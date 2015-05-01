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Sony ilk çeyrekte 1.1 Milyar Dolar zarar açıkladı

4 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Oğuz Avcı
Editör
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Sony ilk çeyrekte 1.1 Milyar Dolar zarar açıkladı
 
Şirketler ardı ardına yılın ilk çeyreğine ait finansal raporlarını açıklarken bir açıklama da Sony'den geldi. Ancak Sony'nin mali raporu pek iç açıcı değil.

1 Ocak - 31 Mart 2015 dönemlerini kapsayan raporda şirket toplam 1.1 Milyar dolar zarar etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğini 567 Milyon dolar kar ile kapatan şirketin üç ay sonrasında bu kadar farklı bir tablo açıklaması beklenmiyordu. Zararın büyük bir kısmını mobil departman oluşturması da dikkat çekti.

Yüksek gelire ulaşan departmanlar da mobil bölümün zararını kapatamadı. Sony gelirlerinin büyük bir kısmını sensör satışlarından elde ederken, geçtiğimiz yıl hack skandalıyla uzun süre gündeme gelen Sony Pictures bölümü de gelir sırasında şirketin ikinci dayanağı oldu. Playstation kanadında da satışlar başarılı bir şekilde devam ederken bu bölüm şirketin en çok gelir getiren üçüncü departmanı olarak açıklandı.

Daha önce mobil bölümün satılacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak Sony sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı. Şirket için büyük yük oluşturan bölümün yeniden kara geçmesi Sony için işlerin düzelmesi anlamına gelecektir. Yine de 2015 yılı için kar elde etmeyi bekleyen şirket yıl sonunda toplam 1.1 Milyar dolar net kazanç bekliyor.
http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14q4_sony.pdf Yorum Yaz
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snakefatih 4 yıl
Bahsedilen zarar Sony gibi bir şirket için kesilen fazla tırnak gibi bişey. Bugün zarar der 6 ay sonra 10 milyar dolar kar yaptım der. Ticaret bu bazen zarar edersin
Bahsedilen zarar Sony gibi bir şirket için kesilen fazla tırnak gibi bişey. Bugün zarar der 6 ay sonra 10 milyar dolar kar yaptım der. Ticaret bu bazen zarar e...
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Marquis-de-Sade` 4 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR
Mobil bölümü satılsın da başka bir şey istemiyorum. Fena mı olur şu lanet olası xperia fanlarından kurtuluruz


Her Sony konusuna gelip "Batsa şu Sony, bitse şu Xperia'lar, kahrolsun Xperia fanları" yazmanın anlamı ne? Naptı sana Sony evini barkını mı aldı naptı sana Kazuo Hirai naptı Japonlar sana?
OnLiNe MaNaGeRMobil bölümü satılsın da başka bir şey istemiyorum. Fena mı olur şu lanet olası xperia fanlarından kurtuluruz
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llati 4 yıl
Bahsettikleri zarar kâr dan zarar.. Biz telefon satışından 10 lira kazanmayı bekliyorduk ama az sattı, 7 lira kazandık. Sonuç 3 lira zarar.. Yani merak etmeyin adamların kasasından çıkan bişey yok.. 5 kuruşa telefon üretip 20 kuruşa satıyorlar, bide zararmı edeceklerdi, hepsi için böyle..

....Bir yeni bilginiz var....

Yetişkin bir DH li kafası yılda ortalama 180 kere Sony'i batırabilir.
Bahsettikleri zarar kâr dan zarar.. Biz telefon satışından 10 lira kazanmayı bekliyorduk ama az sattı, 7 lira kazandık. Sonuç 3 lira zarar.. Yani merak etmeyin...
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OverPower 4 yıl
maalesef öyle olmuş. telefonları çok iyi ama .. umarım çekilmezler
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thekingisnaked 4 yıl
^Sony size ya da yakınlarınıza zulmetti sanırım ama hafif trollük durumu var. Neyse o da bir sanat.

Sony'den çıkma sunum görselleri. Bond filmi için yönetmen Sam Mendes'e gönderilmiş.

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thekingisnaked 4 yıl
Bu arada Xiaomi SD810'daki ısınma sorununu çözmüş. Linkini bulamadım.
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TIRPAN 4 yıl
pahalı satıyorlar ve 6 ayda bir telefon çıkarıyorlar senede 1 çıkar adam gibi 1 tane çıkar fiyatı da uçurma en azından millet sony'yi kabullenene kadar fiyatı uçurma arkadaş yoksa en klas tasarım o köşeli yapısıyla sonyde (bence)
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thekingisnaked 4 yıl
Size yeni tasarım konseptini atayım. Mail hack olayından sonra wikileaksten sızdı. Z4 sadece Japonya'da piyasaya sunulacak. IFA 2015'te SD820 işlemcili Z5, Z5 Ultra ve Z5 Compact'in tanıtılacağı söyleniyor. Yeni kamera, güç tuşunda parmak izi okuyucusu ve daha kalın (pil ve kamera için) bir profili olacakmış. Ek olarak Ultra versiyonunun 6 inch ekran ve ekrana gömülü parmak izi sensörlü olacağı söyleniyor. komple metal kasalı ve çerçeve boyutu küçülecek hatta sony yazısı telefonun yanına alınacakmış. Benim yabancı sitelerden ve twitterda leakster denilen vatandaşlardan öğrenebildiklerim bunlar. Sony elinde ne var ne yok bu telefona sıkıştıracak gibi.
2015 yeni nesil Bravia TV profillerini andıracağını da ve fotoların konsept olduklarını belirteyim.

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Artyom Khan 4 yıl thekingisnaked
thekingisnaked

Size yeni tasarım konseptini atayım. Mail hack olayından sonra wikileaksten sızdı. Z4 sadece Japonya'da piyasaya sunulacak. IFA 2015'te SD820 işlemcili Z5, Z5 Ultra ve Z5 Compact'in tanıtılacağı söyleniyor. Yeni kamera, güç tuşunda parmak izi okuyucusu ve daha kalın (pil ve kamera için) bir profili olacakmış. Ek olarak Ultra versiyonunun 6 inch ekran ve ekrana gömülü parmak izi sensörlü olacağı söyleniyor. komple metal kasalı ve çerçeve boyutu küçülecek hatta sony yazısı telefonun yanına alınacakmış. Benim yabancı sitelerden ve twitterda leakster denilen vatandaşlardan öğrenebildiklerim bunlar. Sony elinde ne var ne yok bu telefona sıkıştıracak gibi.
2015 yeni nesil Bravia TV profillerini andıracağını da ve fotoların konsept olduklarını belirteyim.

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bu telefon çıkmaz bu halde
sony hastası birinin yaptığı hayali konseptler den bir başkası olarak kalır.
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Hatsune Miku 4 yıl
arc s:
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keşke bunun aynı tasarımında amiral gemi çıkarsa :/
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480mrt 4 yıl
Buyuk zarar etmiş, halbuki her şeyden anlayan dh gurularina sorsalar böyle mi olurdu? :D
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Guest-ADF929F87 4 yıl
Sony ancak xperia e4g tarzi cihazlarla kurtulur. Aferin sony geçte olsa anladin.
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bigbooss 4 yıl
bir sürü şey yazılmış cevaını alan almış, ama hala satışla ekran/kasa oranını bağdaştıran arkadaşlara hayretle bakıyorum,
yine ekran/kasa oranının diğer telefonlarda da hemen hemen aynı olmasına rağmen hala ısrar eden arkadaşlara da hayretle bakıyorum, bu arkadaşlar deli gibi satan iphone nin öküz gibi çerçevelerini, s4 leri hiç görmediler sanırım. her neyse ...

sony nin yanlışı şu dur bana göre , Z2 gibi güzel bir cihazdan sonra benzer özellikte Z3 çıkarmasıdır.
bu durum Z2 nin fiyatının düşmesini ve güncelliğini yitirmesine neden oluyor. Aynı zamanda Z3 ile benzer özellikleri taşıdığından insanlara daha pahalıya Z3 ü almaları için bir neden sunmuyor, bu durumda her iki model kendi satışlarını sekteye uğratmış oluyor.. bunu salak adamlar hala anlayamadılar bunu da anlamış değilim.
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hamza5806 4 yıl
Sonynin anlamadigi şu tamam senin bir şirket gelenegin var illa en kaliteliyi sen yapacaksin ama millet artik kaliteye degil ucuzluga bakiyor pc ve tv de o fiyat seviyesine inmesi imkansiz vaioyu satti bence iyi yapti ben olsam tvyide satarim tamamen walkman playstation gibi eglence sektörune odaklanıp mobil kismida özellikle model cikarma konusunda adam ederim yilda
1 buyuk 1 kucuk ekranli amiral gemi
1 buyuk 1 kucuk ekranli orta seviye
1 buyuk 1 kucuk ekranli giris seviyesi cikaririm tablet kesinlikle cikarmam cunku android tabletler tamamen çöp gereksiz ve aptalca telefondan tek farklari ekran boyutu tapleti appledan baskasi yapamiyor
Not:sony yi ciddi manada severim batmasini kesinlikle istemem eski efsane gunlerine donsun istiyorum
Not2=apple fanboyu degilim apple urunum yok bile
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thekingisnaked 4 yıl
^kar ettiği sürece tepeye oynamasına gerek var mı? Kara geçerse en iyi olmak zorunda değil bence.
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Fr.BJK 4 yıl
Mobil pazardan vazgeçsinler nolcak ki. Samsung ve apple dışında doğru düzgün tepeye oynayan başka marka yokki zaten.
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