Sony Xperia Tablet Z modelinin içini merak edenler için yeni bir video yayınladı

Sony'nin Android işletim sistemine sahip beğenilen tablet bilgisayar modeli olan Xperia Tablet Z için hazırlanmış ve cihazın içinin açıldığı yeni bir video yayınlandı.

Alışık olduğumuzun dışında direkt olarak Sony tarafından yayınlanan video, 6.9mm kalınlığındaki cihaz içerisinde nasıl bir yerleşim sistemi kullanıldığı ayrıntılı olarak gözler önüne seriyor. Sony Xperia Tablet Z modelinin teknik özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse karşımıza 10.1" 1920x1200 piksel kapasitif dokunmatik ekran, önde 2MP arkada 8MP Exmor R kamera, Mobile Bravia Engine II, dört çekirdekli 1.5Ghz Qualcomm APQ8064 Snapdragon S4 Pro işlemci, Adreno 320 grafik birimi ve 2GB RAM miktarı çıkıyor. Ayrıca Xperia Tablet Z, IP55 ve IP57 sertifikalarına sahip olarak suya ve toza karşı dayanıklı bir yapıyı kullanıcılara sağlıyor.

Sony Xperia Tablet Z'nin parçalarının tek tek anlatılarak söküldüğü bu ilginç videoyu, aşağıdan izleyebilirsiniz.