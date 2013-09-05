Sony, Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tabletini tanıttı: VAIO Tap 11









Dün yaptığı resmi duyurular kapsamında uzun zamandır bilgileri gelen ürünlerini bir bir duyuran Sony, ayrıca bu duyuruların arasında Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tablet modeli VAIO Tap 11'i resmi olarak tanıttı.

Öncelikle oldukça şık bir tasarım ile hazırlanan Sony VAIO Tap 11, 9.9mm kalınlık değeriyle Intel işlemciye ve Windows 8 işletim sistemine sahip dünyanın en ince tablet bilgisayarı olma özelliğini kazanıyor. Teknik olarak 11.6-inç Full HD 1920 x 1080 piksel TRILUMINOS IPS dokunmatik ekran, Intel'in dördüncü jenerasyon Core i3, i5 ve i7 (Haswell) işlemci seçenekleri, alüminyum malzeme kalitesiyle hazırlanmış çıkartılabilir fiziksel klavye, 128GB ya da 256 GB SSD depolama birimleri, SD kart okuyucu ve USB3.0 ile micro HDMI bağlantı portları gibi detaylar ile hazırlanan ürün, Intel'in Wi-Di isimli teknolojisi ve NFC kablosuz bağlantı teknolojisi ile ses ve görüntü aktarımı konusunda sorun yaşatmıyor. Stereo hoparlörleri (ClearAudio+) ile harici ürünlere ihtiyaç duymayan tablet, dahili bataryasıyla da 6 saat aktif kullanım süresi ortaya koyabiliyor ve N-Trig active digitizer isimli tepki süresi yüksek stylus kalem modeliyle beraber kullanıcılara farklı bir deneyim sunabiliyor.

Sony tarafından tanıtılan ince ve şık tasarımlı VAIO Tap 11 tablet modelinin siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle hazırlandığı belirtiliyor. Belirtilmeyen en önemli kısım ise, cihazın resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi.

http://www.engadget.com/2013/09/04/sony-vaio-tap-11-hands-on/