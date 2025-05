Eski Sony yöneticisi: "Xbox Game Pass tehlikeli"

Tam Boyutta Gör Sony'nin eski yöneticilerinden Shuhei Yoshida, Gamescom LATAM kapsamında Game Developer’a verdiği röportajda, oyun abonelik servisleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Microsoft’un Game Pass politikasını eleştiren Yoshida, bu yaklaşımın geliştiriciler için "tehlikeli" sonuçlar doğurabileceğini söylüyor.

"Xbox Game Pass sektör için tehlikeli"

Kaçıranlar için yeni nesil AAA oyunların 80 doları aşması sıkça eleştirilirken, PS Plus ve Game Pass gibi abonelik sistemlerine olan ilgi büyük ölçüde artmış durumda. Yoshida ise bu durumu şu şekilde yorumluyor:

Eğer oyuncuların oyunlara erişmesinin tek yolu abonelik olursa bu gerçekten riskli bir durum. Çünkü hangi oyunların üretileceğine sadece servis sağlayıcılar karar vermeye başlar. Oysa sektörde yeni fikirlerin denendiği, bağımsız stüdyoların yaratıcı projelere imza attığı bir ortam her zaman olmalı. Büyük şirketler hangi oyunlara izin vereceklerini belirlemeye başlarsa, sektörün gelişimi yavaşlar.

Ayrıca Sony'nin bu konudaki yaklaşımını daha temkinli bulduğunu ifade eden Yoshida, oyunların doğrudan satışa sunulmasının önemli olduğunu belirtiyor. Ona göre, bir oyun piyasaya sürüldüğünde oyuncular bu oyunu satın almalı ve yalnızca satışların yavaşladığı dönemde abonelik servislerine dahil edilmesi mantıklı.

Yoshida’nın görüşleri, Sony’nin birinci parti oyunlarını ilk günden PlayStation Plus'a dahil etmeme politikasını da destekliyor. Her ne kadar Microsoft, Game Pass'in geleneksel satın alma yöntemlerine alternatif olmadığını ve iki modelin bir arada var olabileceğini vurgulasa da Yoshida, bu stratejinin yaratıcı bağımsız oyunlar için uzun vadede tehdit oluşturabileceğini düşünüyor.

Shuhei Yoshida, Sony'den ayrıldıktan sonra da sektörle bağını koparmış değil. Kısa süre önce yaptığı açıklamada, yerine geçen Hermen Hulst’un PlayStation stüdyolarına canlı servis oyunları konusunda herhangi bir baskı yapmadığını belirtti. Ayrıca Sony’den ayrılmadan önce Ghost of Yōtei'yi oynama fırsatı bulduğunu söyleyen Yoshida, yapımın Ghost of Tsushima'dan daha iddialı olduğunu düşünüyor. Ghost of Yōtei’nin çıkış tarihi ise 2 Ekim olarak duyuruldu.

