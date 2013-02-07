Sony, Xperia T, TX ve V modelleri için Android Jelly Bean güncellemesiyle ilgili yeni detaylar yayınladı





Geçen haftadan beri dünyanın çeşitli bölgelerindeki 2012 ikinci yarısında çıkış yapmış Xperia akıllı telefon sahiplerine dağıtılmakta olan Jelly Bean güncellemesi, Sony'nin bugün resmi blog sitesinde yayınladığı açıklamayla kesinlik kazandı. Üreticinin önceki yılın ikinci yarısı için hazırladığı amiral gemisi Xperia T modeli ile orta segmentte konumlanan Xperia V'ye ulaşmaya başlayan Android 4.1.2 işletim sistemi versiyonuna sahip yükseltmeye eşlik eden yeniliklere dair detaylar paylaşıldı.

Project Butter iyileştirmeleri sayesinde çok daha stabil ve pürüzsüz bir kullanım deneyimi sunan cihazlar, Google Now kişisel yardımcı hizmeti ve diğer Jelly Bean değişikliklerinin yanı sıra Sony tarafından geliştirilen kullanıcı arayüzüyle alakalı yeni özelliklerden de istifade edebilecek. Sony'nin mobil çözümlerinde ön yüklü bulunan Walkman, Album ve Movies medya uygulamalarının en yeni sürümlerini içeren güncelleme sonrası, yeni Widget'lar, boyutlandırılabilir ögeler, uyarılar ve yenilenen uyarı çubuğuyla sayısı yediye kadar çıkabilen ana ekranları kişiselleştirmek artık çok daha kolay olacak, geliştirilen uygulama tepsisi ve arama fonksiyonu sayesinde yüklü programlara ulaşmak çok daha kolay bir hal alacak. Ayrıca geliştirilen kamera yazılımı, tek dokunuşla ön ve arka kamera arasında geçiş yapabilmeyi mümkün kılacak.

Önümüzdeki günlerde Jelly Bean güncellemesinin çok daha fazla ülkede erişilebilir olması bekleniyor. Xperia T ve Xperia V sahipleri buradaki adresten yeni yazılım ile ilgili bilgi alabilir, Windows platformu için PC Companion, Mac içinse Bridge yardımcı programlarını kullanarak yükseltme işlemlerini gerçekleştirebilirler. 2012 ikinci yarısında piyasaya sürülen bir diğer akıllı telefon olan Xperia TX önümüzdeki ay yeni işletim sistemi versiyonuna kavuşacak.

http://blogs.sonymobile.com/2013/02/07/kicking-off-sony-software-upgrade-including-uplift-to-jelly-bean-android-4-1-for-2012-xperia-smartphones