Sony daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklığını duyurdu

Ses ürünleri konusunda lider firmalardan olan Sony, gürültü engelleme ve ekstra bass sunan ancak rakiplerine göre biraz daha uygun bir fiyat etiketi taşıyan yeni kablosuz kulaklıklarını tanıttı.

Sony WH-XB900N özellikleri ve fiyatı

Kablosuz kulaklıklar son dönemde artan ilgi nedeniyle daha yeni teknolojiler sunuyor ve haliyle fiyatları da biraz uçuk seyrediyor. Sony WH-XB900N kablosuz kulaklık bu anlamda iyi bir alternatif olma amacında.

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1.57 inçlik Neodim sürücülere sahip olan Sony WH-XB900N kablosuz kulaklık gürültü engelleme özelliğine sahip. Ayrıca Google Assistant ve Amazon Alexa desteği sayesinde sesli komutlarınızı algılayabiliyor.

Extra Bass özelliği ile daha derin bass tınıları sağlayan kulaklık 30 saate kadar kullanım süresi sunabiliyor. Batarya 4 saatte şarj edilirken hızlı şarj desteği sayesinde 10 dakikalık şarj ile 60 dakikalık ek süre elde edilebiliyor.

Bluetooth 4.2 ile bağlantı kuran kulaklık NFC ile de hızlı bir şekilde eşleşebiliyor. Dış kapak üzerinde yer alan dokunmatik yüzey sayesinde kontrol edilebilen Sony WH-XB900N modeli 250$ fiyat etiketine sahip.