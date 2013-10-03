Sony Xperia Z1 ve Z Ultra modelleri ülkemizde satışa çıktı





Sony'nin yıl başında tanıttığı Xperia Z amiral gemi modelinin tasarım çizgilerini izleyerek pazara merhaba diyen Xperia Z Ultra Phablet modeli ve Xperia Z1 kamera odaklı akıllı telefon modeli nihayet ülkemizde de satışa çıktı. Özellikle Xperia Z1 modeli bir ay geçmeden ülkemizde de piyasaya sürülmüş oldu.





Modellerin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, Xperia Z Ultra modelinde 6.4 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, X-Reality teknolojisi ile daha canlı renkler, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, toza ve suya dayanıklılık, 3050mAh batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer almaktaydı.





Xperia Z1 modeli ise 5 inçlik Full HD Triluminous ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, toza ve suya dayanıklılık, 3000mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





Sony Xperia Z Ultra modelinin fiyatı ile başlamak gerekirse, en ince tablet, en büyük akıllı telefon şeklinde lanse edilen model 2250TL seviyesinde bir fiyatla ülkemize giriş yaptı. Modeli satışı başlasa da henüz perakende kanallarında tam olarak raflara çıkmış değil. Ürün Phablet sınıfındaki rakibi Galaxy Note 3 ile hemen hemen aynı fiyat seviyesinde.





Xperia Z1 ise 2200TL fiyat etiketine sahip ve Xperia Z Ultra ile aralarında hemen hemen fark yok. Ürün yavaş yavaş raflara çıkmaya başladı ancak çoğu siparişlerin sevkiyatı 10 Ekim'de başlayacak.