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Mindhunter'in ikinci sezonu, 16 Ağustos'ta geliyor

Netflix’in beğenilen dizilerinden olan Minhunter, nihayet ikinci sezonuyla izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Suçluların psikolojilerine odaklanan dizinin ikinci sezonu, 6 Ağustos'ta Netflix'te.
53 dk.
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Sinema ve Dizi
Gökhan G.
Editör
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Mindhunter'in ikinci sezonu, 16 Ağustos'ta geliyor
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Netflix’in beğenilen dizilerinden olan ve FBI’ın suçluların profilini çıkarma projesi ile seri katillerin ruh halini üzerine odaklanan Mindhunter uzun bir bekleyişin ardından Netflix’e geri dönüyor.

Ekim 2017’de yayınlanan ilk sezonun bitmesini müteakip yaklaşık iki yıl beklemek zorunda kalan izleyiciler, nihayet 16 Ağustos’ta dizinin ikinci sezonuna kavuşacaklar.

Sekiz bölümden oluşacak ikinci sezon, FBI ajanları Holden Ford ve Bill Tench ile psikolog Wendy Carr’ın suçlu psikolojisi üzerine olan araştırmalarına odaklanmaya devam edecek. İkinci sezonun ana teması ise 1979 ila 1981 yıllarında meydana gelen ve en az 28 kurbanın olduğu Atlanta çocuk cinayetleri hadisesi olacak.

Diziyi ilgi çekici kılan unsurlardan birinin de ünlü yönetmen David Fincher’ın prodüktör koltuklarından birini işgal etmesi olduğuna şüphe yok. Fight Club, Seven ve Gone Girl gibi filmlerini izleme şansı elde ettiğimiz Fincher, dizinin ilk sezonunda da dört bölüm yönetmiş.

İlk sezonu oldukça olumlu yorumlar alan ve IMDB puanı 8.5 olan diziyi siz de merakla bekleyenlerdenseniz, 16 Ağustos tarihini ajandanıza not etmeyi unutmayın.


https://www.gamesradar.com/netflixs-serial-killer-obsessed-mindhunter-is-finally-getting-its-second-season-next-month/ Yorum Yaz
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fotifoti 29 dk.
müthiş bi dizi. Gelsin bakalım
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