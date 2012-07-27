Sony, bootloader'ı kırılmış cihazların donanım arızalarını garanti kapsamında gidermiyor

Android cihazlarının orijinal işletim sisteminden farklı olarak bağımsız geliştiricilerin elinden çıkan kişisel ROM yüklemek isteyen kullanıcılar için bootloader kilidini kırmak ilk adım sayılıyor.





Genelde yazılım bakımı konusunda cihazı garanti kapsamına çıkaran bu durumun, donanım bakımı konusunda da garanti kapsamı dışına çıkarıldığı rapor ediliyor.





İngiltere ve Hollanda'da Sony Mobile teknik servislerine donanım arızası nedeniyle cihazlarını gönderen kullanıcılar, illegal kilit kırma nedeniyle tamir görmeden ürünlerinin geri gönderildiğini rapor ediyor. Hatta blootloader'ı tekrar kilitli hale getiren kullanıcıların cihazları da aynı muameleyi görmüş.





Sony'nin web sitesinde illegal kilit kırma ile ilgili resmi bilgiler veriliyor ancak firma cihazın garanti dışı kalabileceği konusunda uyarı yapıyor.





Kullanıcılar Sony'nin bu ifadesinde anlam karmaşası olduğunu belirtiyor. Belirtilmek istenenin kilit kırma nedeniyle donanımı zarar görmüş cihazlarsa, bunun açık olarak yazılması gerektiği ifade ediliyor. Eğer donanım arızası başka bir nedenden kaynaklandıysa bunun zaten garanti dışı kalmaması gerektiği yönüne eleştiriler var.





Sony Mobile'dan konu ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.