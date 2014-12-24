Sony Xperia Z3 Compact video inceleme "Android dünyasının Atom Karıncası"

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bu videomuzda, Sony'nin Atom Karınca'sı olan Xperia Z3 Compact'ı tüm detaylarıyla mercek altına aldık. Donanımsal özelliklerinden tasarım yeniliklerine, yazılımsal yeteneklerinden test sonuçları, sunduğu pil süresi ve kamera örneklerine ne kadar merak ettiğiniz her şey bu videoda. Üstelik merak edenler için Xperia Z1 Compact ile donanımsal kıyaslama ve Xperia Z3 ile Xperia Z3 Compact arasındaki farklar da yine bu videomuzda. İyi seyirler.
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Beğenmediğim tarafları, arka sırtında kullanılan piyano siyahı düzey çok çabuk çiziliyor, kenarları çok sivri avuç içini acıtıyor. Kılıf ile kullandığım için bu iki handikabı aştım.
Beni en çok rahatsız eden tarafı yazı yazarken sözlüğün işlevini yerine getirememesi. Yani yazarken yazım denetimi yapamıyor doğru kelimeyi öneremiyor hatalı kelime kurarsanız o da daha da hatalı kelimeler öneriyor, sözlükte ve dünyada asla bulunmayacak kelimeler öneriyor bu bakımdan sözlüğü vasat. Mesaj yazma hızımı yarıya yarıya azalttı.
Onun dışında iyi galiba. Eski Xperia Ray Telefonumdan çok da üstün tarafı yok yalnız:)) Biraz büyük ve biraz daha hızlı o kadar.
Son sesteyken titreme var mı?