Galaxy Z Fold 8 Wide geliyor: Yeni kamera, büyük batarya, kırışmayan ekran

Tam Boyutta Gör Galaxy Z Fold 8 (Wide) ile ilgili detaylı bir sızıntı, Samsung'un yakında tanıtacağı katlanabilir telefonunun 201 gramlık tasarımını, 4800 mAh bataryasını, 45W şarj hızını ve yeni 50MP kamerasını ortaya çıkardı. Samsung'un nihayet neredeyse kırışıksız bir ekran elde etmeyi başardığı bildiriliyor.

Samsung Galaxy Z Fold 8, ilk kez canlı olarak görüntülendi 1 gün önce eklendi

4800 mAh batarya, 45W şarj, 50MP kamera, 201 gram ağırlık

Detaylı Galaxy Z Fold 8 (Wide) sızıntısı, lansman öncesinde pil, şarj, ağırlık ve kamera özelliklerini ortaya koyuyor. En dikkat çekici yükseltme; ağırlık. Samsung'un Galaxy Z Fold 8'in ağırlığını 201 grama düşürmeyi başardığı bildiriliyor. Telefon açıldığında 4.5 mm kalınlığında olacak. Hatırlatma olarak, Galaxy Z Fold 7, 215 gram ağırlığında ve açıldığında 4.2 mm kalınlığında oluyor. Bu arada, en üst model olan Galaxy S26 Ultra 214 g ağırlığında.

Samsung'un katlanma çizgisini geliştirdiği ve artık Oppo Find N6'nınkiyle aynı ve hatta daha iyi olduğu bildiriliyor. Bu gelişme, kullanıcıların sıklıkla şikayet ettiği Galaxy Z Fold tasarım unsurlarından biri için büyük bir değişim anlamına geliyor. Hafif tasarımına rağmen cihazın 45W şarjı destekleyen 4800 mAh bataryaya sahip olduğu söyleniyor. Bu özellikler, agresif ağırlık azaltımına rağmen Samsung'un güçten ödün vermediğini gösteriyor. Referans olarak, Galaxy Z Fold 7’de 4400 mAh batarya bulunuyor.

Son olarak, sızdırılan bilgiler, Eylül’de iPhone 18 Pro ile tanıtılması beklenen katlanabilir iPhone Ultra'ya benzer şekilde 24MP modunda çekim yapabilen yepyeni 50MP sensöre işaret ediyor.

Samsung'un yeni katlanır telefonları Galaxy Z Fold 8 ve Fold 8 Ultra’yı 22 Temmuz’da Galaxy Unpacked etkinliğinde tanıtması bekleniyor.

