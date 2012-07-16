Sony Xperia Ion, eylül ayında 599 Euro'luk fiyatıyla İtalya yolcusu

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Sony Mobile'ın Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lansmanını gerçekleştirdiği Xperia Ion'un, eylül ayından itibaren İtalya pazarına giriş yapacağı resmi olarak açıklandı. Akıllı telefonun, sözleşmesiz yani sim kilitsiz fiyatının 599 Euro olacağı bildiriliyor.
4.55-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranıyla (Reality Display) ve Full HD video kaydı yapabilen 12 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla (Exmor R) ön plana çıkan Xperia Ion'a, 1.5 saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformu, Adreno 220 grafik birimi ve 1 GB RAM güç veriyor.
Akıllı telefonun kamerası hız bakımından oldukça iddialı. Bekleme konumundan fotoğrafı çekmenize kadar geçen süre 2 saniyeden kısa. Yaptığınız çekimleri DLNA özelliği sayesinde kablolara gereksinim duymaksızın LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonun İtalya'ya Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi yüklü şekilde geleceğini ayrıca belirtelim.
Son olarak 1900 mAh batarya ile gelen Xperia Ion, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Red Dot Ödülleri etkinliğinde ''ürün tasarımı'' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.
http://android.hdblog.it/2012/07/16/sony-xperia-ion-arrivera-in-italia-a-settembre/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
selam arkadaşlar iyi fiyata benziyor ...
ekran lcd aydınlatması led zaten
Çekirdekle olsaydı tadım..
demiycem tabiki
,S4 çift çekirdekli ama anasını ağlatıyo.
adamlar budist sevap olayı pek alakadar etmiyor Japonları...olayı hemen sulandırmadan önce ne demek istediğime beynini yorabilseydin...
Sony'nin özellikle mobil alanda öncelikleri Sony kullanan ve takip edenler bilirlerki tasarım,stabilite ve cihazları arasındaki ahenki sağlamak...vaio,pc, tv, tablet gibi...yani çokmu gerekli en azından çok aciliyeti yok ama Sony'e göre bu çift çekirdekli 4 çekirdekli cihazlardan daha önemli...
evet para kazanmak gibi bir dertleri yok, niye yok söyleyim diğer firmalar gibi 4 çekirdek vs gibi olaylara girip trübünlere oynayıp müşteri ayartmıyorlar,şuan 4 çekirdekli bir işlemciye mobilde gerek yok çünkü uygulama dahi yok diyorlar...
ben demiyorum bunu; Sony demekte...doğrudur yanlıştır hiç bir şekildede savunmam.
Xperia U gibi son derece kaliteli bir işlemci ve gpu koyup,içine 4 gb tüketiciye alanı mahkum eden ve hiç bir şekilde maliyeti bile olmayan sd kart desteğini sunmayan firmanın adına Sony derler!..çünkü neden cihazı fazla satıp para kazanmak gibi bir dertleri yok,ne oldu U'yu şimdi kim alıyor alanda geri bırakıyor...
Ericsson gibi bir devden ayrılıyorsun,ilk kez kendi isminle Xperia S ile piyasaya giriyorsun ve fiyasko!..sarı ekran arızasıyla aşırı bir güven kaybı maddi kayıp daha neler neler...profosyonellikten uzak ticaretten uzak kendine dönük hareketler bunlar,para kazanmak, güven kazanmak ,pazar kazanmak bu bunun gibi bir çok şekil bozukluklarıyla olmaz.
Sony; hali hazırda bir parça sadık müşterisine oynuyor,alan kazanmak para kazanmak isteyen şirketler birbirlerini hem dövüyor hem seviyor...
Bknz:Apple- Samsung-Htc zaman zaman Lg ...
samsung sanırım babanın şirketi çok alınıyorsun hatta samsungun sahibi bile senin kadar alınmazdı hem 500 tllik telefonlara 2000 tl verip kazıklanıyorlar hemde bedeva avukatlık yapıyorlar üstüne şirket onunmuş gibi alınıyorlar aynı mantık futboldada var adam kan ter içinde evine 2 kuruş parayı zor götürür ama 3 milyon dolar futbolcu için kendini yırtıp milletle kavga eder, adam arka kapak daha iyi olsa s3 rakpsiz olur demiş samsung düşmanı yapmışlar ne içiyorsanız banada diyinde tek derdim benimde bu olsun
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