Sony akıllı tenis sensörünü global olarak satışa sunuyor





Genelde mobil cihazlar, TV ve görüntüleme cihazları ile tanıdığımız Sony, SmartWatch ile girdiği giyilebilir cihazlar segmentine farklı bir ürün ile devam ediyor. Yeni ürün tenis ile ilgili.





Sony Smart Tennis Sensor adındaki ürün bir tenis raketi sensörü. Aslında sensör Japonya'da bir süredir satışta. Ancak ABD ve Kanada pazarına girerek global satışa başlayacak.





Sensörü uyumlu olduğu pek çok üreticinin raketinin altına entegre ediyorsunuz ve bundan sonra sensör sizi izlemeye başlıyor. Gelişmiş algılama ve titreşim teknikleri ile vuruşlar sayılabiliyor, raket salınımları izlenebiliyor, salınım ve top hızları hesap edilebiliyor.





Sensör Bluetooth 4.0 üzerinden akıllı telefon veya tabletlere gerçek zamanlı olarak vuruş istatistikleri sunuyor ve analizler yapıyor. Böylece kullanıcı daha iyi bir tenis oyuncusu olabilmek adına bu istatistiklerden faydalanabiliyor. Memory Mode ile yaklaşık 12 000 vuruşu hafızasına kaydedebiliyor ve maç sonunda detaylı analizler yapabiliyorsunuz.





Sony Smart Tennis Sensor su altında 1.5 metreye kadar kalabilmeyi ifade eden IP65 dayanlıklılık sertifikasını da beraberinde getiriyor. Ayrıca uluslararası tenis federasyonu da sensöre onay vermiş. Sensör Ocak ayının sonunda piyasaya çıkacak. Fiyatı ise 200$ civarında olacak.

http://www.ubergizmo.com/2014/08/sony-smart-tennis-sensor-launched/?utm_source=mobilerepublic