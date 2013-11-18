Sony Xperia Z1 ve Z1s yanyana görüntülendi









Sony'nin global lansmanına çok kısa bir süre kaldığına inanılan akıllı telefonu Xperia Z1s sık sık kameralara yakalanmaya başladı. Model bu kez Xperia Z1 ile ekran karşılaştırmasında karşımıza çıktı.





Model aslında Japonya'da lanse edilen Xperia Z1f modelinin global versiyonu. Honami mini kod adına da sahip olan Xperia Z1s, abisinin hemen tüm donanım özelliklerini miras alıyor. Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte kamera gibi özellikler aynı iken 4.3 inçlik ekran 720p çözünürlüğe sahip ve batarya da 2300mAh gücünde.





Modelin prototipini elinde tutan kaynaklar Xperia Z1 ile ekran kalitesini karşılaştırma yoluna gitmiş. Karşılaştırma sonucunda ise modelin IPS ekran taşıyor olabileceği kanısına varılmış.





Cihaz resmi olarak lanse edilmediği için ekranda ne tür teknolojiler kullanıldığını bilmek şimdilik mümkün değil ancak Xperia Z1 ve Xperia Z1f modellerinde TFT ekrana yer veriliyordu. Sony'nin Xperia Z1s için bir ayrıcalık yapacağı düşünülmüyor.

http://www.xperiaguide.com/2013/11/15/xperia-z1s-amami-display-compared-to-xperia-z1s-to-use-ips-display/