Sony BRAVIA Theatre Trio: 360 ses haritalama ile geliyor

Tam Boyutta Gör Sony, ev sinema deneyimini kablolu çoklu hoparlör kurulumlarına ihtiyaç duymadan yeniden tanımlamayı hedefleyen yeni nesil ses sistemi BRAVIA Theatre Trio'yu tanıttı. Sony tarafından 2026 ev eğlence lansman etkinliğinde tanıtılan sistem, özellikle geniş bir ses alanı oluşturmak için geliştirilmiş 360 derece uzamsal ses haritalama teknolojisine dayanıyor. Geleneksel surround ses kurulumlarının aksine fiziksel hoparlör sayısını artırmak yerine sanal ses kaynaklarıyla çalışıyor.

İşte Sony BRAVIA Theatre Trio'nun özellikleri ve fiyatı:

Sistemin merkezinde yer alan 360 Spatial Sound Mapping teknolojisi, odanın farklı noktalarında sanal hoparlörler oluşturarak sesin yalnızca doğrudan değil çevresel olarak da algılanmasını sağlıyor. Bu yapı, klasik 5.1 veya 7.1 sistemlerdeki fiziksel hoparlör yerleşiminin dijital olarak simüle edilmiş bir karşılığı gibi çalışıyor. Kullanıcı, tek bir sistem üzerinden çok daha geniş bir ses sahnesi algılarken, sesin yönü ve derinliği yazılım tabanlı olarak yeniden inşa ediliyor.

Sony tarafından geliştirilen 360 Smart Dome Sound Field 3.0 mimarisi ise sistemin yalnızca yönsel ses üretmekle kalmayıp aynı zamanda profesyonel ses miksaj stüdyolarından elde edilen verilerle optimize edildiğini ortaya koyuyor. Bu yapı, sesin yalnızca kaynağından çıkmasını değil, mekânın akustik davranışına uyum sağlayarak yeniden şekillenmesini mümkün kılıyor. Özellikle film ve dizi içeriklerinde sahne geçişlerinin daha doğal hissedilmesi hedefleniyor. Bu sayede sistem, yalnızca teknik bir ses yükseltici değil, aynı zamanda içerik üretim mantığını taklit eden bir akustik işleme platformu haline geliyor.

Sistemin dikkat çeken bir diğer yönü Cinema Enhancement Mode olarak adlandırılan yapı oluyor. Bu mod, doğrudan hoparlör çıkışlarının yanı sıra gerçek sinema salonlarında duyulan yansıyan ses bileşenlerini de yeniden üretmeyi amaçlıyor. Böylece sesin yalnızca netliği değil, mekân içindeki yayılım karakteri de değiştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Donanım tarafında ise BRAVIA Theatre Trio, üç adet kablosuz hoparlör ünitesi ve özel bir merkez kanal hoparlöründen oluşuyor. Sistem, daha kapsamlı bir kurulum isteyen kullanıcılar için SW9 subwoofer ve RS9 arka hoparlör seçenekleriyle genişletilebiliyor.

Ses formatı tarafında sistemin Dolby Atmos ve DTS:X desteği sunması, onu güncel ev sinema standartlarıyla uyumlu hale getiriyor. Özellikle üç boyutlu ses yerleşimi gerektiren içeriklerde bu destek, sesin yukarıdan ve çevreden geliyormuş hissini güçlendiriyor. Sony’nin bu sistemi büyük ekran BRAVIA televizyonlar ve projektörlerle birlikte konumlandırması, ekosistem bazlı bir kullanım senaryosuna işaret ediyor.

Fiyatlandırma tarafında BRAVIA Theatre Trio, üst segment kullanıcı kitlesini hedefleyen bir konumda yer alıyor. Çin pazarında açıklanan temel paket fiyatı 14.990 yuan seviyesinde, yani yaklaşık 1.900 euro civarında bulunuyor. Tüm donanım bileşenlerini içeren tam paket ise 30.000 yuan seviyesine yaklaşarak premium ev sinema sistemleri arasında konumlanıyor. Bu fiyat seviyesi, özellikle geleneksel surround sistemler ile tamamen sanal ses mimarisi arasındaki rekabeti daha da belirgin hale getirirken, Sony’nin yazılım tabanlı ses işleme yaklaşımını üst segmentte güçlü bir alternatif olarak konumlandırıyor.

