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Sony Xperia Z3 Compact video inceleme "Android dünyasının Atom Karıncası"

4 yıl
115,5b
1
Cep Telefonları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bu videomuzda, Sony'nin Atom Karınca'sı olan Xperia Z3 Compact'ı tüm detaylarıyla mercek altına aldık. Donanımsal özelliklerinden tasarım yeniliklerine, yazılımsal yeteneklerinden test sonuçları, sunduğu pil süresi ve kamera örneklerine ne kadar merak ettiğiniz her şey bu videoda. Üstelik merak edenler için Xperia Z1 Compact ile donanımsal kıyaslama ve Xperia Z3 ile Xperia Z3 Compact arasındaki farklar da yine bu videomuzda. İyi seyirler.
 

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MonitörKertenkelesi 3 yıl
Yaklaşık bir aydır kullanıyorum önceki telefonum da Sony idi.

Beğenmediğim tarafları, arka sırtında kullanılan piyano siyahı düzey çok çabuk çiziliyor, kenarları çok sivri avuç içini acıtıyor. Kılıf ile kullandığım için bu iki handikabı aştım.

Beni en çok rahatsız eden tarafı yazı yazarken sözlüğün işlevini yerine getirememesi. Yani yazarken yazım denetimi yapamıyor doğru kelimeyi öneremiyor hatalı kelime kurarsanız o da daha da hatalı kelimeler öneriyor, sözlükte ve dünyada asla bulunmayacak kelimeler öneriyor bu bakımdan sözlüğü vasat. Mesaj yazma hızımı yarıya yarıya azalttı.

Onun dışında iyi galiba. Eski Xperia Ray Telefonumdan çok da üstün tarafı yok yalnız:)) Biraz büyük ve biraz daha hızlı o kadar.

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DH Misafiri 3 yıl
Resmi distribütör garantisi kapsamında z3 compact aldım telefonun kamerasında pembe ekran hatası çıktı şanssızlık diye düşündüm telefonu servise gönderdim tam bir aylık bir beklemeden sonra telefonun yenisi tarafıma ulaştı. korka korka ilk resmimi çektim tam bir şok yeni gelen telefonda da aynı sorun var. bu ihtimali bir düşünün iki telefon ikisisninde kamerası hatalı. şundan emin olun bu telefonu satan firmaların hiç birisi olumsuz yorumları yayınlamıyor.
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DH Misafiri 3 yıl
Resmi distribütör garantisi kapsamında z3 compact aldım telefonun kamerasında pembe ekran hatası çıktı şanssızlık diye düşündüm telefonu servise gönderdim tam bir aylık bir beklemeden sonra telefonun yenisi tarafıma ulaştı. korka korka ilk resmimi çektim tam bir şok yeni gelen telefonda da aynı sorun var. bu ihtimali bir düşünün iki telefon ikisisninde kamerası hatalı. şundan emin olun bu telefonu satan firmaların hiç birisi olumsuz yorumları yayınlamıyor.
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DH Misafiri 4 yıl
Resmi distribütör garantisi kapsamında z3 compact aldım almadan önce epey bir araştırma yaptım bu telefonda pembe kamera hatası olduğunu öğrendim çok düşük bir ihtimal benimki de öle olacak değil ya diyerek aldım ama maalesef aynı sorunu bende yaşadım işin kötüsü satıcı firmaların hepsi bu telefonla ilgili olumsuz yorumları yayınlamıyor. sony türkiye telefondaki arızayı kabul etti telefonun yenisinin tarafıma verileceğini söyledi ama telefon yurt dışına fabrikasına gönderilmiş yenisinde oradan gönderilecekmiş yani Japonya işin gücün yok bekle dur. bu telefonu alacaklar dikkat edin derim.
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Gurney5 4 yıl
Telefonu kullanali 1.5 ay olsu suanda telefonla bir sıkıntım yok
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Fell on Black Days 4 yıl Gurney5
Gurney5

Telefonu kullanali 1.5 ay olsu suanda telefonla bir sıkıntım yok

Son sesteyken titreme var mı?
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gkcn41 4 yıl
Bu telefon neden iphone 5s ile kıyaslanıyor ve sürekli ufak olduğu için sınıfı ayrı gibi lanse ediliyor? Alt tarafı iphone 6 dan 0,1 inc küçük. Boyutu epey küçük ama çerçeveden dolayı. Bu bir artı ayrıca. Özelliklerine bakıp kimse samsung galaxy s5 iphone 6 gibi telefonlarla kıyaslamamış. Boyuta göre sınıflama yerine performansa göre sınıflama yapılması taraftarıyım. note 4 le bile kıyaslanmalı bence performans anlamında.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
Teşekkürler. Gayet beğendim. Babama almayi düşünüyorum
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DH Misafiri 4 yıl
iyi günler herkese. ben de almaya karar verdim e uygun nereden alabilirim sorunsuz olarak yardımcı olursanız sevinirim.teşekkür ederim.
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Cakma Iphone 4 yıl
Telefon çok güzel de z4 nerde kaldı
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DH Misafiri 4 yıl
bu zamana kadar izlediğim en iyi video incelemesiydi emeğinize yüreğinize sağlık sayenizde telefon hakkındaki soru işaretleri kafamdan silindi
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