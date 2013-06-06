Sony, kızaklı yapıya sahip Vaio Duo 13 bilgisayar modelini duyurdu

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Teknolojinin birçok farklı dalında hizmet veren önemli firmalardan Sony, kızaklı yapısı ile dikkat çeken Vaio Duo 13 modelini duyurdu.
Windows 8 Pro işletim sistemi üzerine kurulan Sony Vaio Duo 13, teknik olarak 13.3-inç 1920 x 1080 piksel Triluminos teknolojisiyle hazırlanmış (Sony'nin kendi geliştirdiği ve OLED ile eşdeğer renkler sunarken enerji tasarrufu sağlayan teknoloji) dokunmatik ekrana, Sony X-Reality görüntü motoruna (Videolar ve fotoğraflar üzerinde yer alan gürültüyü azaltarak, daha keskin görüntülerin ortaya çıkmasını sağlayan teknoloji), Intel Haswell işlemciye, 4GB RAM, 128GB SSD depolama birimine ve ayrıca 4G LTE, GPS, NFC, Wi-Fi, Bluetooth gibi kablosuz bağlantı özelliklerine sahip.
Üzerinde Exmor R CMOS teknolojisine sahip 8MP çözünürlüğünde kamera yer alan Sony Vaio Duo 13, bu sayede yüksek fotoğraf çekim kalitesi ortaya koyabiliyor. USB3.0 ve HDMI portları da üzerinde unutulmayan model, karbon fiber gövdesi sayesinde hem oldukça sağlam bir yapı hem de 1.35 kg ağırlık değeri ortaya koyabiliyor. Beraberinde doğal yazı deneyimi için stylus kalem gelen Vaio Duo 13'ün, 15 saat pil ömrü sunabildiği belirtiliyor ve cihaz kızaklı yapısı sayesinde tablet formuna bürünebiliyor.
Sony tarafından geliştirilen Vaio Duo 13, Haziran ayı içerisinde 1399$'dan başlayan fiyat etiketiyle satışa çıkacak.
https://blog.sony.com/press/sony-introduces-vaio-pro-11-the-worlds-lightest-11-6-ultrabook-laptop-and-vaio-pro-13-the-worlds-lightest-13-3-touch-ultrabook-unv/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ürün sadece hediye edildiği gün nasıl bir ürünmüş acaba diye baktığımdan dolayı bir günlük kullanımdadır. Bu sebeple sadece herhangi bir program bile yüklenmemiştir. Sadece sunu söyleyebilirim hayatımda gördüğüm en mucizevi bilgisayar, inanılmaz hızlı, sadece 2 sn bile dolmadan açılıyor, ben böyle bir şey görmedim. İster dokunmatik tablet, ister notebook olarak iste r dijital kalem ile kullanın. Tercih ve keyif size kalmış.
Özellikleri SVD13217PT
Ultrabook™. Bir Intel eseri. Intel® Core™ i5 işlemci
Windows 8
Beyaz
33,7 cm / 13,3" (1920x1080)
128 GB
4GB Bellek
Ultrabook™. Bir Intel eseri. Intel® Core™ i7 işlemci
Windows 8 Pro
Siyah
33,7 cm / 13,3" (1920x1080)
256 GB
8GB Bellek
şeklindedir daha detaylı bilgiyi sony web sitesinden zaten inceleyebilirsiniz.
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Teknolojiye uyum sağlamakta ve eski alışkanlıklarını terk etmekte zorlanan bir bayan olarak bu bilgisayar bana hitap etmemektedir. Zaten bilgisayarı sadece dilekçe yazmak ve internette surf yapmak için kullanıyorum. Eminim böyle harika bir ultrabook bana değil bir başkasına hediye edilseydi bırakın satmayı 2 dk yanından bile ayırmazdı.
Sırf dahili modemin 135$ etiket fiyatı mevcut yurtdışında, ayrıca 100mbit download desteğine sahip.
Paralel ithalat alacağınız ürünün klavyesi tr dizilimine sahip olmayacaktır, muhtemelen enter tuşu da küçük olacaktır.
Sony'nin ABD sayfasında renk seçimi opsiyonu mevcut ve siyah renk için herhangi bir fiyat farkı alınmıyor.
Bu perşembe ürün Vatan Bilgisayar'da %36 indirimli olarak satışa sunulmuştu, ben de o kampanya sayesinde aldım. Şu anda %30 indirimli olarak 3600 küsur liraya satılıyor.
Belirttiğim model istanbul bilişimde 3006 tl. Paralel ithalat, ama fiyat çok iyi. İlerde sorun çıkartmayacağını bilsem hemen alacağım.
Almak isteyen ya da aklında soru işaretleri olan arkadaşlar varsa yardımcı olabilirim.
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Taşınabilir Bilgisayarlar, sony