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Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, standart gözlükleri akıllı hale getiren SmartEyeglass Attach ürününü tanıtan bir video yayınladı

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony, standart gözlükleri akıllı hale getiren SmartEyeglass Attach ürününü tanıtan bir video yayınladı
Sunduğu imkanlardan çok ortaya çıkarttığı güvenlik sorunları ve tartışmalar ile gündeme gelen Google Glass, bildiğiniz üzere teknoloji dünyasında yeni bir akım başlatmıştı. Bu akıma dahil olarak standart gözlükleri akıllı hale getiren bir ürün tasarlayan Sony, yayınlandığı yeni videoyla cihazının yapabildiklerini gözler önüne serdi.
Tüketicilerin karşısına ilk olarak CES 2015 fuarı kapsamında çıkartılan Sony SmartEyeglass Attach, istenilen her türlü gözlük üzerine takılabiliyor ve kişilerin gözleri önüne birçok bilgi sağlayan bir HUD ekranı ekliyor. Teknik olarak bünyesinde 24 bit renk derinliği sunabilen 0.23-inçlik 640x400 piksel çözünürlüklü bir OLED ekran (10.000:1 kontrast ve 800 cd/m2 maksimum parlaklık), elektronik pusula, ivme ölçer, dokunmatik sensör, Wi-Fi ve Bluetooth kablosuz bağlantı teknolojileri gibi özellikler taşıyan ürün, mikro optik ünitesiyle de her türlü ışık koşulu altında oldukça yüksek performans ortaya koyabiliyor. Kullanıcılarına özellikle spor bilgilendirmeleri hakkında faydalı detaylar sağlayan ve navigasyon amaçlı da kullanılabilen Sony SmartEyeglass Attach, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak da çok daha fazla ayrıntıya da sunabiliyor.
Sony SmartEyeglass Attach'ın satış tarihi ve fiyatı hakkında açıklanmış bir bilgi henüz bulunmuyor. Bahsi geçen tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://developer.sony.com/2015/02/12/single-lens-display-module-demo-smarteyeglass-attach/ Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Batarya konusu düşündürmese para bulduğum gibi alırım şunlardan, son zamanlarda çok ilgimi çekmeye başladı önceden pek sevmezdim
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umut_baris 4 yıl
Kimin yaratıcı olduğu belli. Birileri batıyor dese de.

Yalnız arayüz bildiğin Windows Modern. Araklamışlar.
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ST4LK3R 4 yıl
Harika birşey.
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Gece772 4 yıl
Çöp
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travers 4 yıl Gece772
Gece772
Çöp

Memnun olduk arkadaşım.
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nct96 4 yıl
bence güzel bir çözüm
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bodyman700 4 yıl
gözlük aparatı pek ilgimi çekti diyemeyeceğim ama kullanılan müzik çok itici geldi nedense :(
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LINEBACKER 4 yıl bodyman700
bodyman700

gözlük aparatı pek ilgimi çekti diyemeyeceğim ama kullanılan müzik çok itici geldi nedense :(

Tırt hoparlörlerle dinlemişsindir de ondan itici gelmiştir.

sağlam subwoofer içeren bişeylerle dinleseydin on numara müzik heleki video sonunda ev sallandı resmen
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