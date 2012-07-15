Sony sözcüsü, yılbaşından önce yeni bir tablet duyuracaklarını resmen açıkladı

Haber Editörü
Tablet sektörüne Android Honeycomb işletim sistemli Tablet S ve Tablet P modelleriyle giriş yapan Sony, üçüncü bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlandığını resmen dile getirdi. PCAdvisor sitesine konuşan bazı Sony temsilcileri, yeni tabletin yıl sonunda duyurulup yılbaşı alışveriş sezonunda satışa sunulacağını bildirdi.
Yeni tablet bilgisayarın Ekim'de yayınlanacak Windows 8'i mi yoksa henüz kullanıma sunulan Android 4.1 Jelly Bean platformunu mu taşıyacağı bilinmiyor. Ancak kısa süre önce FCC tarafından Tablet S'e benzer bir model numarasına sahip seri üretime hazır bir tabletin onaylanması ve resmi sitede listelenmesi, Sony'nin şansını yine Android ile deneyeceği ihtimalini güçlendiriyor.
Amerika'daki Federal İletişim Komisyonu'nun raporuna göre Sony'nin tablet sınıfındaki yeni aygıtı; alüminyum-magnezyum alaşımı bir kaplamaya sahip olacak. Henüz diğer özellikleri hakkında bir bilgimiz yok. Ürünün Wi-Fi ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen versiyonlarına ait model numaraları da gün yüzüne çıkmıştı.
Yıl sonuna doğru duyurulacağını göz önünde bulundurduğumuzda çipset olarak Qualcomm'un 28nm Krait işlemcileri ve Adreno 320 GPU ile gelen Snapdragon S4 Pro serisinden bir yonga veyahut 4G LTE çipi taşıyan 1.7GHz hızındaki NVIDIA Tegra 3+ tercih edilebilir. Diğer detaylarında büyük farklılıklar olacağı düşünülmüyor. Şuan için en çok merak edilen husus; tasarım. Katlanmış dergi şeklindeki Tablet S ve çift ekranlı taşınılabilirliği oldukça yüksek Tablet P'nin ardından Sony, yine farklı bir fiziki yapı kullanabilir ya da başarısızlığının tasarım kaynaklı olduğunu düşünerek sıradan bir ürün ortaya koyabilir.
http://www.pcadvisor.co.uk/news/tablets/3369788/exclusive-sony-launch-tablet-in-time-for-christmas/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10'' civarı tabletlerde Apple'a direnebilen bence sadece Transformers Prime var kaldı ki o da sadece direniyo;satış rakamları ipade göre oldukça düşük ...
Androidler 7'' civarında yoğunlaşmalı çünkü tablet piyasasında ancak Apple'ın olmadığı bir sektörde başarılı olabilirler...
neye dayanarak bunu söylüyorsun? dayanağın nedir? android tabletler bildiğin çöp. windows uygulamalarının port edildiği arm windows 8 karşısında ne ios durabilir ne android.
w8 olacağı kesin gibi zaten
Tabletlerde ise Windows RT ( ARM tabanlısı ) ve bildiğimiz windows yüklü olanların dokunmatiklileri epey rağbet görecektir...
Windows 7 arayüz olarak dokunmatikler için yapılmamıştı.. Windows 8 özellikle dokunmatik ekrana göre yapıldığını ve Microsoft un Surface adlı tabletlerin tanıtılması Microsoft Windows tabanlı tabletler tutulacaktır.
Android arayüzü özellikle tablet olanlar gerçek masaüstü arayüzü bir Grafik arayüzlü herhangi bir Linux modeli hatta bir Windows arayüzü gibi gerçek çoklu görev olmaması... FULL Java desteği olmaması...
Öte yandan RT (Windows8 de kernel aynı olacak :) ) olmayan windows lu tableter bildiğimiz tüm uygulamalar rahatlıkla elimizin altında olması önemli bir artıdır...
Windows 8 arkaplan işlemcilerini dondurma gbi birçok yenilikçi özelliği ile batarya kullanımı artmıştır malum Windows8 windows 7 göre epey hızlı olması da cabası ...
Yıllardır Android kullanan birisi olarak Android in tabletler için kesinlikle olgunlaşmadığını söyleyebilirm... Birçok uzman da bu gerçeği biliyor...
Sony Notion Ink Adam dan dizayn olarak epey araklamıştır hatta PSP Vita nın arka tarafındaki touchpad bile Notion Ink Adam ın gelşitirilme safhasında vardı Sony uyanıklık yaptı patentini aldı ( dizaynı da araklayıp kendi Adnroid tabletine aktarması cabası ...)
Yani anlayacağınız Soy markası denildi mi akla tasarımına orjinal kafa yorulmuş ürünler gelirdi ama Sony in çıkardığı şu tableter herşeyi ile berbattı...
Sony Microsoft gibi emek harcayıp tasarıma kafa yoruyor gibi gözüküyor... Bakalım Sony ismine yaraşır bir tablet çıkartır da daha fazla rezil olmaz...
bir laf var biliyor musun? you are an inspiration for birth control diye tam senin için söylenmiş.
neden tegra 3 le gelmesin? tegra 3+ hızlı ve ucuz. daha iyi bir seçenek var mı? tegra 2 li model yakın zamana kadar 1200 liraya satılıyordu. yurtdışında da bu fiyat politikası uygulanıyorsa başarılı olması zaten imkansız. nexus 7 android i kurtaramazsa bu sattten sonra android tablet çıkmasın. win 8 karşısında zaten şansları yok.