Sony ilk çeyrekte 1.1 Milyar Dolar zarar açıkladı

Şirketler ardı ardına yılın ilk çeyreğine ait finansal raporlarını açıklarken bir açıklama da Sony'den geldi. Ancak Sony'nin mali raporu pek iç açıcı değil.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/14q4_sony.pdf

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1 Ocak - 31 Mart 2015 dönemlerini kapsayan raporda şirket toplam 1.1 Milyar dolar zarar etti. Geçtiğimiz yılın son çeyreğini 567 Milyon dolar kar ile kapatan şirketin üç ay sonrasında bu kadar farklı bir tablo açıklaması beklenmiyordu. Zararın büyük bir kısmını mobil departman oluşturması da dikkat çekti.Yüksek gelire ulaşan departmanlar da mobil bölümün zararını kapatamadı. Sony gelirlerinin büyük bir kısmını sensör satışlarından elde ederken, geçtiğimiz yıl hack skandalıyla uzun süre gündeme gelen Sony Pictures bölümü de gelir sırasında şirketin ikinci dayanağı oldu. Playstation kanadında da satışlar başarılı bir şekilde devam ederken bu bölüm şirketin en çok gelir getiren üçüncü departmanı olarak açıklandı.Daha önce mobil bölümün satılacağı iddiaları gündeme gelmişti ancak Sony sonrasında bu iddiaları yalanlamıştı. Şirket için büyük yük oluşturan bölümün yeniden kara geçmesi Sony için işlerin düzelmesi anlamına gelecektir. Yine de 2015 yılı için kar elde etmeyi bekleyen şirket yıl sonunda toplam 1.1 Milyar dolar net kazanç bekliyor.