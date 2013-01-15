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Sony Xperia Tablet Z'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellikler sızdırıldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
849
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29
Taşınabilir Bilgisayarlar
knight
Haber Editörü
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CES 2013 etkinliği kapsamında yeni akıllı telefonlarına resmiyet kazandıran Sony'nin, şimdi de kapalı kapılar ardında yeni nesil bir Xperia tablet üzerinde çalıştığı söyleniyor. Xperia Tablet Z'ye (nam-ı diğer C690X Pollux) ait olduğu iddia edilen bazı teknik özellikler internete sızdırılmış durumda.
''Xperia_info'' isimli bir Twitter hesabından elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda, Xperia Tablet Z'de Nvidia'nın Tegra 3 platformu yerini Qualcomm'un APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformuna bırakacak. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) bu platform, hatırlanacağı üzere grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik birimine borçlu.
2 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilecek Xperia Tablet Z'de, dokunmatik kapasitif ekranın büyüklüğü 10.1-inç'e, ekran çözünürlüğü ise 1920 x 1200 piksele (WUXGA) yükseltilmiş. Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.1.2 Jelly Bean'i kullanacak olan tablet, suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebilecek.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojilerini bünyesinde barındıracak tabletin ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak. Hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı adına LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteği sunacak tabletin bataryası ise 6.000 mAh kapasiteli olacak.
Saydığımız tüm bu teknik özellikleri 6.9 mm'lik tasarımda bütünleştireceği söylenen Xperia Tablet Z'nin, 2013 yılının ikinci çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor. Bakalım iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.

https://twitter.com/Xperia_info Yorum Yaz
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criss1940 6 yıl en beğenilen
Eveet sony son sürat atağa kalktı , rakipler henüz ne olduğunu anlamış değil, ve derken top ağlarda, sony 2 diğerleri sıfır.
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emre350z 6 yıl
skid_row
criss1940Eveet sony son sürat atağa kalktı , rakipler henüz ne olduğunu anlamış değil, ve derken top ağlarda, sony 2 diğerleri sıfır.
Ardı ardına ürün çıkarmayı başarı olarak kabul ediyorsanız size HTCyi takip etmenizi öneririm.Sony güzel ürünler çıkartıyor ancak hala her hangi bi başarı yakalmış değil yakalıyacağıda kesin değil.

sony nin başarıyı yakalamasına ihtiyacı yok herzaman başarılıydı. sony herzaman yenilikçi ürünler çıkartıyor. ardı ardına ürün çıkartmada samsung un üzerine tanımam aynı bokun lacivertini insanlara mükemmel birşeymiş gibi gösterip satmayı iyi beceriyorlar.
skid_rowcriss1940Eveet sony son sürat atağa kalktı , rakipler henüz ne olduğunu anlamış değil, ve derken top ağlarda, sony 2 diğerleri...
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KalemKolik 6 yıl
Tablet için S4 pro değilde S4 Prime olsa iyi olurdu.
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FFadeleSS 6 yıl
Samsung'dan alip veremediginiz ne anlayamiyorum. Adamlar her kesime hitap ediyorlar bu kotu bisey mi ? Her bokun mavisini cikartip satiyormus. Sanane kardesim satar sen almak zorunda misin ? Mesela ben gidip apple almiyorum cunku butun hepsi ayni.
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DH Misafiri 6 yıl
İyi günler arkadaşlar bir sorum olacak.İphone 3gs kullanıcısıyım ve artık telefonu değiştirmek istiyorum ve xperia z yi çok beğendim tasarımı, kamerası, duruşu kısacası herşeyi çok güzel geldi.Ancak işlemcisi konusunda endişeliyim ve tam bilgilide degilim açıkcası sormak istediğim şu yakında galaxy s4 de çıkacak ve 8 çekirdekli exynos5i kullancak yani ben yanlış araştırmadıysam öyle dediğim gibi bu konuda çok bilgili değilim. Acaba bu xperia z nin işlemcisinden çok mu daha iyi yani aralarında çok mu büyük fark var sizce galaxy s4 beklememe değer mi?
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talerk 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
İyi günler arkadaşlar bir sorum olacak.İphone 3gs kullanıcısıyım ve artık telefonu değiştirmek istiyorum ve xperia z yi çok beğendim tasarımı, kamerası, duruşu kısacası herşeyi çok güzel geldi.Ancak işlemcisi konusunda endişeliyim ve tam bilgilide degilim açıkcası sormak istediğim şu yakında galaxy s4 de çıkacak ve 8 çekirdekli exynos5i kullancak yani ben yanlış araştırmadıysam öyle dediğim gibi bu konuda çok bilgili değilim. Acaba bu xperia z nin işlemcisinden çok mu daha iyi yani aralarında çok mu büyük fark var sizce galaxy s4 beklememe değer mi?

galaxy s4 de 8 çekirdekli değil 4 çekirdekli Exynos 5450 işlemci kullanılacak işlemcisi bu telefondan iyi olur ama aman aman bi fark olmaz bende
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SoldaTr 6 yıl
Dayanıklılık özellikleri olması çok iyi gelsin bakalım fiyatına göre bakarız alıp almayaya
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Batuist 6 yıl
telefonu muhteşem görünüyor tableti de öyle olacaktır diye düşünüyorum...
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DH Misafiri 6 yıl
işte rekabetin gücü hep tüketicinin faydasına yaşasın rekabet
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Technotronic 6 yıl
alt segment telefon üretimini durdurup yatırımını böyle cihazlara yaparsa sony iyi satışlar yapar
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emre350z 6 yıl
skid_row
criss1940Eveet sony son sürat atağa kalktı , rakipler henüz ne olduğunu anlamış değil, ve derken top ağlarda, sony 2 diğerleri sıfır.
Ardı ardına ürün çıkarmayı başarı olarak kabul ediyorsanız size HTCyi takip etmenizi öneririm.Sony güzel ürünler çıkartıyor ancak hala her hangi bi başarı yakalmış değil yakalıyacağıda kesin değil.

sony nin başarıyı yakalamasına ihtiyacı yok herzaman başarılıydı. sony herzaman yenilikçi ürünler çıkartıyor. ardı ardına ürün çıkartmada samsung un üzerine tanımam aynı bokun lacivertini insanlara mükemmel birşeymiş gibi gösterip satmayı iyi beceriyorlar.
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quzman 6 yıl
skid_row
criss1940Eveet sony son sürat atağa kalktı , rakipler henüz ne olduğunu anlamış değil, ve derken top ağlarda, sony 2 diğerleri sıfır.
Ardı ardına ürün çıkarmayı başarı olarak kabul ediyorsanız size HTCyi takip etmenizi öneririm.Sony güzel ürünler çıkartıyor ancak hala her hangi bi başarı yakalmış değil yakalıyacağıda kesin değil.

"Z" serisi kronik bir rahatsızlık (tasarım sorunları , performans sorunları gibi) ile gelmezse , sırf tasarımı ile bile ortalığı yıkacaktır .
Analist değilim ama Sony'nin bir şeyleri değiştirmek istediği apaçık ortada .
Yepyeni bir şey ortaya çıkarmak artık kolay değil , bunun için olanın en iyisini sunma peşindeler ki tasarım olarak da performans olarak da "Z" serisi bunu sağlayacak gibi .
8 yıllık HTC kullanıcısıyım , Xperia Z'yi gördükten sonra telefonumu kullanasım gelmiyor :)
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skid_row 6 yıl quzman
quzman

emre350z
Söylemek istediğimi tam olarak anlamamışsınız. S3 kullanıcısı olarak Xperia Z'nin tasarımını bende çok beğendim.
Ancak şu varki S3'ün tasarımı beğenilmediği halde yüksek bi satış rakamı yakaladı en önemli nedeni ise bildiğiniz gibi exynos işlemcileri...
Bundanda anlayabileceğimiz üzere satışlarda tasarımdan çok donanım tarafı belirleyici taraf oluyor ve Cortex-A15 mimarili işlemcilerin çıkmaya yakın olduğu şu dönemde bu melez işlemcilerden dolayı bu cihazların başarı elde edemeyeceğini düşünüyorum.
Ayrıca marka kalitesini tartışmıyorum. Firma için ürünü ne kadar satarsa o kadar başarılı olmuş demektir bahsettiğim başarıda bunla orantılıdır.
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skid_row 6 yıl
criss1940
Eveet sony son sürat atağa kalktı , rakipler henüz ne olduğunu anlamış değil, ve derken top ağlarda, sony 2 diğerleri sıfır.

Ardı ardına ürün çıkarmayı başarı olarak kabul ediyorsanız size HTC'yi takip etmenizi öneririm.
Sony güzel ürünler çıkartıyor ancak hala her hangi bi başarı yakalmış değil yakalıyacağıda kesin değil.
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janparey 6 yıl
o batarya çok kişiyi üzebilir
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ozgur112 6 yıl
mipa90
ozgur1126000 mAh batarya fullHD ekran için biraz yetersiz kalmış gibi!
bnm laptopum 16 inc hd ama 4400 mah pil var 10.1 ince 6000 gayet iyi olacaktır

Batarya prize takılı olmadığı zaman kaç saat açık kalabiliyor peki? Note 10.1,nexus 10 9000mah ile gelirken yetersiz kalmış gibi dedim sadece ama yaptıkları optimizasyonlarla 9-10 saat ömrü olursa çok iyi ama yinede kağıt üstünde düşük bir değer.
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