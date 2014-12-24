Sony Xperia Z3 Compact video inceleme "Android dünyasının Atom Karıncası"

Bu videomuzda, Sony'nin Atom Karınca'sı olan Xperia Z3 Compact'ı tüm detaylarıyla mercek altına aldık. Donanımsal özelliklerinden tasarım yeniliklerine, yazılımsal yeteneklerinden test sonuçları, sunduğu pil süresi ve kamera örneklerine ne kadar merak ettiğiniz her şey bu videoda. Üstelik merak edenler için Xperia Z1 Compact ile donanımsal kıyaslama ve Xperia Z3 ile Xperia Z3 Compact arasındaki farklar da yine bu videomuzda. İyi seyirler.

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