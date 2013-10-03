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Sony Xperia Z1 ve Z Ultra modelleri ülkemizde satışa çıktı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
7b
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z1 ve Z Ultra modelleri ülkemizde satışa çıktı

Sony'nin yıl başında tanıttığı Xperia Z amiral gemi modelinin tasarım çizgilerini izleyerek pazara merhaba diyen Xperia Z Ultra Phablet modeli ve Xperia Z1 kamera odaklı akıllı telefon modeli nihayet ülkemizde de satışa çıktı. Özellikle Xperia Z1 modeli bir ay geçmeden ülkemizde de piyasaya sürülmüş oldu.

Modellerin özelliklerini kısaca hatırlayacak olursak, Xperia Z Ultra modelinde 6.4 inçlik Full HD Triluminous destekli ekran, X-Reality teknolojisi ile daha canlı renkler, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, toza ve suya dayanıklılık, 3050mAh batarya, 8MP çözünürlükte arka kamera şeklinde özellikler yer almaktaydı.

Xperia Z1 modeli ise 5 inçlik Full HD Triluminous ekran, Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte arka kamera, 16GB depolama kapasitesi, microSD desteği, toza ve suya dayanıklılık, 3000mAh batarya şeklinde özelliklerini saymak mümkün.

Sony Xperia Z Ultra modelinin fiyatı ile başlamak gerekirse, en ince tablet, en büyük akıllı telefon şeklinde lanse edilen model 2250TL seviyesinde bir fiyatla ülkemize giriş yaptı. Modeli satışı başlasa da henüz perakende kanallarında tam olarak raflara çıkmış değil. Ürün Phablet sınıfındaki rakibi Galaxy Note 3 ile hemen hemen aynı fiyat seviyesinde.

Xperia Z1 ise 2200TL fiyat etiketine sahip ve Xperia Z Ultra ile aralarında hemen hemen fark yok. Ürün yavaş yavaş raflara çıkmaya başladı ancak çoğu siparişlerin sevkiyatı 10 Ekim'de başlayacak.

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The Tenth Doctor 6 yıl en beğenilen
Kimse 1800e G2 almak varken 2200e Z1 almaz. Kamera icin dersen 2000e 1020 alinir.
2 Yanıt Yanıtla +79
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serter33 6 yıl
Birde 2014 için akıllı telefon şatışını %55 arttıracağız demezler mi.Siz bu kafayla %55 içeri girersiniz bu piyasada.
Yeni çıkan bütün telefonlar LG G2 nin ekmeğine yağ sürüyor.Bravo LG ye.
Birde 2014 için akıllı telefon şatışını %55 arttıracağız demezler mi.Siz bu kafayla %55 içeri girersiniz bu piyasada.Yeni çıkan bütün telefonlar LG G2 ni...
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2 Yanıt Yanıtla +51
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KayhanKaan 6 yıl
LG G2 1500 TL XPERİA Z 2200 TL

Sony bence fiyatları gözden geçirmeli aksi halde işi zor.
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intercorem 6 yıl
Telefonun yanında saat vs hediye olur mu dersiniz,beklemeye değer mi?ayrıca türkcellin kampanyası platinium müşterilere özel galiba.direk mağazadan alsam hediyeli 2199 tl ye alabilir miyim?
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TearsForFears 6 yıl
2200'e saat ve kamera aparatini veren bir yer varsa alayim hemen.Ciddi soyluyorum varsa mesaj gonderin bana mobilden detayli araştırma yapamıyorum.
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Kendi istegiyle 6 yıl TearsForFears
LawLess437

2200'e saat ve kamera aparatini veren bir yer varsa alayim hemen.Ciddi soyluyorum varsa mesaj gonderin bana mobilden detayli araştırma yapamıyorum.

yok dostum öle bişey saat 200civarı kamera aparatı 250dolar ve 500dolarlık 2 tane sanırsam.yani bu fiyata sadece telefonu alabilirsin
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LİVERPOOLYWNA 6 yıl
Sony e 1500 den fazla para verilmez, iki ay sonra 1500 e bulunur zaten
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Kendi istegiyle 6 yıl LİVERPOOLYWNA
8888LİVERPOOL8888

Sony e 1500 den fazla para verilmez, iki ay sonra 1500 e bulunur zaten

düşmüyor hocam bi samsung değil hala
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kucuker34 6 yıl
Lg g2 iyiki almışım bu rezil fiyatları gördükten sonra :)
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tav2612 6 yıl
Dh tarafsız degılkı bence lg v samsung pohpohluyor,z1 tabıkı lg den pahalı olacak,ayrı kalıte aynı fıyatmı olacaktı yanı.
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darkaura 6 yıl tav2612
tav2612

Dh tarafsız degılkı bence lg v samsung pohpohluyor,z1 tabıkı lg den pahalı olacak,ayrı kalıte aynı fıyatmı olacaktı yanı.

Kalitenin ayri oldugu dogru ama fiyatla dogru orantili oldugu yanlis. sayfanin en tepesinde koydugum ekran karsilastirma videosuna bir bakin isterseniz. ne demek istedigim anlasilir. bana hic sony nin kasa poly amide, cam falan demeyin, ekran kaliteli olmadikdan sonra isterse altin kaplama olsun. benim tum isim ekranla. vertu telefon degil bu.
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ali19841984 6 yıl
Z1 sony shoplarda en fazla 1900 olur. Telefon alacak arkadaşlar almadan önce telefonları ellerine bi alsınlar bi baksınlar. Burda özellik sayarak almasınlar tavsiyem bu
Not: dh neden sonyi yerden yerlere vuruyor biri bana cevaplayabilir mi
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gfbekir 6 yıl
Her çıkan ürüne "Lg 1600 tl" diye yorum yapmak da moda oldu.
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zetnakah 6 yıl gfbekir
gfbekir

Her çıkan ürüne "Lg 1600 tl" diye yorum yapmak da moda oldu.

Çünkü LG G2, Note 3 ve Z1 ile aynı donanıma sahip ve 600 TL daha ucuz
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DH Misafiri 6 yıl
Fiyatlar cok cok pagali LG 2 muthis onu ornek alman lazim
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sombre06 6 yıl
la bi.yürüyün gidin I9 kullanıyodum 0 zamanlar heyecanla bekledim ama lg.haklı galiba.bizi dinleyen bi o. G2 bu fiyata satılırken artık ben ne düşüneceğimi bilmiyorum. Bu firmaları-yöneten arkadaşların ne düşünerek böyle bi yoluş hesapladıkIarını anlamak zor. Psikolojik Sınırına vurduklarım....
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crazyyoung08 6 yıl
Htc one mini 1400 TL Xperia z1 2200 LG Türkiye'de kaç adet cihaz satışı hedefledi bilmiyorum ama bu adamlar sayesinde 2-3 katı satış yapacak :)
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