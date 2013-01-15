Sony Xperia Tablet Z'ye ait olduğu iddia edilen teknik özellikler sızdırıldı

CES 2013 etkinliği kapsamında yeni akıllı telefonlarına resmiyet kazandıran Sony'nin, şimdi de kapalı kapılar ardında yeni nesil bir Xperia tablet üzerinde çalıştığı söyleniyor. Xperia Tablet Z'ye (nam-ı diğer C690X Pollux) ait olduğu iddia edilen bazı teknik özellikler internete sızdırılmış durumda.



''Xperia_info'' isimli bir Twitter hesabından elimize ulaşan bilgiler doğrultusunda, Xperia Tablet Z'de Nvidia'nın Tegra 3 platformu yerini Qualcomm'un APQ8064 Snapdragon S4 Pro platformuna bırakacak. 28 nm üretim süreci teknolojisiyle geliştirilen ve 1.5 GHz saat hızında çalışan dört çekirdekli (Krait) bu platform, hatırlanacağı üzere grafik yeteneklerini Adreno 320 grafik birimine borçlu.



2 GB RAM'e ve 32 GB dahili depolama alanına yer verilecek Xperia Tablet Z'de, dokunmatik kapasitif ekranın büyüklüğü 10.1-inç'e, ekran çözünürlüğü ise 1920 x 1200 piksele (WUXGA) yükseltilmiş. Google'ın mobil işletim sistemi Android 4.1.2 Jelly Bean'i kullanacak olan tablet, suya ve toza karşı dayanıklılık sergileyebilecek.



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n bağlantısı, Bluetooth 4.0 ve NFC (Yakın Alan İletişim) teknolojilerini bünyesinde barındıracak tabletin ön yüzüne 2 megapiksel çözünürlüğünde, arka yüzüne ise anı yakalamak için 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera konumlandırılacak. Hücresel ağ üzerinden hızlı internet bağlantısı adına LTE (Long-Term Evolution) alt yapısı desteği sunacak tabletin bataryası ise 6.000 mAh kapasiteli olacak.



Saydığımız tüm bu teknik özellikleri 6.9 mm'lik tasarımda bütünleştireceği söylenen Xperia Tablet Z'nin, 2013 yılının ikinci çeyreğinde boy göstermesi bekleniyor. Bakalım iddialar ne kadar tutarlı çıkacak? Hep beraber bekleyelim ve görelim.



https://twitter.com/Xperia_info