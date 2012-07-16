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Sony Xperia Ion, eylül ayında 599 Euro'luk fiyatıyla İtalya yolcusu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,5b
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34
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Sony Xperia Ion, eylül ayında 599 Euro'luk fiyatıyla İtalya yolcusu
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Sony Mobile'ın Las Vegas'da düzenlenen Tüketici Elektroniği Fuarı'nda lansmanını gerçekleştirdiği Xperia Ion'un, eylül ayından itibaren İtalya pazarına giriş yapacağı resmi olarak açıklandı. Akıllı telefonun, sözleşmesiz yani sim kilitsiz fiyatının 599 Euro olacağı bildiriliyor.
4.55-inç boyutunda, 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekranıyla (Reality Display) ve Full HD video kaydı yapabilen 12 megapiksel çözünürlüğünde kamerasıyla (Exmor R) ön plana çıkan Xperia Ion'a, 1.5 saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 platformu, Adreno 220 grafik birimi ve 1 GB RAM güç veriyor.
Akıllı telefonun kamerası hız bakımından oldukça iddialı. Bekleme konumundan fotoğrafı çekmenize kadar geçen süre 2 saniyeden kısa. Yaptığınız çekimleri DLNA özelliği sayesinde kablolara gereksinim duymaksızın LCD / Plazma televizyonunuzda görüntüleyebiliyorsunuz. Akıllı telefonun İtalya'ya Android 4.0.4 ''Ice Cream Sandwich'' işletim sistemi yüklü şekilde geleceğini ayrıca belirtelim.
Son olarak 1900 mAh batarya ile gelen Xperia Ion, Almanya'nın Essen kentinde düzenlenen Red Dot Ödülleri etkinliğinde ''ürün tasarımı'' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.
Sony Xperia Ion, eylül ayında 599 Euro'luk fiyatıyla İtalya yolcusu
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http://android.hdblog.it/2012/07/16/sony-xperia-ion-arrivera-in-italia-a-settembre/ Yorum Yaz
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mansurmarsak 7 yıl en beğenilen
Anlaşılan Qualcomm elde kalmış S3 leri SONY e vermiş.
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xxxx1 7 yıl
tasarım ve kalite odaklı gidiyor Sony... birde buna cihazlar arası uyumu eklediler...para kazanmak için telefon yapmıyorlar,umurlarında bile değil ,2,4 çekirdek vs...ticari hırslarını çok geride bırakmış belli standartlar ölçüsünde sadık müşterisine çalışmakta...
tasarım ve kalite odaklı gidiyor Sony... birde buna cihazlar arası uyumu eklediler...para kazanmak için telefon yapmıyorlar,umurlarında bile değil ,2,4 çekirdek...
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red-fox 6 yıl
gold.com.tr/...
selam arkadaşlar iyi fiyata benziyor ...
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sirmehmet 6 yıl
Güzel bir cihaz olmuş...
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kimi_raikonen 7 yıl
böyle bir telefonda lcd kullanılması cok garip.led ve amoled teknolojisi dururken lcd biraz eski kalıyor artk :D
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Technotronic 7 yıl kimi_raikonen
kimi_raikonen

böyle bir telefonda lcd kullanılması cok garip.led ve amoled teknolojisi dururken lcd biraz eski kalıyor artk :D

ekran lcd aydınlatması led zaten
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Recharged 7 yıl
Tasarımı piyasada ki çoğu cep telefonundan çok daha iyi.Fiyatını hakediyor bence ama ülkemize gelmesi,gelse bile bu fiyattan satılması çok zor.
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FFadeleSS 7 yıl
tasarımı cok hoş
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E_Aydin35 7 yıl
Tasarım gerçekten güzel, Sony ancak hata yapıyor bence böyle üst seviye telefonları piyasaya böyle yüksek fiyatdan sokacağına, gidip giriş veya orta seviye akıllı telefonları "SONY" adı altında güzel ve rekabetçil bir şekilde satsa zarar değil kar açıklar...
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JohnLord 7 yıl
skip060
Asla bir S2 olamayacak önemli olan daha hızlı olması değil ZAMANINDA HIZLI OLMASI. Samsung-HTC-ASUS 4 çekirdeğe geçti bunlar halen 2 çekirdekli çıkartıyor Asus bize gösterdiki 4 çekirdekli en güçlü akıllı telefon bile bunun fiyatından satılsa HAYVAN gibi kâr edilir. Sırf daha çok para kazanayım diye halen eski model üretiliyor...

Çekirdekle olsaydı tadım..
demiycem tabiki
,S4 çift çekirdekli ama anasını ağlatıyo.
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MERCURY2000 7 yıl
Cihazın tasarımı çok hoş duruyor. Şu an piyasadaki xperia serisi ceplerin aksine 3 değil 4 tuş altta konumlandırılmış.
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SensatiOX 7 yıl
sencer barkın

Orijinalden alıntı: SensatiOX
Orijinalden alıntı: aziz77 sony olmassa piyasada,çin çakması gibi gezen galaxy sülalesinden başka bir çey görmeyecektik,tasarım harika ötesi...
Samsung düşmanımısın sen ya bütün mesajlarında Samsung a laf geçirdiğini zannediyosun!! Hiç bişey yokken ortamı geriyosun.
samsung sanırım babanın şirketi çok alınıyorsun hatta samsungun sahibi bile senin kadar alınmazdı hem 500 tllik telefonlara 2000 tl verip kazıklanıyorlar hemde bedeva avukatlık yapıyorlar üstüne şirket onunmuş gibi alınıyorlar aynı mantık futboldada var adam kan ter içinde evine 2 kuruş parayı zor götürür ama 3 milyon dolar futbolcu için kendini yırtıp milletle kavga eder, adam arka kapak daha iyi olsa s3 rakpsiz olur demiş samsung düşmanı yapmışlar ne içiyorsanız banada diyinde tek derdim benimde bu olsun
Sen neden bahsediyosun fanatik arkadaşım.Ben Samsung iyi olsa Samsung kullanırım gidip HTC sensation kulanmazdım.Samsung malzeme kalitesini yüksekltmediği sürece Samsung telefonu almam.Buda sana kapak olsun!! Benim olayım başka bu kullanıcı devamlı ortamı geriyor ve konu başka yöne kayıyor. Samsung telefonları 500 lira ise sizin tabirinizle Sony nin telefonları haralde 300 dür.Donanım mı para ediyor yoksa kapak kalitesimi bir araştır bakayım!Ekranına söyleme gerek yok.Samsung LCD gibi ucuz bir ekranda kullanmıyor. Fanatiklik yapacam diye k.. yırtıyosunuz.
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xxxx1 7 yıl
playmaker10

xxxx1tasarım ve kalite odaklı gidiyor Sony... birde buna cihazlar arası uyumu eklediler...para kazanmak için telefon yapmıyorlar,umurlarında bile değil ,2,4 çekirdek vs...ticari hırslarını çok geride bırakmış belli standartlar ölçüsünde sadık müşterisine çalışmakta...
Sevabına iş yapıyolar diyosun ?


adamlar budist sevap olayı pek alakadar etmiyor Japonları...olayı hemen sulandırmadan önce ne demek istediğime beynini yorabilseydin...

Sony'nin özellikle mobil alanda öncelikleri Sony kullanan ve takip edenler bilirlerki tasarım,stabilite ve cihazları arasındaki ahenki sağlamak...vaio,pc, tv, tablet gibi...yani çokmu gerekli en azından çok aciliyeti yok ama Sony'e göre bu çift çekirdekli 4 çekirdekli cihazlardan daha önemli...

evet para kazanmak gibi bir dertleri yok, niye yok söyleyim diğer firmalar gibi 4 çekirdek vs gibi olaylara girip trübünlere oynayıp müşteri ayartmıyorlar,şuan 4 çekirdekli bir işlemciye mobilde gerek yok çünkü uygulama dahi yok diyorlar...

ben demiyorum bunu; Sony demekte...doğrudur yanlıştır hiç bir şekildede savunmam.
Xperia U gibi son derece kaliteli bir işlemci ve gpu koyup,içine 4 gb tüketiciye alanı mahkum eden ve hiç bir şekilde maliyeti bile olmayan sd kart desteğini sunmayan firmanın adına Sony derler!..çünkü neden cihazı fazla satıp para kazanmak gibi bir dertleri yok,ne oldu U'yu şimdi kim alıyor alanda geri bırakıyor...

Ericsson gibi bir devden ayrılıyorsun,ilk kez kendi isminle Xperia S ile piyasaya giriyorsun ve fiyasko!..sarı ekran arızasıyla aşırı bir güven kaybı maddi kayıp daha neler neler...profosyonellikten uzak ticaretten uzak kendine dönük hareketler bunlar,para kazanmak, güven kazanmak ,pazar kazanmak bu bunun gibi bir çok şekil bozukluklarıyla olmaz.

Sony; hali hazırda bir parça sadık müşterisine oynuyor,alan kazanmak para kazanmak isteyen şirketler birbirlerini hem dövüyor hem seviyor...

Bknz:Apple- Samsung-Htc zaman zaman Lg ...


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SensatiOX 7 yıl
aziz77
sony olmassa piyasada,çin çakması gibi gezen galaxy sülalesinden başka bir çey görmeyecektik,tasarım harika ötesi...
Samsung düşmanımısın sen ya bütün mesajlarında Samsung a laf geçirdiğini zannediyosun!! Hiç bişey yokken ortamı geriyosun.
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Müslümano Ronaldo 7 yıl SensatiOX
SensatiOX

aziz77

sony olmassa piyasada,çin çakması gibi gezen galaxy sülalesinden başka bir çey görmeyecektik,tasarım harika ötesi...
Samsung düşmanımısın sen ya bütün mesajlarında Samsung a laf geçirdiğini zannediyosun!! Hiç bişey yokken ortamı geriyosun.



samsung sanırım babanın şirketi çok alınıyorsun hatta samsungun sahibi bile senin kadar alınmazdı hem 500 tllik telefonlara 2000 tl verip kazıklanıyorlar hemde bedeva avukatlık yapıyorlar üstüne şirket onunmuş gibi alınıyorlar aynı mantık futboldada var adam kan ter içinde evine 2 kuruş parayı zor götürür ama 3 milyon dolar futbolcu için kendini yırtıp milletle kavga eder, adam arka kapak daha iyi olsa s3 rakpsiz olur demiş samsung düşmanı yapmışlar ne içiyorsanız banada diyinde tek derdim benimde bu olsun
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