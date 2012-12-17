Sony, mobil cihazlara özel taşınabilir bataryalarını bu ay Avrupa'da satışa sunacak

Geçmişten günümüze akıllı telefonlar, donanım ve yazılım bağlamlarında ciddi bir yol katetti. Ancak bataryaların, hala akıllı telefonların en zayıf noktası olduğunu söylemek mümkün. Zamanınızın büyük bir bölümünü ev / ofis ortamının dışında geçiriyorsanız, hemen priz bulma imkanınız yoksa ve akıllı telefonunuz yekpare kasa tasarımına sahipse, yaptığınız önemli görüşmenin yarıda kesilmesi işten bile değil. Sony, pek çok akıllı telefon kullanıcısının yaşadığı bu sorunu göz önünde bulundurarak, mobil cihazlara özel taşınabilir batarya çözümlerini, geride bıraktığımız kasım ayında Japonya pazarı için duyurmuştu. Sony'nin kısa bir süre önce yayımladığı basın duyurusuna göre bu aydan itibaren sıra Avrupa ülkelerine geldi.

3.500 mAh kapasiteli CP-F1L, 128.1 mm uzunluğunda, 70.4 mm genişliğinde, 9.4 mm kalınlığında ve 125 gram ağırlığında tasarıma sahipken; CP-F2L, 130.6 mm uzunluğunda, 70.4 mm genişliğinde, 12.9 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında tasarlanmış. Gövdeleri alüminyumdan imal edilen taşınabilir bataryalardan CP-F1L'nin şarj adaptörüyle dolması ortalama 4 saat, USB kablosu aracılığıyla dolması ortalama 8 saat sürerken; aynı süre 7.000 mAh'lik CP-F2L için sırasıyla 7.5 saat ve 15 saat. Bu bilgilere ilaveten CP-F1L, 80 dakika boyunca 1.5A'lik çıkış sunabiliyor. CP-F1L'den farklı olarak aynı anda iki tane akıllı telefonu şarj edebilen CP-F2L ise 130 dakika boyunca 2.1A'lik çıkış sunabiliyor.



500 kez şarj edilebilen ve 1 yıl sonrasında kapasitesinin %80'ini koruyabilen taşınabilir bataryaların Avrupa satış fiyatları henüz belli değil. Öte yandan CP-F1L, 4500 Japon Yeni (~95 TL); CP-F2L ise 7000 Japon Yeni (~149 TL) fiyat etiketiyle satılıyordu.



http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8143&NewsAreaID=2