Sony, mobil cihazları için yedek batarya modüllerini duyurdu

Donanım açısından çok büyük atılımlar yapan ve beklentilerin de üzerinde performans değerleri sunmaya başlayan mobil cihazlar, ne yazık ki batarya konusunda aynı ilerlemeyi gösteremiyor. Yerine göre bir veya iki gün kullanım süresi sunan bataryalar nedeniyle tüketici bu kez harici çözümlere yönelmek zorunda kalıyor.





Xperia serisi akıllı telefonlar ve Tablet serisi tabletlerle piyasada boy gösteren Japon devi Sony, batarya sorununa çözüm bulmak amacıyla harici batarya modüllerini resmi olarak tanıttı.





Batarya modülleri 125gr/198 gr ağırlık ve 130mm x 12.9mm/9.4mm boyutuyla çok fazla yer kaplamıyor. Cihazların şarj işlemi ise USB üzerinden gerçekleştiriliyor. 500 kez şarj olabilen ürünler, akıllı telefonunuzu 80-130 dakika boyunca şarj edebiliyor.





Ürünler üç farklı versiyonda satılıyor. 7000mAh gücünde batarya sunan ilk versiyon 8 saatte priz üzerinden, 15 saatte USB üzerinden kendisini doldurabiliyor. İki USB çıkışı ile aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyor. Fiyatı 90$ civarında.





İkinci versiyon 3500mAh gücünde bataryaya sahip ve 4 saatte priz üzerinden, 8 saatte USB üzerinden kendisini doldurabiliyor. Tek USB çıkışı ile 80 dakika boyunca cihazınızı şarj edebiliyor. Fiyatı 50$ civarında.





Çubuk şeklindeki versiyon ise 2000mAh batarya içeriyor ve 60 dakika boyunca cihazınızı şarj edebiliyor. 6 saatte de kendisini doldurabiliyor. Fiyatı 30$ civarında.





Çubuk şeklindeki batarya 13 Ekim'de, diğer versiyonlar 14 Kasım'da piyasaya sürülecek.









http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201209/12-0924/