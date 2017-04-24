Sony tarihi kâra ulaşabilir

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Japon teknoloji devi Sony'nin hisselerinin bu yılın başında beri yükselmesi ve son olarak 2008 yılından bu yana sadece birkaç defa geçilen 33$ değerinin üstüne çıkması analistlerin şirket için önceden yaptıkları tahminleri değiştirmelerine ve daha olumlu bir tablo çizmelerine neden oldu. Tokyo merkezli şirketin cuma günü, bu yılın başından mart ayına kadar olan süre içindeki net kar tahminini, önceki beklentinin 3 katı olacak şekilde 620 milyon dolar olarak açıklaması da analistleri oldukça etkilemiş gibi görünüyor.





Önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, şirket hisselerinin değer kazanmaya devam edeceğini tahmin ederken JP Morgan ise şirketin hisselerinin değerini koruyacağını ancak ciddi bir artış yaşanmasını beklemediklerini açıkladı. İki bankanın hemfikir olduğu nokta ise Sony'nin mali yılı 500 milyar yen(4.5 milyar dolar) civarında bir kârla kapatarak 1998'den bu yana en yüksek kara ulaşma ihtimalinin oldukça yüksek olması.





Sony'nin 1998 yılındaki rekor kârının arkasında çıktığı dönemde büyük yankı uyandıran "Metal Gear Solid"ve "Parasite Eve" oyunları ile Siyah Giyen Adamlar filminin büyük bir etkisi olduğu tahmin edilirken şirketin günümüzde yakaladığı çıkışın nedenleri oldukça farklı. Analistler karın artışındaki en büyük nedenin şirketin maliyetleri kısma politikası olduğunu ve Sony'nin sigorta biriminin şirkete büyük kazançlar getirdiğini düşünürken geçtiğimiz yıl şirketin çip birimlerinin yaşadığı sıkıntıları kısa bir sürede aşmasının da rekor kâra katkı sağladığını belirtiyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-04-24/sony-surges-as-analysts-say-profit-may-reach-highest-since-1998