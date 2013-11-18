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Sony Xperia Z1 ve Z1s yanyana görüntülendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
3,2b
1
75
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony Xperia Z1 ve Z1s yanyana görüntülendi


Sony'nin global lansmanına çok kısa bir süre kaldığına inanılan akıllı telefonu Xperia Z1s sık sık kameralara yakalanmaya başladı. Model bu kez Xperia Z1 ile ekran karşılaştırmasında karşımıza çıktı.

Model aslında Japonya'da lanse edilen Xperia Z1f modelinin global versiyonu. Honami mini kod adına da sahip olan Xperia Z1s, abisinin hemen tüm donanım özelliklerini miras alıyor. Snapdragon 800 yongaseti, 2GB RAM, 20.7MP çözünürlükte kamera gibi özellikler aynı iken 4.3 inçlik ekran 720p çözünürlüğe sahip ve batarya da 2300mAh gücünde. 

Modelin prototipini elinde tutan kaynaklar Xperia Z1 ile ekran kalitesini karşılaştırma yoluna gitmiş. Karşılaştırma sonucunda ise modelin IPS ekran taşıyor olabileceği kanısına varılmış.

Cihaz resmi olarak lanse edilmediği için ekranda ne tür teknolojiler kullanıldığını bilmek şimdilik mümkün değil ancak Xperia Z1 ve Xperia Z1f modellerinde TFT ekrana yer veriliyordu. Sony'nin Xperia Z1s için bir ayrıcalık yapacağı düşünülmüyor.

http://www.xperiaguide.com/2013/11/15/xperia-z1s-amami-display-compared-to-xperia-z1s-to-use-ips-display/ Yorum Yaz
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Columbia 6 yıl en beğenilen
ne çerçeveymiş anlamıyorum. iphoneun çerçevesi de kalın ama kimsenin ses ettiği yok sony biraz kalın yapınca hemen olay oldu.
3 Yanıt Yanıtla +25
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karsevenadam 6 yıl PwaGG
PwaGG

Sony Xperia Z
Sony Xperia Z1
Sony Xperia Z Ultra
Sony Xperia ZL
Sony Xperia ZR
Sony Xperia Z1f
Sony Xperia Z1s

1) Z1f ile Z1s aynı
2) Z,ZL,ZR 2013 başında tanıtılıp geçen senenin ürünleri oluyor.Bu senenin yani 2014'ün ürünleri:

Xperia Z1
Xperia Z1s
Xperia Z Ultra




Yani senin mantığınla gitsek samsung telefonları sıralarken galaxy s ile başlayıp s4 active den çıkıp 50-60 tane telefon bulmamız lazımdı
Çünkü onlarda geçen senelerin ürünleri.
PwaGGSony Xperia ZSony Xperia Z1Sony Xperia Z UltraSony Xperia ZLSony Xperia ZRSony Xperia Z1fSony Xpe...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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tav2612 6 yıl
Plastık korecıler mını nasıl olur gorsun
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1 Avatar
Hi Guy 5 yıl
Ya s800 1080p
Yada s600(s400 de olabilir) 720p olur
720p'de s800 olursa performans olarak abisini tokatlar ve sony buna izin vermez
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qokhan20 5 yıl
z1 4.3 güncellemesi alan arkadaşlar varmı ?
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DH Misafiri 5 yıl
Kamerasi gercekten cok iyi.Balik gozuyle mukemmel fotograflar cikartilinabiliyor.
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chicho 5 yıl
hangi telefona baktıysam bir sürü olumsuz yorum. bir telefon alayım dedim bir türlü seçemedim alıacağım telefonu.
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brk-bjk 6 yıl
Sony yapınca iyi güzel,Samsung yapınca AAAUUUUVVVV
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castraelectro 6 yıl
26 kasımda İngiltere'de satışa sunulacağı yazıyordu acaba Türkiye'ye ne zaman gelir Aralık gibi mi yoksa 2014 yılında mı çıkar?
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E.R.W. 6 yıl
Takacak kulp bulamayan leğenciler,çerçeveye kafayı taktılar.
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ulmel 6 yıl
sağdaki tablet pc gibi gözükmüş
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Jacobıan 6 yıl
telefonlar güzelde çerçeve çok hayvanice wp larda görmeye alıştığımız türden
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl
Şu an telefonun tek sorunu, ekrandaki sanal tuşlar olsa gerek. 4.3" harika bir ekran ve ben o ekranda oyun da oynarım film de dizi de izlerim. Daha önce 3.5"lik Ipod da oyun da oynamıştım ve dizi de izlemiştim. Elbette 5" veya yukarısında daha iyi film keyfi falan verir ama telefon büyük olunca da benim için çok kullanışsız olur. Mesela sürekli telefon elde mp3 dinlerim ve büyük telefon sorun olur. Ayrıca cebe de koymak sıkıntı yaratırdı...
Bu telefon tam istediğim gibi geliyor, IPS olması bana "sonunda" dedirtti. Ve tabi malzeme kalitesiyle de farkını koyan ender telefonlardan.
Bir de daha küçük ekranı var evet ama bu oranla çözünürlüğü daha düşük ve bu şarj süresine ve performansa çok büyük katkı sağlar. Mesela Iphone 5S de bu sayede şu anki 1080p-Snapdragon 800'lü telefonlardan %30 daha hızlı. Z1s de çıkınca 720p olması sayesinde en azından oyunlarda mükemmel bir performans sergiler.

Z1'de Avrupa'da; Iphone 5S 700 Euro iken 580 Euro olarak çıkmıştı, şimdi 540 Euro'ya bulmak mümkün. Umarım Sony Türkiye 2000 TL'ye gibi bir fiyattan sokmaya çalışmaz, Avrupa ile aynı oranda 300 TL gibi alt fiyattan çıkarırsa tutabilene aşk olsun.
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emre350z 6 yıl
Merak ediyorum size zorla z1 alın diyen varmı. isteyen alır istemeyen almaz. İphone un bataryası düşük ama alan alıyor. Samsung plastik ama alan alıyor.
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OnLiNe MaNaGeR 6 yıl emre350z
emre350z

Merak ediyorum size zorla z1 alın diyen varmı. isteyen alır istemeyen almaz. İphone un bataryası düşük ama alan alıyor. Samsung plastik ama alan alıyor.

Iphone'un bataryası düşük ama alan alıyor
Iphone'un bataryası düşük
Bataryası düşük
düşük...
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