Sony, mobil cihazları için yedek batarya modüllerini duyurdu

Haber Editörü
Donanım açısından çok büyük atılımlar yapan ve beklentilerin de üzerinde performans değerleri sunmaya başlayan mobil cihazlar, ne yazık ki batarya konusunda aynı ilerlemeyi gösteremiyor. Yerine göre bir veya iki gün kullanım süresi sunan bataryalar nedeniyle tüketici bu kez harici çözümlere yönelmek zorunda kalıyor.
Xperia serisi akıllı telefonlar ve Tablet serisi tabletlerle piyasada boy gösteren Japon devi Sony, batarya sorununa çözüm bulmak amacıyla harici batarya modüllerini resmi olarak tanıttı.
Batarya modülleri 125gr/198 gr ağırlık ve 130mm x 12.9mm/9.4mm boyutuyla çok fazla yer kaplamıyor. Cihazların şarj işlemi ise USB üzerinden gerçekleştiriliyor. 500 kez şarj olabilen ürünler, akıllı telefonunuzu 80-130 dakika boyunca şarj edebiliyor.
Ürünler üç farklı versiyonda satılıyor. 7000mAh gücünde batarya sunan ilk versiyon 8 saatte priz üzerinden, 15 saatte USB üzerinden kendisini doldurabiliyor. İki USB çıkışı ile aynı anda 2 cihazı şarj edebiliyor. Fiyatı 90$ civarında.
İkinci versiyon 3500mAh gücünde bataryaya sahip ve 4 saatte priz üzerinden, 8 saatte USB üzerinden kendisini doldurabiliyor. Tek USB çıkışı ile 80 dakika boyunca cihazınızı şarj edebiliyor. Fiyatı 50$ civarında.
Çubuk şeklindeki versiyon ise 2000mAh batarya içeriyor ve 60 dakika boyunca cihazınızı şarj edebiliyor. 6 saatte de kendisini doldurabiliyor. Fiyatı 30$ civarında.
Çubuk şeklindeki batarya 13 Ekim'de, diğer versiyonlar 14 Kasım'da piyasaya sürülecek.
http://www.sony.jp/CorporateCruise/Press/201209/12-0924/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
sony telefonu aşağıdaki videolar ile satıyor. Bu telefon sola'dan 200 tl pahalı. Daha kötü donanıma sahip olmasına rağmen PAHALI ! bu telefonun iddiası sağlamlığı. Biz de dağ-taş gezmedik, 1 mt den yere düştü. telefonu alalı daha bir hafta olmuş .dandik samsungları düşürsen kıramazsın. Böyle reklamla satmasın o zaman. bizde sesimizi çıkarmayalım. Ben niye 200 lira fazla verdim ????
eğer bir ürün söylendiği gibi çıkmamışsa kakalamışlardır. ya telefon sony'nin iddia ettiği gibi sağlam değil, ya üretim hatası var.ikisini de kabul etmediler . Ben 1 mt den düşüp ekranı çatlayan telefon görmedim. Her taraf resist test dolu sen gördün mü :)
youtube.com/... youtube.com/...
almıyorum, aldırmıyorum da zaten. ebayde parça bulunca kendim yapacağım.
hocam satın aldığın telefon bu videolarda gösterilen telefonsa ve dediğin gibi 1 metreden düşüp kırıldıysa bunda üretim hatası var. bence peşini bırakma.
en son değiştirmemekte ısrar ederlerse teknik servisin camını çerçevesini indir. sonuna kadar haklısın.
Bataryayi 3000mah yapsin Sony. Yapar ama bu sefer telefon kalin, odun gibi telefon uretiyo diye b.k atarsin sen.
Kendin diyorsun "yere dusurduk" diye. Senin kendi hatani Sony'e yikman ve kabul gormeyince kotulemen dogru mu peki? Her urunde bir ince nokta vardir. 1000TL'ye telefonu Sony kakalamiyor. Devlet kakalatiyor. Bunca vergi olmasa, fiyatlar da bu kadar fais olmaz elbet. Bkz. iki gun once benzin, mazot vs. 35krs zam geldi durduk yere. Gecen hafta sifir araclara otv zammi geldi. Ama siz yine de Sony almayin, aldirmayin ;)
Sony yazısının alt kısımda olduğu herhangi bir modeli yok şu ana kadar.
xperia go aldım. bir hafta sonra yere düşürdük ekranı çatladı. garantiye sokmadılar. 350 tl masraf çıkardılar. telefon abd'de 260 dolar :) Zaten 1000tl ye kakaladığınız yetmiyormuş gibi üretim hatasını müşteriye yıkıyorsunuz. o telefonu millet çekiçle kıramıyor da ben nasıl düşürünce ekran çatladı.
lanet ettim. hayatta sony almam , aldırmam
haklısın. demekki isteyince yapabiliyorlar. ama yapmak işlerine gelmiyor. o zaman bu aksesuarları kim alacak?
Ben normalde burda editörleri kolay kolay eleştirmem, böyle haber mi olur demem, (özellikle Apple konusundaki haberlerde çünkü hakarete varan eleştiriler oluyor.)
Ancak nedense Sayın Çukurca bugün hem 'Talking Ginger' haberinde hemde bu haberde aylar önce piyasaya çıkmış ürünleri yeni çıkacak diye yazmış. Bu ürünü mesela ben MedyaMark'ta aylardır raflarda görüyorum. Eğer yeni çıkan olarn bu ürünün başka bir versiyonu ise onu da özellikle belirtin çünkü aynısı (amperini bilemem) satılıyor epeydir.Haber, ürünün yeni versiyonu değil bizzat kendisini yeni bir ürün gibi sunuyor.
Bu ek bataryaya gelince gayet güzel olmuş.çok işe yarar.