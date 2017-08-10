Sony, okul verilerini blockchain ile saklayacak

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Sony yaklaşık 18 ay önce yaptığı açıklamada öğrencilerin; dereceleri, sınav sonuçları ve diplomalarını gibidir eğitim hayatlarına ait verilerin kayıt altına alınacağı bir "dijital transkript" oluşturacağını duyurmuştu. Sistemi blockchain teknoloji üzerine kurmayı planlayan Sony, bu alanda büyük tecrübeye sahip olan IBM ile ortak çalışma yürütüyordu. Japon devi yaptığı son açıklamayla sistemin kullanıma hazır olduğunu ve belirli eğitim kurumlarında test edileceğinin dile getirdi.





Dolandırıcılığı Önleyecek

Sony bu sistemi ilk etapta, sahte diplomalarla yapılan dolandırıcılık faaliyeletlerini önlemek için geliştirmeye başlasa da öğrencilerin tüm eğitim hayatının kayıt altına alınacağı sistemde her yeni verinin doğrudan kaydedilerek canlı bir özgeçmiş oluşturulacak. Böylece hem kişiler, eğitim bilgilerini fotokopiler veya maillerle paylaşmak zorunda kalmayacak hem de Sony, bu sisteme şirketlerin de ulaşmasını sağlayarak sistemi, işe alımlarda kullanılan bir araç haline getirecek.





Sony bu sistem sayesinde sadece veri paylaşımı kolay hale getirmek istemiyor aynı zamanda toplanan bu verilerin yapay zekalar tarafından değerlendirileceğini ve eğitim kurumlarının, müfredat belirleme veya yönetim işlerinde bu verilerden faydalanacağını düşünüyor. Tabi bu fikrin hayata geçmesi için öncelikle sistemin kullanılması gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda eğitim kurumları ile ortak çalışmalar yürütmeyi hedefleyen Sony, sistemi gelecek yıl test etmeyi planlıyor.

https://www.engadget.com/2017/08/09/sony-blockchain-education-records/