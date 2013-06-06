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Sony, kızaklı yapıya sahip Vaio Duo 13 bilgisayar modelini duyurdu

5 yıl
4,8b
1
52
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, kızaklı yapıya sahip Vaio Duo 13 bilgisayar modelini duyurdu

Teknolojinin birçok farklı dalında hizmet veren önemli firmalardan Sony, kızaklı yapısı ile dikkat çeken Vaio Duo 13 modelini duyurdu.
Windows 8 Pro işletim sistemi üzerine kurulan Sony Vaio Duo 13, teknik olarak 13.3-inç 1920 x 1080 piksel Triluminos teknolojisiyle hazırlanmış (Sony'nin kendi geliştirdiği ve OLED ile eşdeğer renkler sunarken enerji tasarrufu sağlayan teknoloji) dokunmatik ekrana, Sony X-Reality görüntü motoruna (Videolar ve fotoğraflar üzerinde yer alan gürültüyü azaltarak, daha keskin görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan teknoloji), Intel Haswell işlemciye, 4GB RAM, 128GB SSD depolama birimine ve ayrıca 4G LTE, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip.
Üzerinde Exmor R CMOS teknolojisine sahip 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan Sony Vaio Duo 13, bu sayede yüksek fotoğraf çekim kalitesi ortaya koyabiliyor. USB3.0 ve HDMI portları da üzerinde unutulmayan model, karbon fiber gövdesi sayesinde hem oldukça sağlam bir yapı hem de 1.35 kg ağırlık değeri ortaya koyabiliyor. Beraberinde doğal yazı deneyimi için stylus kalem gelen Vaio Duo 13'ün, 15 saat pil ömrü sunabildiği belirtiliyor ve cihaz kızaklı yapısı sayesinde tablet formuna bürünebiliyor.
Sony tarafından geliştirilen Vaio Duo 13, Haziran ayı içerisinde 1399$'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkacak. 


Sony, kızaklı yapıya sahip Vaio Duo 13 bilgisayar modelini duyurdu

https://blog.sony.com/press/sony-introduces-vaio-pro-11-the-worlds-lightest-11-6-ultrabook-laptop-and-vaio-pro-13-the-worlds-lightest-13-3-touch-ultrabook-unv/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
mk2kill 5 yıl en beğenilen
ne güzel şeysin sen öyle :)
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Illustrious. 5 yıl
İt's a SONY
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cepcep34 4 yıl
Wifi problemi yaşayan var mı acaba? Herhangi bir sıkıntısı olan?
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DH Misafiri 4 yıl
arkadaşlar yaklaşık 6 aydır sony vaio 13 i5 işlemcisini kullanıyorum.İnanın bana sony tablet ve laptop olayını şu anda yazmakta olduğum cihaza mükemmel ötesi taşımış.aklınıza gelebilecek en üst düzey oyunların hepsini yükledim çatır çatır oynadım kasmadan donmadan.ayrıca bu cihazı almamdaki en büyük öncelik dokunmatiği ve kalemi.ben photoshopta çizim yapmak için aldım ve beklentimin dahada üstünde bir performansı var.kalemi öyle hassas ve basınç değerliki daha ekrana dokundurmadan kalemi algılıyo.oyunlardaki grafiği muhteşem ötesi.3g hat takıp istediğiniz yerden görüntülü konuşabiliyosunuz.kısaca şöyle sölim aklınıza gelicek bütün teknolojinin dibine vurmuş sony vaio.
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OzzyLoRo_0618 4 yıl
piyasası ne kadar acaba
fiyatlı uygun olursa almyı dusunuyorum ..
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babacan_3066 5 yıl
duo 13 ile ilgili ayrıntılı bir video yapabilirmisiniz..
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Schnitter 5 yıl
Sony i begeniyorum ama bir turlu sektorde 1 numara olamadi mobil sektorde guzel cihazlar cikariyor ama plastik meraki yuzunden yine satilmiyor.
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Hi Guy 5 yıl
Süper duruyor
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sunlighttt 5 yıl
arkadaşlar bir hafta önce Sony'nin mühendislik ve tasarım harikası olan bu bilgisayarı bana hediye gelmiş bulunmaktadır. Sony vaio duo 13 SVD13217PT siyah renk modelinde olan bu ürünü almak isteyen arkadaşım olursa 4000 TL 'ye vermek isterim. Üstelik orijinal Windows office2010 hediyesi ile birlikte.
Ürün sadece hediye edildiği gün nasıl bir ürünmüş acaba diye baktığımdan dolayı bir günlük kullanımdadır. Bu sebeple sadece herhangi bir program bile yüklenmemiştir. Sadece sunu söyleyebilirim hayatımda gördüğüm en mucizevi bilgisayar, inanılmaz hızlı, sadece 2 sn bile dolmadan açılıyor, ben böyle bir şey görmedim. İster dokunmatik tablet, ister notebook olarak iste r dijital kalem ile kullanın. Tercih ve keyif size kalmış.
Özellikleri SVD13217PT
Ultrabook™. Bir Intel eseri. Intel® Core™ i5 işlemci
Windows 8
Beyaz
33,7 cm / 13,3" (1920x1080)
128 GB
4GB Bellek
Ultrabook™. Bir Intel eseri. Intel® Core™ i7 işlemci
Windows 8 Pro
Siyah
33,7 cm / 13,3" (1920x1080)
256 GB
8GB Bellek
şeklindedir daha detaylı bilgiyi sony web sitesinden zaten inceleyebilirsiniz.
,
Teknolojiye uyum sağlamakta ve eski alışkanlıklarını terk etmekte zorlanan bir bayan olarak bu bilgisayar bana hitap etmemektedir. Zaten bilgisayarı sadece dilekçe yazmak ve internette surf yapmak için kullanıyorum. Eminim böyle harika bir ultrabook bana değil bir başkasına hediye edilseydi bırakın satmayı 2 dk yanından bile ayırmazdı.
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MehmetNurD 5 yıl
Benim anlamadığım olay 11 inçlik modelde kızakda esneme problemi var denildi ondan dolayı kızak sistemini değiştirdiler ve 13 inç modelde ise mediamarket ürünü inceledim ekranı 2 tane metal kızak üstüne oturtuyor teşhir ürünü olduğu halde yani markette ilk açılış yapıyordu ürün hiç kullanılmamış ancak ekranın kızaklara gelen kısmı açıkça zedelenmiş durumda web sayfalarında resimlere bakıyorum kızak sisteminin nasıl dizayn olduğu belli etmiyor sadece 11 inçlik modelde video görüntülerde 2 parmağınla mekanizma devreye giriyor.
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Hakan 5 yıl
İstanbul Bilişim'in sitesinde dahili 4g modeme sahip olduğuna dair herhangi bir ibare yok.

Sırf dahili modemin 135$ etiket fiyatı mevcut yurtdışında, ayrıca 100mbit download desteğine sahip.

Paralel ithalat alacağınız ürünün klavyesi tr dizilimine sahip olmayacaktır, muhtemelen enter tuşu da küçük olacaktır.
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Bradley Cooper 5 yıl
tasarımı gerçekten çok hoş
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Hakan 5 yıl
Kağıt üstünde renk dışında bir fark gözükmüyorsa yoktur, ancak belirttiğiniz model Sony Eurasia tarafından ithal edilmiyor.

Sony'nin ABD sayfasında renk seçimi opsiyonu mevcut ve siyah renk için herhangi bir fiyat farkı alınmıyor.

Bu perşembe ürün Vatan Bilgisayar'da %36 indirimli olarak satışa sunulmuştu, ben de o kampanya sayesinde aldım. Şu anda %30 indirimli olarak 3600 küsur liraya satılıyor.
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53*MURAT 5 yıl Hakan
Hakan
Kağıt üstünde renk dışında bir fark gözükmüyorsa yoktur, ancak belirttiğiniz model Sony Eurasia tarafından ithal edilmiyor.

Sony'nin ABD sayfasında renk seçimi opsiyonu mevcut ve siyah renk için herhangi bir fiyat farkı alınmıyor.

Bu perşembe ürün Vatan Bilgisayar'da %36 indirimli olarak satışa sunulmuştu, ben de o kampanya sayesinde aldım. Şu anda %30 indirimli olarak 3600 küsur liraya satılıyor.

Belirttiğim model istanbul bilişimde 3006 tl. Paralel ithalat, ama fiyat çok iyi. İlerde sorun çıkartmayacağını bilsem hemen alacağım.
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bigbooss 5 yıl
harika bir tasarım
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Hakan 5 yıl
Bu ürünü kullanan sayısı oldukça az gibi duruyor.


Almak isteyen ya da aklında soru işaretleri olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.
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Makazor 5 yıl
Ben 11inc sony sahibiyim üst düzey şirketlerde ve çok yolculuk yapan birisi iseniz bu yeni modeli kesinlikle tavsiye ederim.
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