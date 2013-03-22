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Sony Xperia Tablet Z modelinin içini merak edenler için yeni bir video yayınladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony Xperia Tablet Z modelinin içini merak edenler için yeni bir video yayınladı
Sony'nin Android işletim sistemine sahip beğenilen tablet bilgisayar modeli olan Xperia Tablet Z için hazırlanmış ve cihazın içinin açıldığı yeni bir video yayınlandı.
Alışık olduğumuzun dışında direkt olarak Sony tarafından yayınlanan video, 6.9mm kalınlığındaki cihaz içerisinde nasıl bir yerleşim sistemi kullanıldığı ayrıntılı olarak gözler önüne seriyor. Sony Xperia Tablet Z modelinin teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse karşımıza 10.1" 1920x1200 piksel kapasitif dokunmatik ekran, önde 2MP arkada 8MP Exmor R kamera, Mobile Bravia Engine II,  dört çekirdekli 1.5Ghz Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimi ve 2GB RAM miktarı çıkıyor. Ayrıca Xperia Tablet Z, IP55 ve IP57 sertifikalarına sahip olarak suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıyı kullanıcılara sağlıyor.
 
Sony Xperia Tablet Z modelinin içini merak edenler için yeni bir video yayınladı
Sony Xperia Tablet Z'nin parçalarının tek tek anlatılarak söküldüğü bu ilginç videoyu, aşağıdan izleyebilirsiniz.

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istanbul2007 6 yıl en beğenilen
web101
Çıkan cihazlar için ekran böyle işlemci şöyle deyim bir sürü kusur bulup atıp tutanlar adamların verdiği emeği ve o kadar parçayı bir araya getirmek ne kadar zahmetli bir iş olduğunu görün ve emeğe biraz saygı duyun

onlarda kesin saygınlık kazanmak için yapıyorlardır.
web101Çıkan cihazlar için ekran böyle işlemci şöyle deyim bir sürü kusur bulup atıp tutanlar adamların verdiği emeği ve o kadar parçayı bir ara...
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DaRKFoRCeS 6 yıl
web101
Çıkan cihazlar için ekran böyle işlemci şöyle deyim bir sürü kusur bulup atıp tutanlar adamların verdiği emeği ve o kadar parçayı bir araya getirmek ne kadar zahmetli bir iş olduğunu görün ve emeğe biraz saygı duyun

emeğe saygı ama unuttukları bir Henry Ford sözü var İnsanlara ne istediklerini sorsaydım, daha hızlı giden at üretirdim.Sony güzel işlere imza atıyor.tabi ekranı eleştirileride geliyor.bana göre güzel telefon tablet olsun.sadece biraz destek versinler cihazlarına yeterli umarım Xperia Z serisindede bunu aşarlar.
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Brky 6 yıl
Kalite akıyor
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istanbul2007 6 yıl en beğenilen
web101
Çıkan cihazlar için ekran böyle işlemci şöyle deyim bir sürü kusur bulup atıp tutanlar adamların verdiği emeği ve o kadar parçayı bir araya getirmek ne kadar zahmetli bir iş olduğunu görün ve emeğe biraz saygı duyun

onlarda kesin saygınlık kazanmak için yapıyorlardır.
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General. 6 yıl
Çıkan cihazlar için ekran böyle işlemci şöyle deyim bir sürü kusur bulup atıp tutanlar adamların verdiği emeği ve o kadar parçayı bir araya getirmek ne kadar zahmetli bir iş olduğunu görün ve emeğe biraz saygı duyun
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