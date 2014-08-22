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Sony akıllı tenis sensörünü global olarak satışa sunuyor

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony akıllı tenis sensörünü global olarak satışa sunuyor

Genelde mobil cihazlar, TV ve görüntüleme cihazları ile tanıdığımız Sony, SmartWatch ile girdiği giyilebilir cihazlar segmentine farklı bir ürün ile devam ediyor. Yeni ürün tenis ile ilgili. 

Sony Smart Tennis Sensor adındaki ürün bir tenis raketi sensörü. Aslında sensör Japonya'da bir süredir satışta. Ancak ABD ve Kanada pazarına girerek global satışa başlayacak.

Sensörü uyumlu olduğu pek çok üreticinin raketinin altına entegre ediyorsunuz ve bundan sonra sensör sizi izlemeye başlıyor. Gelişmiş algılama ve titreşim teknikleri ile vuruşlar sayılabiliyor, raket salınımları izlenebiliyor, salınım ve top hızları hesap edilebiliyor. 

Sensör Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefon veya tabletlere gerçek  zamanlı olarak vuruş istatistikleri sunuyor ve analizler yapıyor. Böylece kullanıcı daha iyi bir tenis oyuncusu olabilmek adına bu istatistiklerden faydalanabiliyor. Memory Mode ile yaklaşık 12 000 vuruşu hafızasına kaydedebiliyor ve maç sonunda detaylı analizler yapabiliyorsunuz.

Sony Smart Tennis Sensor su altında 1.5 metreye kadar kalabilmeyi ifade eden IP65 dayanlıklılık sertifikasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca uluslararası tenis federasyonu da sensöre onay vermiş. Sensör Ocak ayının sonunda piyasaya çıkacak. Fiyatı ise 200$ civarında olacak.  

http://www.ubergizmo.com/2014/08/sony-smart-tennis-sensor-launched/?utm_source=mobilerepublic Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MrKemal17 4 yıl
Ipx5 sertifikası 1.5 metreye kadar su altında kalabilmeyi ifade etmiyor.
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Gece772 4 yıl
Fiyat ucuz değil
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Technotronic 4 yıl
Gereksiz diyen olmuş fakat bunların tenisçiler için önemli veriler
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St Batuhan 4 yıl
BT 4.0 ve Sony? Adamlar böyle egzotik cihazlarında yani BT'li ürettikleri her cihazda 3.0 desteklerdi, demek ellerindeki 3.0 yongaları tükendi de 4.0 a geçtiler, sevindirici :D Ayrıca IP65 Su altında kalmayı destekleyen bir standart olmasa gerek, su sıçraması ve su jetlerine dair desteği olsa gerek zira x7 ve x8'ler su altında bulunabilme anlamına geliyordu tam olarak?
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Xloud 4 yıl
''uluslararası tenis federasyonu''dan onay almış hala profesyönellikten bahsedenler var.Gerekliliğine gereksizliğine bırakında Sporcular karar versin
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blackzeros 4 yıl
pro tenisciler icin gayet iyi olmus.
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SteveMeade 4 yıl
Ultra gereksiz olmuş, sırf bir şeyin akıllısını çıkarmak için çıkarılmış
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Elsa 4 yıl
Altı ustu bir tenis, profesyonel amaçlıları çıkmadıkça çok ekstra luks olarak kalır bence
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