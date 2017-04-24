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Sony tarihi kâra ulaşabilir

Analistlere göre 2017'nin başından beri hisseleri yaklaşık yüzde 20 değer kazanan Sony, bu yılı 4.5 milyar dolar kar ile kapatıp 1998'den beri en yüksek kâra ulaşabilir.
2 yıl
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46
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Sony tarihi kâra ulaşabilir
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Japon teknoloji devi Sony'nin hisselerinin bu yılın başında beri yükselmesi ve son olarak 2008 yılından bu yana sadece birkaç defa geçilen 33$ değerinin üstüne çıkması analistlerin şirket için önceden yaptıkları tahminleri değiştirmelerine ve daha olumlu bir tablo çizmelerine neden oldu. Tokyo merkezli şirketin cuma günü, bu yılın başından mart ayına kadar olan süre içindeki net kar tahminini, önceki beklentinin 3 katı olacak şekilde 620 milyon dolar olarak açıklaması da analistleri oldukça etkilemiş gibi görünüyor.


Önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, şirket hisselerinin değer kazanmaya devam edeceğini tahmin ederken JP Morgan ise şirketin hisselerinin değerini koruyacağını ancak ciddi bir artış yaşanmasını beklemediklerini açıkladı. İki bankanın hemfikir olduğu nokta ise Sony'nin mali yılı 500 milyar yen(4.5 milyar dolar) civarında bir kârla kapatarak 1998'den bu yana en yüksek kara ulaşma ihtimalinin oldukça yüksek olması.


Sony'nin 1998 yılındaki rekor kârının arkasında çıktığı dönemde büyük yankı uyandıran "Metal Gear Solid"ve "Parasite Eve" oyunları ile Siyah Giyen Adamlar filminin  büyük bir etkisi olduğu tahmin edilirken şirketin günümüzde yakaladığı çıkışın nedenleri oldukça farklı. Analistler karın artışındaki en büyük nedenin şirketin maliyetleri kısma politikası olduğunu ve Sony'nin sigorta biriminin şirkete büyük kazançlar getirdiğini düşünürken geçtiğimiz yıl şirketin çip birimlerinin yaşadığı sıkıntıları kısa bir sürede aşmasının da rekor kâra katkı sağladığını belirtiyor. 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/sony-surges-as-analysts-say-profit-may-reach-highest-since-1998 Yorum Yaz
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musa_unsal2005 2 yıl en beğenilen
Bu firmanın dünya için bir şans olduğunu düşünüyorum.
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Brky 2 yıl
Sony markasındaki kalite ve klas başka hiçbir markada yok. Popüler markaların fanlarının söylediklerini pek ciddiye almamak gerekiyor. Sony, popülizmin peşinde koşmayıp, ele ayağa düşmeme peşinde. Kalitesini bilen biliyor zaten.
Sony markasındaki kalite ve klas başka hiçbir markada yok. Popüler markaların fanlarının söylediklerini pek ciddiye almamak gerekiyor. Sony, popülizmin peşinde...
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JaxFellex 2 yıl musa_unsal2005
katılıyorum. ve dünya için öncü bir firma Apple kurucusu steven bile sony ziyaret ederek Sony ürünlerini kendi markasında uyguladı.
1 Yanıt Yanıtla +28
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DH Misafiri 2 yıl
Her zaman avrupa ve amrikan firmalarina karsi asya markalarini desteklemisimdir bu evimdeki tum eloktronige yasimistir.
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DH Misafiri 2 yıl
Playstation ve Sony altın çağını yaşıyor.
God of War 4, Uncharted, The Last of Us 2, GT, Spiderman, Days Gone, Dead Stranding, From Software project gibi yeni oyunlarla daha da başarılı olurlar
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KUM23 2 yıl
Telefonu nu kullandım berbat bir sürü iş yapıyor televizlonları pahalı gereksiz diğer fotoğraf makinası kamera bilmiyorum fotoğraf makinası Canon varken almam kamerada panasonic varken sony e para verilmez filim ve playstation müzik sektöründen kazanmıştır herhalde yada kazık ederinden fazla satığı telefon lardan iyi kar etmiştir kişisel fikrim aklıma gelecek bi marka değil
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haberelectro 2 yıl KUM23
Sony olmasa piyasadaki aynasiz makineler yayginlasmayacakti. Suan sattigi RX ve Alfa serisi makineler cok iyi. Mobil muzik kisminda 3 bin dolarlik walkman ve kulaklik bile satiyorlar suan. NW-WM1Z ve MDR-Z1R. Sadece play station degil sony. Biraz arastimak lazim.
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haberelectro 2 yıl
Sony batiran sonradan yetme cehalet timsali teknoloji meraklisi ergen tayfa nerde?
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Zorkof 2 yıl
Ne acaip insanlarsınız ya, birisi babasının şirketi gibi sahip çıkmış toz kondurmuyor, diğeri sony babasını öldürmüş gibi nefret saçıyor. Arkadaş altı üstü kapitalist sistemin büyük bir firması, ürününü beğenirseniz alırsınız beğenmezseniz almazsınız, cep telefonunu kullandım 2 sene, iyi batarya ömrü ama 0 işçilik kalitesi vardı servise gitti devamlı ekran kalkması o bu gibi sorunlardan ama ps4 kullanıyorum ondan memnunum. Bu kadar basit, yemişim sony yi de apple ı da microsoftu da...
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BekirTemel 2 yıl
Şaşırttı, Sony ve htc zararda yarışırdı
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Bad News 2 yıl
Microsoft inanılmaz teknolojiler getirdi. DRM ve 24 saatte online check olayının kıymeti bilinmedi. 300.000 server cloud gücü, dx12, esram, Scorpio, harici power supply, skype vs. benzersiz teknolojik gelişmeler. Bu sebeple Xbox One satışlarda PS4'ü duman etti. Sony hala 1980lerin betamax teknolojisini kafasından atamamış bir şirket. Bu sebeple PS4'te komik satış rakamlarına ulaştılar. Ayrıca cimbomlular lig tv yerine klima alsalar daha iyi olur.
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Bad News 2 yıl
Microsoft inanılmaz teknolojiler getirdi. DRM ve 24 saatte online check olayının kıymeti bilinmedi. 300.000 server cloud gücü, dx12, esram, Scorpio, harici power supply, skype vs. benzersiz teknolojik gelişmeler. Bu sebeple Xbox One satışlarda PS4'ü duman etti. Sony hala 1980lerin betamax teknolojisini kafasından atamamış bir şirket. Bu sebeple PS4'te komik satış rakamlarına ulaştılar. Ayrıca cimbomlular lig tv yerine klima alsalar daha iyi olur.
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Bad News 2 yıl
Microsoft inanılmaz teknolojiler getirdi. DRM ve 24 saatte online check olayının kıymeti bilinmedi. 300.000 server cloud gücü, dx12, esram, Scorpio, harici power supply, skype vs. benzersiz teknolojik gelişmeler. Bu sebeple Xbox One satışlarda PS4'ü duman etti. Sony hala 1980lerin betamax teknolojisini kafasından atamamış bir şirket. Bu sebeple PS4'te komik satış rakamlarına ulaştılar. Ayrıca cimbomlular lig tv yerine klima alsalar daha iyi olur.
Yanıtla +2
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Bad News 2 yıl
Microsoft inanılmaz teknolojiler getirdi. DRM ve 24 saatte online check olayının kıymeti bilinmedi. 300.000 server cloud gücü, dx12, esram, Scorpio, harici power supply, skype vs. benzersiz teknolojik gelişmeler. Bu sebeple Xbox One satışlarda PS4'ü duman etti. Sony hala 1980lerin betamax teknolojisini kafasından atamamış bir şirket. Bu sebeple PS4'te komik satış rakamlarına ulaştılar. Ayrıca cimbomlular lig tv yerine klima alsalar daha iyi olur.
Yanıtla +2
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System Lord 2 yıl
eskiden sony z3comapact kullanırdım telefonumu kaybettim gittim iphone6s plus aldım ancak 1 sene dayanabildim apple a . şimdi sony xperia xz kullanıyorum . gayette çok iyi bir telefon . andoridlerin kralı sony. daha dün 500 mb lık güncelleme geldi . android 7.1.1 e yükseltti . 3 sene çıkartsın yeter bana .
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User Friendly 2 yıl
xa, xa ultra gibi cihazlarında kullandığı mediatek chiplerle ilgili sıkıntıları mevcut...
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fthkn 2 yıl
Kültürel teknoloji şirketi. Bir kültür ve ideal süreklilik üzerine yürüyen bir şirket. Ama son dönemde özellikle Android'in amele kreasyonu furyasından çok kötü etkilendi. Uyum sağlayacağım diye rezil olacaklardı. Android Sony'yi bitirebilirdi. Mp3 çaların çıkış yaptığı yıllarda hiçbir müzik çalarına sahip olamamıştım pahalı olduğu için. Çok iyi hatırlıyorum. Özellikle USB çubuk tarzı MP3 çalarlarına hastaydım. Sony bir teknoloji kültürünü temsil ediyor. Ve ürettikleri ne varsa genelde öncüsü oldukları ürünler. Walkman kültürü gibi. Çizgileri kendine özgü.
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