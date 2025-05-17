Sony, gelişmiş gürültü engelleme özellikli kulaklığını "WH-1000XM6" tanıttı

Sony WH-1000XM6 özellikleri ile neler sunuyor?
Sony, yeni modelde şeffaf mod ve otomatik ortam sesi modunu da iyileştirmiş; artık daha doğal ses alınıyor. Ortam Sesi modunu Sony | Sound Connect uygulamasından ayarlayabiliyorsunuz.
Sony, WH-1000XM6'nın stüdyo düzeyinde hassasiyet sunmasını sağlamak için sektörün en iyi kayıt stüdyosunda dünyaca ünlü ses mühendisleriyle birlikte çalıştığını söylüyor. Özel olarak tasarlanmış sürücü ünitesi, yüksek sertlikte karbon fiber kompozit malzeme kapağı ve benzersiz şekilde geliştirilmiş ses bobini yapısı, kulaklıkta sesi her zamankinden daha iyi hale getiriyor.
WH-1000XM6 ayrıca kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılamak için aşağıdaki ses formatlarını ve özelleştirme seçeneklerini de destekliyor:
- Yüksek Çözünürlüklü Ses
- Yüksek Çözünürlüklü Kablosuz Ses
- DSEE Extreme
- Game EQ
- Sinema için 360 Reality Audio Upmix
- AuraCast ile LE (Düşük Enerji) Ses
Sony ayrıca WH-1000XM6 modeliyle tasarıma önemli dokunuşlar yapmış. Baskı yapmaması için sentetik deri içeren yumuşak, daha geniş kafa bandı, kulağa güzelce oturması için esnek kulak yastığı malzemesi, gürültü engelleme, ortam sesi ve mikrofonu sessize alma arasında kolayca geçiş için yeni dokunsal düğmeler ve duyarlı dokunmatik panelle geliyor.
Sony WH-1000XM6 kulaklık, gürültü engelleme açıkken ve hızlı şarj desteğiyle 30 saat pil ömrü sunuyor.
Sony WH-1000XM6 kulaklık fiyatı ne kadar?
Gürültü engelleme, ses kalitesi ve kullanıcı konforuna odaklanan bu kapsamlı yükseltmelerle Sony WH-1000XM6, premium ses pazarında önemli bir konumda. WH-1000XM6 üç renk seçeneğiyle geliyor; Siyah, Platin Gümüş ve Gece Yarısı Mavisi. Kulaklığın fiyatı; 449.99 dolar.Kaynakça https://www.sony.eu/presscentre/sony-introduces-the-next-evolution-of-noise-cancelling-with-the-wh-1000xm6 https://www.sony.co.uk/headphones/products/wh-1000xm6 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.