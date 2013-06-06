Sony, kızaklı yapıya sahip Vaio Duo 13 bilgisayar modelini duyurdu





Teknolojinin birçok farklı dalında hizmet veren önemli firmalardan Sony, kızaklı yapısı ile dikkat çeken Vaio Duo 13 modelini duyurdu.

Windows 8 Pro işletim sistemi üzerine kurulan Sony Vaio Duo 13, teknik olarak 13.3-inç 1920 x 1080 piksel Triluminos teknolojisiyle hazırlanmış (Sony'nin kendi geliştirdiği ve OLED ile eşdeğer renkler sunarken enerji tasarrufu sağlayan teknoloji) dokunmatik ekrana, Sony X-Reality görüntü motoruna (Videolar ve fotoğraflar üzerinde yer alan gürültüyü azaltarak, daha keskin görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan teknoloji), Intel Haswell işlemciye, 4GB RAM, 128GB SSD depolama birimine ve ayrıca 4G LTE, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip.

Üzerinde Exmor R CMOS teknolojisine sahip 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan Sony Vaio Duo 13, bu sayede yüksek fotoğraf çekim kalitesi ortaya koyabiliyor. USB3.0 ve HDMI portları da üzerinde unutulmayan model, karbon fiber gövdesi sayesinde hem oldukça sağlam bir yapı hem de 1.35 kg ağırlık değeri ortaya koyabiliyor. Beraberinde doğal yazı deneyimi için stylus kalem gelen Vaio Duo 13'ün, 15 saat pil ömrü sunabildiği belirtiliyor ve cihaz kızaklı yapısı sayesinde tablet formuna bürünebiliyor.

Sony tarafından geliştirilen Vaio Duo 13, Haziran ayı içerisinde 1399$'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkacak.





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