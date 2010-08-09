Sony, "ultra taşınabilir" sınıfında ürettiği dizüstü bilgisayarını satışa sundu

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Sony, Vaio serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlara "ultra taşınabilir" olarak nitelendirdikleri yeni bir model ekledi. Sony Vaio VPCS111FM/S olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar 1.9 kg ağırlığa sahip. Sony, 13.3 inç boyutunda 1366x768 çözünürlüklü LED aydınlatmalı ekrana yer vediği bilgisayarda işlemci tercihini Intel Core i5-430M'den (2.26 Ghz) yana kullanmış. Intel GMA HD grafik yongasına sahip olan bilgisayarda 4 GB sistem belleği ve 500 GB depolama alanı bulunuyor. 6 hücreli batarya, dahili kamera, DVD yazıcı, kart okuyucu, WiFi, bluetooth ve HDMI girişi gibi bileşenlerin standart olarak yer aldığı Sony Vaio VPCS111FM/S'de işletim sistemi olarak 64 bit'lik Windows 7 Home Premium tercih edilmiş. Sony'nin ultra taşınabilir olarak nitelendirdiği dizüstü bilgisayarı Vaio VPCS111FM/S, 1050$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

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