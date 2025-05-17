Sony, gelişmiş gürültü engelleme özellikli kulaklığını "WH-1000XM6" tanıttı

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Tam Boyutta Gör Sony, popüler kablosuz gürültü önleyici kulaklık serisinin en yeni amiral gemisi modeli olan WH-1000XM6'yı duyurdu. XM6, seleflerine göre hemen hemen her açıdan gelişmiş ancak daha yüksek fiyat etiketine sahip.

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Sony WH-1000XM6 özellikleri ile neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör WH-1000XM6 modelindeki en önemli yükseltme, Sony’nin WH-1000XM5 kulaklığında bulunan işlemciden 7 kat daha hızlı olduğunu iddia ettiği yeni yüksek kalitede gürültü önleme işlemcisi QN3. Daha iyi gürültü önleme sağlamak için Sony mikrofon sayısını 12’ye çıkarmış. Ayrıca yeni Uyarlanabilir NC Optimizer ve gelişmiş gürültü önleme için özel olarak tasarlanmış sürücü birimi bulunuyor.

Sony, yeni modelde şeffaf mod ve otomatik ortam sesi modunu da iyileştirmiş; artık daha doğal ses alınıyor. Ortam Sesi modunu Sony | Sound Connect uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz.

Sony, WH-1000XM6'nın stüdyo düzeyinde hassasiyet sunmasını sağlamak için sektörün en iyi kayıt stüdyosunda dünyaca ünlü ses mühendisleriyle birlikte çalıştığını söylüyor. Özel olarak tasarlanmış sürücü ünitesi, yüksek sertlikte karbon fiber kompozit malzeme kapağı ve benzersiz şekilde geliştirilmiş ses bobini yapısı, kulaklıkta sesi her zamankinden daha iyi hale getiriyor.

WH-1000XM6 ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki ses formatlarını ve özelleştirme seçeneklerini de destekliyor:

Yüksek Çözünürlüklü Ses

Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses

DSEE Extreme

Game EQ

Sinema için 360 Reality Audio Upmix

AuraCast ile LE (Düşük Enerji) Ses

Sony ayrıca WH-1000XM6 modeliyle tasarıma önemli dokunuşlar yapmış. Baskı yapmaması için sentetik deri içeren yumuşak, daha geniş kafa bandı, kulağa güzelce oturması için esnek kulak yastığı malzemesi, gürültü engelleme, ortam sesi ve mikrofonu sessize alma arasında kolayca geçiş için yeni dokunsal düğmeler ve duyarlı dokunmatik panelle geliyor.

Sony WH-1000XM6 kulaklık, gürültü engelleme açıkken ve hızlı şarj desteğiyle 30 saat pil ömrü sunuyor.

Sony WH-1000XM6 kulaklık fiyatı ne kadar?

Gürültü engelleme, ses kalitesi ve kullanıcı konforuna odaklanan bu kapsamlı yükseltmelerle Sony WH-1000XM6, premium ses pazarında önemli bir konumda. WH-1000XM6 üç renk seçeneğiyle geliyor; Siyah, Platin Gümüş ve Gece Yarısı Mavisi. Kulaklığın fiyatı; 449.99 dolar.

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Sony WH-1000XM6 kulaklık tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı