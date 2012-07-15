Sony sözcüsü, yılbaşından önce yeni bir tablet duyuracaklarını resmen açıkladı





Tablet sektörüne Android Honeycomb işletim sistemli Tablet S ve Tablet P modelleriyle giriş yapan Sony, üçüncü bir cihazı piyasaya sürmeye hazırlandığını resmen dile getirdi. PCAdvisor sitesine konuşan bazı Sony temsilcileri, yeni tabletin yıl sonunda duyurulup yılbaşı alışveriş sezonunda satışa sunulacağını bildirdi.

Yeni tablet bilgisayarın Ekim'de yayınlanacak Windows 8'i mi yoksa henüz kullanıma sunulan Android 4.1 Jelly Bean platformunu mu taşıyacağı bilinmiyor. Ancak kısa süre önce FCC tarafından Tablet S'e benzer bir model numarasına sahip seri üretime hazır bir tabletin onaylanması ve resmi sitede listelenmesi, Sony'nin şansını yine Android ile deneyeceği ihtimalini güçlendiriyor.

Amerika'daki Federal İletişim Komisyonu'nun raporuna göre Sony'nin tablet sınıfındaki yeni aygıtı; alüminyum-magnezyum alaşımı bir kaplamaya sahip olacak. Henüz diğer özellikleri hakkında bir bilgimiz yok. Ürünün Wi-Fi ve 3G iletişim teknolojisini destekleyen versiyonlarına ait model numaraları da gün yüzüne çıkmıştı.

Yıl sonuna doğru duyurulacağını göz önünde bulundurduğumuzda çipset olarak Qualcomm'un 28nm Krait işlemcileri ve Adreno 320 GPU ile gelen Snapdragon S4 Pro serisinden bir yonga veyahut 4G LTE çipi taşıyan 1.7GHz hızındaki NVIDIA Tegra 3+ tercih edilebilir. Diğer detaylarında büyük farklılıklar olacağı düşünülmüyor. Şuan için en çok merak edilen husus; tasarım. Katlanmış dergi şeklindeki Tablet S ve çift ekranlı taşınılabilirliği oldukça yüksek Tablet P'nin ardından Sony, yine farklı bir fiziki yapı kullanabilir ya da başarısızlığının tasarım kaynaklı olduğunu düşünerek sıradan bir ürün ortaya koyabilir.

http://www.pcadvisor.co.uk/news/tablets/3369788/exclusive-sony-launch-tablet-in-time-for-christmas/