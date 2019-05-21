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Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu

Sony WH-XB900N kablosuz kulaklık modeli gürültü engelleme ve ekstra bass gibi özellikler sunan rakiplerine oranla daha uygun bir fiyat etiketi üzerinden satışa sunuluyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,2b
1
11
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu

Ses ürünleri konusunda lider firmalardan olan Sony, gürültü engelleme ve ekstra bass sunan ancak rakiplerine göre biraz daha uygun bir fiyat etiketi taşıyan yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

Sony WH-XB900N özellikleri ve fiyatı

Kablosuz kulaklıklar son dönemde artan ilgi nedeniyle daha yeni teknolojiler sunuyor ve haliyle fiyatları da biraz uçuk seyrediyor. Sony WH-XB900N kablosuz kulaklık bu anlamda iyi bir alternatif olma amacında.

Ayrıca Bkz. "ZOTAC yeni mini iş istasyonlarını duyurdu"

1.57 inçlik Neodim sürücülere sahip olan Sony WH-XB900N kablosuz kulaklık gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca Google Assistant ve Amazon Alexa desteği sayesinde sesli komutlarınızı algılayabiliyor.

Extra Bass özelliği ile daha derin bass tınıları sağlayan kulaklık 30 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Batarya 4 saatte şarj edilirken hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 60 dakikalık ek süre elde edilebiliyor.

Bluetooth 4.2 ile bağlantı kuran kulaklık NFC ile de hızlı bir şekilde eşleşebiliyor. Dış kapak üzerinde yer alan dokunmatik yüzey sayesinde kontrol edilebilen Sony WH-XB900N modeli 250$ fiyat etiketine sahip.

 

https://www.phonearena.com/news/Sony-WH-XB900N-noise-canceling-headphones-official_id116172 Yorum Yaz
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Daysgone 3 hf. en beğenilen
Yahu başlığa bakarak bir umut girdim habere fiyat 250$ demişsiniz. Sony'nin en uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı 300 TL buna göre bu kulaklık 250 TL olması lazım ki "daha uygun fiyatlı" olsun. Başlığı düzeltin.
Yahu başlığa bakarak bir umut girdim habere fiyat 250$ demişsiniz. Sony'nin en uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı 300 TL buna göre bu kulaklık 250 TL olması lazım...
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DH Misafiri 3 hf.
Çok uygun fiyatlı Türkiye fiyatı ?2500 olur ?°
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1 Avatar
insanikamil 3 hf.
solo 3 alırım en azından daha şovlu
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Game Capture TV 3 hf. yeni yorumcu
Daha uygun fiyatlı bu kulaklığa bu kadar para vermek yerine serinin en iyisi Sony WH-1000XM3 modelini almak daha mantıklı. 2200 TL civarına bulunabiliyor.
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Krone 3 hf.
Çok uygun çok. 250 dolar onlara uygun. Türk kullanıcısına hitap eden bir uygunluk yok.
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cem650 3 hf.
sırf tıklayıp içeri girelim diye sazan avı taktiğini gazeteciler gibi yapmayamı başladınız. yakışmıyor.
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ramis78 3 hf.
Dolar 2 lira olsaydı uygun fiyattı ama işte kahrolsun bazı şeyler.
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intel7mix 3 hf.
Sürücü birimi MM değilde inç olarak demek saçma olmuş. İnç birimini kullanmıyoruz.
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karizmas 3 hf.
Uygunsuz içerik
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sismansan 3 hf.
Harmon kardon gerisi foss
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terimer 3 hf. sismansan
Valla o markalar artik geride kaldilar. Cunku, hala kis uykusunda uyumaya devam ediyorlar :-)
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Daysgone 3 hf. en beğenilen
Yahu başlığa bakarak bir umut girdim habere fiyat 250$ demişsiniz. Sony'nin en uygun fiyatlı kablosuz kulaklığı 300 TL buna göre bu kulaklık 250 TL olması lazım ki "daha uygun fiyatlı" olsun. Başlığı düzeltin.
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DH Misafiri 3 hf.
Çok uygun fiyatlı Türkiye fiyatı ?2500 olur ?°
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