişikliklerinin yanı sıra Sony tarafından geliştirilen kullanıcı arayüzüyle alakalı yeni özelliklerden de istifade edebilecek. Sony'nin mobil çözümlerinde ön yüklü bulunan Walkman, Album ve Movies medya uygulamalarının en yeni sürümlerini içeren güncelleme sonrası, yeni Widget'lar, boyutlandırılabilir ögeler, uyarılar ve yenilenen uyarı çubuğuyla sayısı yediye kadar çıkabilen ana ekranları kişiselleştirmek artık çok daha kolay olacak, geliştirilen uygulama tepsisi ve arama fonksiyonu sayesinde yüklü programlara ulaşmak çok daha kolay bir hal alacak. Ayrıca geliştirilen kamera yazılımı, tek dokunuşla ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilmeyi mümkün kılacak. 
Önümüzdeki günlerde Jelly Bean güncellemesinin çok daha fazla ülkede erişilebilir olması bekleniyor. Xperia T ve Xperia V sahipleri buradaki adresten yeni yazılım ile ilgili bilgi alabilir, Windows platformu için PC Companion, Mac içinse Bridge yardımcı programlarını kullanarak yükseltme işlemlerini gerçekleştirebilirler. 2012 ikinci yarısında piyasaya sürülen bir diğer akıllı telefon olan Xperia TX önümüzdeki ay yeni işletim sistemi versiyonuna kavuşacak. 

http://blogs.sonymobile.com/2013/02/07/kicking-off-sony-software-upgrade-including-uplift-to-jelly-bean-android-4-1-for-2012-xperia-smartphones Yorum Yaz
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
Bir daha sony mi ? Asla. Neo v ye rezalet bir 4.0 guncellemesi verdiler. Yok rami azmis. Yok islemcisi şöyleymiş. Ayni donanimda jealy bean lı telefon cikartiyorlar. Nexus olmayan android telefonu ne olursa olsun alinmaz
Bir daha sony mi ? Asla. Neo v ye rezalet bir 4.0 guncellemesi verdiler. Yok rami azmis. Yok islemcisi şöyleymiş. Ayni donanimda jealy bean lı telefon cikartiyo...
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Mr.Legend 6 yıl
Sony nin 2011 ailesine verdiği güncelleme rezaletti. Gittim cyanogen Mod kurdum. Bundan sonra ya Nexus alırım ya da samsung falan. Kötünün iyisi samsung
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Mr. Blacktree 6 yıl
2011 xperialar için ics 4.1.b.1.13 sürümü ne zaman geliyor acaba?
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Ciddi Kedii 6 yıl
Bence nexus alinmaz
S3te tonla ozellik var necusta ne var koca bir hic

Gecen gun cm10.1 421 nexus rom attim telefona 2 gun dayanabildim

Bu sekilde guncelleme alsa ne olur
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oktayakgoz 6 yıl Ciddi Kedii
karafaruk19

Bence nexus alinmaz
S3te tonla ozellik var necusta ne var koca bir hic

Gecen gun cm10.1 421 nexus rom attim telefona 2 gun dayanabildim

Bu sekilde guncelleme alsa ne olur

valla birader şimdiye kadar bu tip konuşan bir seni gördüm.
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MrKattchup 6 yıl
gelip hala sony yi kötüleyen var da neyse. Bizde martı bekliyelim artık güncelleme için
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oktayakgoz 6 yıl MrKattchup
MrKattchup

gelip hala sony yi kötüleyen var da neyse. Bizde martı bekliyelim artık güncelleme için

sen martı bekle biz de çok bekledik zamanında sony resmen kabız gibiydi zorla çıktı 4.0.4 güncellemesi. keşke o kadar ıkınmasaydı 4.0 ın kullanılabilecek hiç bir yönü yok. kamera bile daha atlayarak çekmeye başladı videoları.

bakalım 4.2 den sonrasını alabilecekmisiniz.
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talerk 6 yıl
kusura bakma sony ama note 2 ile aynı anda tanıtılan xperia v ve t ye neden 4.1 koymadın onu da anlamış değilim eski kötü samsung seni geçti donanım ve yazılım işinde haberin olsun biz hala yok sony batmaz yok sony kaliteli diyelim
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amewrika 6 yıl
Xperia S'e de gelsin artık.
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trsinapsis 6 yıl
Hem geç geliyor hem de birçok modele gelmiyor.
Arkadaşa katılıyorum 2011 serisine yapılanı unutmayacağız.
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oktayakgoz 6 yıl en beğenilen
Bir daha sony mi ? Asla. Neo v ye rezalet bir 4.0 guncellemesi verdiler. Yok rami azmis. Yok islemcisi şöyleymiş. Ayni donanimda jealy bean lı telefon cikartiyorlar. Nexus olmayan android telefonu ne olursa olsun alinmaz
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