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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, mobil cihazlara özel taşınabilir bataryalarını bu ay Avrupa'da satışa sunacak

6 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
knight
Haber Editörü
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Sony, mobil cihazlara özel taşınabilir bataryalarını bu ay Avrupa'da satışa sunacak
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Geçmişten günümüze akıllı telefonlar, donanım ve yazılım bağlamlarında ciddi bir yol katetti. Ancak bataryaların, hala akıllı telefonların en zayıf noktası olduğunu söylemek mümkün. Zamanınızın büyük bir bölümünü ev / ofis ortamının dışında geçiriyorsanız, hemen priz bulma imkanınız yoksa ve akıllı telefonunuz yekpare kasa tasarımına sahipse, yaptığınız önemli görüşmenin yarıda kesilmesi işten bile değil. Sony, pek çok akıllı telefon kullanıcısının yaşadığı bu sorunu göz önünde bulundurarak, mobil cihazlara özel taşınabilir batarya çözümlerini, geride bıraktığımız kasım ayında Japonya pazarı için duyurmuştu. Sony'nin kısa bir süre önce yayımladığı basın duyurusuna göre bu aydan itibaren sıra Avrupa ülkelerine geldi.
3.500 mAh kapasiteli CP-F1L, 128.1 mm uzunluğunda, 70.4 mm genişliğinde, 9.4 mm kalınlığında ve 125 gram ağırlığında tasarıma sahipken; CP-F2L, 130.6 mm uzunluğunda, 70.4 mm genişliğinde, 12.9 mm kalınlığında ve 198 gram ağırlığında tasarlanmış. Gövdeleri alüminyumdan imal edilen taşınabilir bataryalardan CP-F1L'nin şarj adaptörüyle dolması ortalama 4 saat, USB kablosu aracılığıyla dolması ortalama 8 saat sürerken; aynı süre 7.000 mAh'lik CP-F2L için sırasıyla 7.5 saat ve 15 saat. Bu bilgilere ilaveten CP-F1L, 80 dakika boyunca 1.5A'lik çıkış sunabiliyor. CP-F1L'den farklı olarak aynı anda iki tane akıllı telefonu şarj edebilen CP-F2L ise 130 dakika boyunca 2.1A'lik çıkış sunabiliyor.
500 kez şarj edilebilen ve 1 yıl sonrasında kapasitesinin %80'ini koruyabilen taşınabilir bataryaların Avrupa satış fiyatları henüz belli değil. Öte yandan CP-F1L, 4500 Japon Yeni (~95 TL); CP-F2L ise 7000 Japon Yeni (~149 TL) fiyat etiketiyle satılıyordu.
Sony, mobil cihazlara özel taşınabilir bataryalarını bu ay Avrupa'da satışa sunacak
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Sony, mobil cihazlara özel taşınabilir bataryalarını bu ay Avrupa'da satışa sunacak
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http://presscentre.sony.eu/content/Detail.aspx?ReleaseID=8143&NewsAreaID=2 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
adını nick koydum 6 yıl
Yoklukta gideri var.
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Puzzles 6 yıl
O kadar gerekli birşey değil. Ama işe yarar, orası ayrı.
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DH Misafiri 6 yıl
Benim HTC one X'im var. Sony'nin 2000mAh'lik bataryalarını kullanıyorum. 7 adet email, 3 adet gerçek zamanlı yazışma programı kullandığım için pilim çabuk bitiyor. pili 1800 mAh olan bir cihazı 2000 mAh lık bataryaile şarj ettiğimde cihazımın %75 i dolakta. Yine de bu tarz bir ürün sizi batarya konusunda tedirginlik durumundan kurtarıyor. Sony fena değil, bir de energizerin 8000mAh lık versiyonunu kullanacağım.
Telefonunun bir an olsun kapanmasına tahammül edemeyecek insanlardansanız muhakkak alacaksınız. Kaçış yolunuz yok.
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savinelli 6 yıl
Bataryadan batarya şarj etme veriminin ne kadar düşük olduğu bilinen bir gerçek iken, neden cihazların içine adam akıllı batarya koymak yerine harici çözümlere giderler acaba?
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ssbrutality 6 yıl
500 Kez Şarjda Neyin Nesi,Yetmezki Bizim Millet Doyumsuzdur Yok Dolmadı Hadi Bidaha,Biraz Daha Derken 4 Ayda Ömür Tamam.Limitine Kadar Sömürürler Valla.
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cancanax 6 yıl
Be karaktersizler hali hazırda pil teknolojisi var geliştirilmiş...yapsanıza bir güzel pil de 2-3 gün idare etse...böyle ıvır zıvır gülünç oyuncaklardan para kazanmaya çalışacağınıza...var var ama saklıyor adiler..her şeyin günü geldiğinde piyasaya sürüyorlar...lanet olsun bu ticaret mantığına..Diyeceksiniz pil satanlar ne yapsın kök mü yesin..zıkkımın kökünü yesin hem de..güneş enerjisini geliştirmeye başlansaydı zamanında şimdi enerji için birbirimizi kılıçtan geçirmiyor olacaktık..ama yok..petrol üreticileri ne zaman izin verir o zaman alternatif enerjiler..
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cengizhan1903 6 yıl
tutmaz
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ozyy231 6 yıl
Yeni bir kazanç tekniği telefonlara 1300ma gibi bi batarya takarsan. üstüne bataryada entegre yaparsan. alan adam o kadar para vermiş şarj için çözüm arayıp bu tip yollara başvuracak. daha iyi bataryalar istiyoruz telefonlarda..
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zeona 6 yıl
Gl4dius
zeona Buna vereceğim parayla gider orjinal yedek batarya alırım daha iyi BENCE.Üstelik yarı fiyatına.
htc one x varsa ne yapacaksın sayın çok ileri görüşlü arkadaşım ya da iphone modeli ? yanında tornavida takımı mı taşıyacaksın kasayı açmak için

canım kardesim Ben kendi fikrimi kendi cihazıma göre söylemisim banane one x ten iphone den KOCAMAN BENCE dedik bide.
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playmaker10 6 yıl
mfs776
Gl4dius
zeona Buna vereceğim parayla gider orjinal yedek batarya alırım daha iyi BENCE.Üstelik yarı fiyatına.
htc one x varsa ne yapacaksın sayın çok ileri görüşlü arkadaşım ya da iphone modeli ? yanında tornavida takımı mı taşıyacaksın kasayı açmak için
5 adet şarjlı kalem pil, pil yatağı, usb slotu, akım kontrol çipi, 20cm bakır kablo, yankeski, lehim, pasta lazım bunun benzerini ucuza üretmek için 150 lira edecek şey değil. Pilleri şarj etmek için de bir tane şarj cihazı alıp bu yaptığın materyale entegre edersin olur biter yani :D

Herkes sizin kadar anlamıyor malesef
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Şeker Hapı 6 yıl
Gl4dius
zeona Buna vereceğim parayla gider orjinal yedek batarya alırım daha iyi BENCE.Üstelik yarı fiyatına.
htc one x varsa ne yapacaksın sayın çok ileri görüşlü arkadaşım ya da iphone modeli ? yanında tornavida takımı mı taşıyacaksın kasayı açmak için

5 adet şarjlı kalem pil, pil yatağı, usb slotu, akım kontrol çipi, 20cm bakır kablo, yankeski, lehim, pasta lazım bunun benzerini ucuza üretmek için 150 lira edecek şey değil. Pilleri şarj etmek için de bir tane şarj cihazı alıp bu yaptığın materyale entegre edersin olur biter yani :D
Yanıtla +1
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Gl4dius 6 yıl
zeona
Buna vereceğim parayla gider orjinal yedek batarya alırım daha iyi BENCE.Üstelik yarı fiyatına.

htc one x varsa ne yapacaksın sayın çok ileri görüşlü arkadaşım ya da iphone modeli ? yanında tornavida takımı mı taşıyacaksın kasayı açmak için
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