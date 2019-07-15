Sony'den dünyanın en hızlı SD kart okuyucusu: MRW-S3

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Japon teknoloji devi Sony, “dünyanın en hızlı kart okuyucusu” olduğunu iddia ettiği ve profesyonel fotoğrafçılar için geliştirilen USB hubın duyurusunu yaptı.

MRW-S3 olarak adlandırılan ürün 300 MB/sn okuma hızları vadederken USB tip C PD portu üzerinden 100 watt’a kadar da güç sunabiliyor. Bir adet USB tip C ve bir adette USB tip A çıkışa sahip olan cihaz, üzerinde bulunan HDMI portu sayesinde 4K videoları 30 kare saniye hızında oynatabiliyor.

IP68 sertifikasına da sahip olan cihaz, böylelikle toza ve suya karşı da dirençli hale getirilmiş. Böylece mobil fotoğrafçılar da unutulmamış.

Sony’nin sonbahar döneminde piyasaya süreceği SF-M Tough SD kartları ile aynı zamanda satışa sürülmesi beklenen kart okuyucunun fiyatı ise henüz belli değil. Ancak üst seviye aynasız DSLR makinalara sahip kullanıcıların ürünü merakla beklediğini söylemek yanlış olmayacaktır.

https://www.engadget.com/2019/07/14/sony-mrw-s3-usb-hub-is-fastest-card-reader/