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Sony, Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tabletini tanıttı: VAIO Tap 11

5 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tabletini tanıttı: VAIO Tap 11


Dün yaptığı resmi duyurular kapsamında uzun zamandır bilgileri gelen ürünlerini bir bir duyuran Sony, ayrıca bu duyuruların arasında Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tablet modeli VAIO Tap 11'i resmi olarak tanıttı.
Öncelikle oldukça şık bir tasarım ile hazırlanan Sony VAIO Tap 11, 9.9mm kalınlık değeriyle Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tablet bilgisayarı olma özelliğini kazanıyor. Teknik olarak 11.6-inç Full HD 1920 x 1080 piksel TRILUMINOS IPS dokunmatik ekran, Intel'in dördüncü jenerasyon Core i3, i5 ve i7 (Haswell) işlemci seçenekleri, alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış çıkartılabilir fiziksel klavye, 128GB ya da 256 GB SSD depolama birimleri, SD kart okuyucu ve USB3.0 ile micro HDMI bağlantı portları gibi detaylar ile hazırlanan ürün, Intel'in Wi-Di isimli teknolojisi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojisi ile ses ve görüntü aktarımı konusunda sorun yaşatmıyor. Stereo hoparlörleri (ClearAudio+) ile harici ürünlere ihtiyaç duymayan tablet, dahili bataryasıyla da 6 saat aktif kullanım süresi ortaya koyabiliyor ve N-Trig active digitizer isimli tepki süresi yüksek stylus kalem modeliyle beraber kullanıcılara farklı bir deneyim sunabiliyor.
Sony tarafından tanıtılan ince ve şık tasarımlı VAIO Tap 11 tablet modelinin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlandığı belirtiliyor. Belirtilmeyen en önemli kısım ise, cihazın resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi.
 
Sony, Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tabletini tanıttı: VAIO Tap 11
Sony, Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tabletini tanıttı: VAIO Tap 11

http://www.engadget.com/2013/09/04/sony-vaio-tap-11-hands-on/ Yorum Yaz
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cagataykoroglu 5 yıl en beğenilen
Tasarım bile ben pahalı olacağım diyor.
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pohuman 5 yıl
"" Tasarım + Kalite = Sony ""
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khaos 5 yıl
Ağırlığı hakkında bilgi yokmu?
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gh0st01010 5 yıl khaos
khaos

Ağırlığı hakkında bilgi yokmu?

klavyesiz hali 780g
klavye 320 g
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okan_cehapelioglu 5 yıl
kalite ben burdayım diyor :D
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itachi237 5 yıl
It's a Sony algısı geri döndü. malzeme kalitesi ve donanım iyi fakat fiyat daha fazla.
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Stanislas Xavier 5 yıl
Sony buna anca 4000 mah pil koyar.
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playmaker10 5 yıl
Windows RT hayal kırıklığı oldu, x86 Windows da bu fiyatlarla tablet pazarında tutunamaz. Bugün en son çıkan iPad'i 1500 Tl'ye alabiliyorken gidip de Windows tablete 3000 ve üzeri fiyatlar ödemenin hiçbir manası yok. Nasıl yapılır bilemiyorum ama fiyatların bir şekilde aşağı çekilmesi lazım. Gerçi içinde İntel olduktan sonra çok zor
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JoeyBane 5 yıl
Kalite kokuyor..
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Guest-F8946C419 5 yıl
4.700 - 5.000 arasından giriş yapar rahat.
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oltanoltan 5 yıl
Surface benzettim onunda böyle bir tasarımı vardı.
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onur01651 5 yıl
Bu heves fiyatı duyunca bile geçecektir.
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Revenge21 5 yıl
tasarıma bakılırsa pahalı olacağı kesin ama yine de uygun bi fiyattan gelmesini temenni ediyoruz :)
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JohnnyCash 5 yıl
çok klas duruyor
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pohuman 5 yıl
"" Tasarım + Kalite = Sony ""
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Taşınabilir Bilgisayarlar, vaio ve sony
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