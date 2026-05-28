Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sony BRAVIA Theatre Trio: 360 ses haritalama ile geliyor

    Sony, 360 Spatial Sound Mapping ve kablosuz hoparlörlerle BRAVIA Theatre Trio ev sinema sistemini tanıttı. İşte Dolby Atmos ve DTS:X destekli sistemin detayları:

    Sony BRAVIA Theatre Trio: 360 ses haritalama ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Sony, ev sinema deneyimini kablolu çoklu hoparlör kurulumlarına ihtiyaç duymadan yeniden tanımlamayı hedefleyen yeni nesil ses sistemi BRAVIA Theatre Trio'yu tanıttı. Sony tarafından 2026 ev eğlence lansman etkinliğinde tanıtılan sistem, özellikle geniş bir ses alanı oluşturmak için geliştirilmiş 360 derece uzamsal ses haritalama teknolojisine dayanıyor. Geleneksel surround ses kurulumlarının aksine fiziksel hoparlör sayısını artırmak yerine sanal ses kaynaklarıyla çalışıyor. 

    İşte Sony BRAVIA Theatre Trio'nun özellikleri ve fiyatı:

    Sistemin merkezinde yer alan 360 Spatial Sound Mapping teknolojisi, odanın farklı noktalarında sanal hoparlörler oluşturarak sesin yalnızca doğrudan değil çevresel olarak da algılanmasını sağlıyor. Bu yapı, klasik 5.1 veya 7.1 sistemlerdeki fiziksel hoparlör yerleşiminin dijital olarak simüle edilmiş bir karşılığı gibi çalışıyor. Kullanıcı, tek bir sistem üzerinden çok daha geniş bir ses sahnesi algılarken, sesin yönü ve derinliği yazılım tabanlı olarak yeniden inşa ediliyor. 

    Sony tarafından geliştirilen 360 Smart Dome Sound Field 3.0 mimarisi ise sistemin yalnızca yönsel ses üretmekle kalmayıp aynı zamanda profesyonel ses miksaj stüdyolarından elde edilen verilerle optimize edildiğini ortaya koyuyor. Bu yapı, sesin yalnızca kaynağından çıkmasını değil, mekânın akustik davranışına uyum sağlayarak yeniden şekillenmesini mümkün kılıyor. Özellikle film ve dizi içeriklerinde sahne geçişlerinin daha doğal hissedilmesi hedefleniyor. Bu sayede sistem, yalnızca teknik bir ses yükseltici değil, aynı zamanda içerik üretim mantığını taklit eden bir akustik işleme platformu haline geliyor.

    Sistemin dikkat çeken bir diğer yönü Cinema Enhancement Mode olarak adlandırılan yapı oluyor. Bu mod, doğrudan hoparlör çıkışlarının yanı sıra gerçek sinema salonlarında duyulan yansıyan ses bileşenlerini de yeniden üretmeyi amaçlıyor. Böylece sesin yalnızca netliği değil, mekân içindeki yayılım karakteri de değiştiriliyor.

    Sony BRAVIA Theatre Trio: 360 ses haritalama ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Donanım tarafında ise BRAVIA Theatre Trio, üç adet kablosuz hoparlör ünitesi ve özel bir merkez kanal hoparlöründen oluşuyor. Sistem, daha kapsamlı bir kurulum isteyen kullanıcılar için SW9 subwoofer ve RS9 arka hoparlör seçenekleriyle genişletilebiliyor.

    Ses formatı tarafında sistemin Dolby Atmos ve DTS:X desteği sunması, onu güncel ev sinema standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Özellikle üç boyutlu ses yerleşimi gerektiren içeriklerde bu destek, sesin yukarıdan ve çevreden geliyormuş hissini güçlendiriyor. Sony’nin bu sistemi büyük ekran BRAVIA televizyonlar ve projektörlerle birlikte konumlandırması, ekosistem bazlı bir kullanım senaryosuna işaret ediyor.

    Fiyatlandırma tarafında BRAVIA Theatre Trio, üst segment kullanıcı kitlesini hedefleyen bir konumda yer alıyor. Çin pazarında açıklanan temel paket fiyatı 14.990 yuan seviyesinde, yani yaklaşık 1.900 euro civarında bulunuyor. Tüm donanım bileşenlerini içeren tam paket ise 30.000 yuan seviyesine yaklaşarak premium ev sinema sistemleri arasında konumlanıyor. Bu fiyat seviyesi, özellikle geleneksel surround sistemler ile tamamen sanal ses mimarisi arasındaki rekabeti daha da belirgin hale getirirken, Sony’nin yazılım tabanlı ses işleme yaklaşımını üst segmentte güçlü bir alternatif olarak konumlandırıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk seri üretim insanlı mecha robotu

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 1 hafta önce

    Japonlar bunu nasıl kaptırdı yahu?

    Profil resmi
    M0meNtS 1 hafta önce

    titanfall gerçek oluyor desenize

    Profil resmi
    Nat Alianovna 1 hafta önce

    Tam teşekküllü işlevsel gerçek Mecha yapmak Japonlara değil de Çinlilere kısmetmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seat leon 1.6 tdi vakıfbank kazandıran tarife nedir dünyanın en büyük sayısı okunuşu vodafone 2 gb internet hediye bmw 525d xdrive kronik sorunları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung Galaxy A07
    Samsung Galaxy A07
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 HX
    MSI KATANA 15 HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum