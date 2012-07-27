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Sony, bootloader'ı kırılmış cihazların donanım arızalarını garanti kapsamında gidermiyor

6 yıl
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16
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Android cihazlarının orijinal işletim sisteminden farklı olarak bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan kişisel ROM yüklemek isteyen kullanıcılar için bootloader kilidini kırmak ilk adım sayılıyor.

Genelde yazılım bakımı konusunda cihazı garanti kapsamına çıkaran bu durumun, donanım bakımı konusunda da garanti kapsamı dışına çıkarıldığı rapor ediliyor.

İngiltere ve Hollanda'da Sony Mobile teknik servislerine donanım arızası nedeniyle cihazlarını gönderen kullanıcılar, illegal kilit kırma nedeniyle tamir görmeden ürünlerinin geri gönderildiğini rapor ediyor. Hatta blootloader'ı tekrar kilitli hale getiren kullanıcıların cihazları da aynı muameleyi görmüş.

Sony'nin web sitesinde illegal kilit kırma ile ilgili resmi bilgiler veriliyor ancak firma cihazın garanti dışı kalabileceği konusunda uyarı yapıyor.

Kullanıcılar Sony'nin bu ifadesinde anlam karmaşası olduğunu belirtiyor. Belirtilmek istenenin kilit kırma nedeniyle donanımı zarar görmüş cihazlarsa, bunun açık olarak yazılması gerektiği ifade ediliyor. Eğer donanım arızası başka bir nedenden kaynaklandıysa bunun zaten garanti dışı kalmaması gerektiği yönüne eleştiriler var. 

Sony Mobile'dan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

http://www.xperiablog.net/2012/07/25/sony-refusing-hardware-repairs-on-handsets-with-unlocked-bootloaders/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+XperiaBlog+%28Xperia+Blog%29&utm_content=Google+Reader Yorum Yaz
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erci501 6 yıl en beğenilen
Kisaca sony almayin diyorlar bize.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
EmpLizy

Sorunlu LG telefonumu Cyanogen 7‘li haliyle servise yolladım 1 haftaya düzeltilmiş haliyle geri geldi? bazı üreticiler Rom olayına fazla takılmıyor.
Lg yazılım özürlü olduğu için olabilir. Yazılım desteği biz veremiyoruz geliştirici(custom) romları engellemeyelim demişlerdir
EmpLizySorunlu LG telefonumu Cyanogen 7‘li haliyle servise yolladım 1 haftaya düzeltilmiş haliyle geri geldi? bazı üreticiler Rom olayı...
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erci501 6 yıl
Kisaca sony almayin diyorlar bize.
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erci501 6 yıl
Kisaca sony almayin diyorlar bize.
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dere.beyi 6 yıl
nokianın varisi > HTC
HTC nin varisi >SONY
SONY nin varisi ???
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sertacarslan 6 yıl
Sony almayın diyorlar yani.
Bir yıl olmamış telefondan desteğini çek, rom da yükletme. "Elindekinle yetin, fazlası senin neyine" demekten başka birşey midir?
Müşteriyi ne olarak görüyor bunlar çok merak ediyorum.
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Amedra 6 yıl
fena halde değer kaybedecekler
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greenk 6 yıl
Normalide bu zaten.
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Djalma Feitosa Dias 6 yıl
EmpLizy

Sorunlu LG telefonumu Cyanogen 7‘li haliyle servise yolladım 1 haftaya düzeltilmiş haliyle geri geldi? bazı üreticiler Rom olayına fazla takılmıyor.
Lg yazılım özürlü olduğu için olabilir. Yazılım desteği biz veremiyoruz geliştirici(custom) romları engellemeyelim demişlerdir
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mkykadir 6 yıl
Samsung'u tekrar sevdim :) Bir tek Bada lı telefonlarinin bootloader ini acmadi..
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mert1907 6 yıl mkykadir
mkykadir
Samsung'u tekrar sevdim :) Bir tek Bada lı telefonlarinin bootloader ini acmadi..

Zaten o kilidi bir açsa adam gibi Android kurulacak cihaza ama nerde.
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Sharelock 6 yıl
Sorunlu LG telefonumu Cyanogen 7‘li haliyle servise yolladım 1 haftaya düzeltilmiş haliyle geri geldi͵ bazı üreticiler Rom olayına fazla takılmıyor.
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savasserter 6 yıl
Nasıl olur da donanım arızasız olur , overclock mu yapıyor bunlar, hayret...
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jovanovic 6 yıl
Yarı saçmalık diyebiliriz...
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JohnLord 6 yıl
Ben bootloader kırmadım ama flashboot ile rom attım
sinyal sorunu vardı inş g.dışı değildir
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