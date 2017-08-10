Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak

Yaklaşık 1.5 yıl önce blockchain teknolojisi ile öğrencilerin kayıtlarını tutmayı planlayan Sony fikrini hayata geçirdi ve belirli eğitim kurumları ile işbirliği yaparak uygulamaya başlayacak.
1 yıl
1,9b
1
4
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak
Tam Boyutta Gör
 

Sony yaklaşık 18 ay önce yaptığı açıklamada öğrencilerin; dereceleri, sınav sonuçları ve diplomalarını gibidir eğitim hayatlarına ait verilerin kayıt altına alınacağı bir "dijital transkript" oluşturacağını duyurmuştu. Sistemi blockchain teknoloji üzerine kurmayı planlayan Sony, bu alanda büyük tecrübeye sahip olan IBM ile ortak çalışma yürütüyordu. Japon devi yaptığı son açıklamayla sistemin kullanıma hazır olduğunu ve belirli eğitim kurumlarında test edileceğinin dile getirdi. 


Dolandırıcılığı Önleyecek 

Sony bu sistemi ilk etapta, sahte diplomalarla yapılan dolandırıcılık faaliyeletlerini önlemek için geliştirmeye başlasa da öğrencilerin tüm eğitim hayatının kayıt altına alınacağı sistemde her yeni verinin doğrudan kaydedilerek canlı bir özgeçmiş oluşturulacak. Böylece hem kişiler, eğitim bilgilerini fotokopiler veya maillerle paylaşmak zorunda kalmayacak hem de Sony, bu sisteme şirketlerin de ulaşmasını sağlayarak sistemi, işe alımlarda kullanılan bir araç haline getirecek. 


Sony bu sistem sayesinde sadece veri paylaşımı kolay hale getirmek istemiyor aynı zamanda toplanan bu verilerin yapay zekalar tarafından değerlendirileceğini ve eğitim kurumlarının, müfredat belirleme veya yönetim işlerinde bu verilerden faydalanacağını düşünüyor. Tabi bu fikrin hayata geçmesi için öncelikle sistemin kullanılması gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedefleyen Sony, sistemi gelecek yıl test etmeyi planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/08/09/sony-blockchain-education-records/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BlindGuardianNN 1 yıl
Dolandırıcılığı Önleyecek
Sony bu sistemi ilk etapta, sahte diplomalarla yapılan dolandırıcılık faaliyeletlerini önlemek için geliştirmeye başlasa da öğrencilerin tüm eğitim hayatının kayıt altına alınacağı sistemde her yeni verinin doğrudan kaydedilerek canlı bir özgeçmiş oluşturulacak. Böylece hem kişiler, eğitim bilgilerini fotokopiler veya maillerle paylaşmak zorunda kalmayacak hem de Sony, bu sisteme şirketlerin de ulaşmasını sağlayarak sistemi, işe alımlarda kullanılan bir araç haline getirecek.
Türkiye için geçmiş olsun sahte diplomalar ile olacak oldu yani şu saatten sonra bizim işimize yaramayacak, giden geri gelmeyecek, sahte diplomalılar ile günümüzden daha kötü bir geleceğe gidilemeyeceği için gerek kalmadı.
Fakat uygulama diğer ülkeler için kaliteli ve güzele benziyor hayırlı olsun
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mertsuatkorkmaz 1 yıl
Sony gibi büyük firmalar blockchain sistemini daha da yaygın hale getirerek bizlerin ekran kartı alım gücünü iyice düşüyor..
tşklr sonii...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Halilowich 1 yıl
Blockchain her yerde yaygınlaşıyor. İleride her şirket ve kurumun kendi dijital para birimi olacak ve hepsi bitcoin endeksli olarak birbirine çevrilecek. Bitcoin geleceğin doları olacak gibi duruyor.
Tapular, kira sözleşmeleri, kontratlar, resmi belgeler ve bunun gibi bütün resmi işlemler blockchain ile güvence altına alınacak ve sahtecilik önemli ölçüde azalacak.
Her paydaş bir noter görevi görecek yani. Dünya dijitalleşiyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xloud 1 yıl
Keşke bi 50 yıl önce olsaymış :D
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Çift ön kameralı ZenFone 4 serisi yanlışlıkla resmiyet kazandı 1 yıl Kaspersky ve Microsoft arasındaki buzlar eridi 1 yıl Star Wars: The Last Jedi'dan yeni görüntüler yayınlandı 1 yıl Çinli iPhone 8 elimizde: Çakma telefonda son nokta! 1 yıl Andy Rubin, Essential Phone'un seri üretim görüntülerini paylaştı 1 yıl IKEA'nın akıllı aydınlatmalarına Amazon, Apple ve Google desteği geldi 1 yıl MIUI 9 global beta ROM yarın dağıtılıyor 1 yıl Outlook.com'un yeni tasarımı kullanıma açıldı 1 yıl Intel otonom araç filosu oluşturuyor 1 yıl 15 watt TDP'ye sahip 4 çekirdekli mobil i7 işlemci görüntülendi 1 yıl Windows telefonlara bir darbe de Electronic Arts'tan geldi 1 yıl TAI’den jet motorlu Hürkuş müjdesi! 1 yıl Tesla otonom tır konvoyu geliştiriyor 1 yıl 2024 Paris Olimpiyatları'nda eSpor branşı yer alabilir 1 yıl Xiaomi Mi Mix 2 sızdırıldı: Artık alt çerçeve de yok 1 yıl Samsung SSD dünyasına yön verecek yeni teknolojilerini tanıttı 1 yıl Tesla’nın yeni otomatik pilot donanımı artık çok daha etkileyici 1 yıl WhatsApp Beta'ya fotoğraf filtreleri geldi 1 yıl Sudaki ağır metalleri yüzde 99'a kadar temizleyen materyal 1 yıl Facebook'tan YouTube'a ve Netflix'e rakip seç-izle servisi: Facebook Watch 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak Sonraki Amazon’dan 80 Euro’ya 8 Euro Hediye! 1 yıl iPhone 8 orijinal kılıfları da sızdırıldı 1 yıl YotaPhone 3 detaylanıyor 1 yıl Hindistan’da internet arşivi erişime kapatıldı 1 yıl iPhone 8 ekrana bakıldığında bildirimleri sessize alabilir 1 yıl TSK'ya 529 adet yeni Kirpi geliyor 1 yıl Carmageddon: Crashers ile yıkıma devam 1 yıl Araştırmacılar hastalıkları tedavi eden çip geliştirdi 1 yıl AMD Ryzen Threadripper 1950x kutusundan çıkıyor 1 yıl AMD Ryzen Threadripper montaj rehberi 1 yıl Android Nougat yavaş ilerliyor: Kullanım oranı %13.5 1 yıl Japan Display tamamen OLED üretimine yöneliyor 1 yıl i7-8700K benchmark testi sonuçları sızdırıldı 1 yıl Mercedes yayalar için harici hava yastığının patentini almış 1 yıl Instagram kullanıcıları artık birlikte canlı yayın yapabilecekler 1 yıl Bitcoinin piyasa değeri 60 milyar dolara dayandı 1 yıl HBO'yu hackleyen siber suçlular kanaldan fidye istiyor 1 yıl Samsung Galaxy A7 (2017) için Android 7.0 güncellemesi dağıtılmaya başlandı 1 yıl LG'nin yeni tableti T-Mobile'ın web sitesinde göründü 1 yıl Eski dizel aracını getiren VW müşterilerine 10 bin euro indirim Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
RiME Epic Games Store'da Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Forum yöneticilerinin ve forumun konu
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim