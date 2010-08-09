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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sony, "ultra taşınabilir" sınıfında ürettiği dizüstü bilgisayarını satışa sundu

Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Sony, Vaio serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlara ultra taşınabilir olarak nitelendirdikleri yeni bir model ekledi.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Sony,
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Teknoloji dünyasının en büyük isimlerinden Sony, Vaio serisi altında ürettiği dizüstü bilgisayarlara "ultra taşınabilir" olarak nitelendirdikleri yeni bir model ekledi. Sony Vaio VPCS111FM/S olarak adlandırılan dizüstü bilgisayar 1.9 kg ağırlığa sahip. Sony, 13.3 inç boyutunda 1366x768 çözünürlüklü LED aydınlatmalı ekrana yer vediği bilgisayarda işlemci tercihini Intel Core i5-430M'den (2.26 Ghz) yana kullanmış. Intel GMA HD grafik yongasına sahip olan bilgisayarda 4 GB sistem belleği ve 500 GB depolama alanı bulunuyor. 6 hücreli batarya, dahili kamera, DVD yazıcı, kart okuyucu, WiFi, bluetooth ve HDMI girişi gibi bileşenlerin standart olarak yer aldığı Sony Vaio VPCS111FM/S'de işletim sistemi olarak 64 bit'lik Windows 7 Home Premium tercih edilmiş. Sony'nin ultra taşınabilir olarak nitelendirdiği dizüstü bilgisayarı Vaio VPCS111FM/S, 1050$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.

Sony,
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Sony,
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pntgrmyk 8 yıl
entegredir.Yüksek grafik uygulamalı işlerde kullanamazsınız.Ayrıca hem taşınabilir diyo hemde optik okuyucu koymuş ya.En son 1 yıl önce kullanmıştım hatta yeni aldığım bilgisayardada vardı.Hiç dikkat etmemişim bilgisayarıma dikkatli bakınca farkettim simgesi kaybolmuş :D kendisi var simgesi yok.Bence artık devirlerini tamamladılar ve sürünüyolar. 8gb flash 15TL 8gb yazılıp silinen dvdler 5TL (kaliteli maxel,philips vb.) Bozulmaları ve yavaş veri kopyalamalarıda cabası.
Not 2,5 " sabit diskler bile artık 500gb= 100tl
Boşuna kürek çekiyolar
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DH Misafiri 8 yıl
cıhazın ekran kartı hakkında bılgı verebılecek olan varmı.
ıntel gma hd nedır ne degıldır
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stradivardi 9 yıl
optik sürücü tarihe karışmaz bluray çıktı ve tahtına şimdiden adaylar var yani daha yıllarca optik sürücü kullanılacak
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Bukalemun 9 yıl
OPTİK SÜRÜCÜ var ! ! , 500gb HDD yerine SDD ve vga ya önem verse idi daha iyi olurdu :((
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jay jay justified 9 yıl
Ultra taşınabilir cihazda optik sürücünün işi nedir allah aşkına... Optik sürücü tarihe karışsın diye bekliyoruz ama boşuna sanırım.
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Batuist 9 yıl
1.9 KG ve ultra taşınabilir??? yorum yok!!!
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