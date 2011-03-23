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Sony üst seviye televizyon üretimini azaltabilir veya askıya alabilir

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Televizyonlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Japonya'nın orta ve güney bölümlerinde televizyon üretimine yönelik beş fabrikası bulunan Sony, Aichi bölgesinde LCD TV üretimi yapan Kanazawa tesisinde üretimi azaltabilir veya askıya alabilir. Ülkenin kuzeyini vuran deprem iç bölgelerdeki üretim tesislerinde tahribata neden olmasa da yaşanan komponent kıtlığı, Japonya'daki üretimi etkiliyor.

Sony'nin Kanazawa'daki üretimi yüksek miktarlarda olmasa da, 3DTV ve büyük ekranlı üst seviye televizyonlar çoğunlukla bu tesiste hazırlanıyor. Fabrika deprem ve tsunamiden zarar görmüş olmasa da yukarıda da belirttiğimiz gibi ülke genelindeki komponent ve materyal kıtlığı, Sony'nin üretimi denizaşırı ülkelere kaydırmasına neden olabilir.

Firmanın elinde bulundurduğu mevcut komponent stoğu üretimin devam etmesini sağlamakla birlikte, kıtlığın devam etmesi halinde üretimin kaydırılabileceği bundan da en büyük faydayı, Sony'nin üretimde işbirliği halinde olduğu Tayvan merkezli sözleşmeli elektronik üreticisi Hon Hai Precision'ın (Foxconn) görebileceği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen TV komponent tedarikçileri, Tayvanlı televizyon üreticilerine, Japon depreminin ardından henüz üretim transferinin gelmediğini belirtiyorlar. Üstelik üretime yönelik yeni sipariş bir yana Japon firmaların sipariş iptalinde bulunduğu, üretimi kaydırmayı planlayan Sony'nin 400 bin adetlik siparişi iptal ettiği dahi öne sürülüyor.

22-31 Mart dönemi için Kazanawa tesisindeki üretimi azaltacağı veya askıya alacağı konuşulan Sony, 2011 için 36 milyon LCD TV satmayı hedefliyor. Bu televizyonların %70-80'nin, çok büyük bir kısmı (15-18 Milyon) Foxconn'a olmak üzere, Wistron (7-8 milyon), Compal ve TPV Technology firmalarına ürettirileceği belirtiliyor.


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hazarRS 7 yıl
arkadaş ne bahtsızmış bu sony,başına gelmeyen kalmadı.ama yılların markası,yılların sony'si bu,elbet altından kalkacaktır.
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DH Misafiri 8 yıl
Arkadaşlar Sony ye hiçbirşey olmaz amerikadaki tv ve görüntü ile ilgilenen hemen hemen her buyuk firma sadece sony ürünlerini kullanmaktadır. Bir laf vardır hani Mercedes mercedestir. Aynen sony içinde bu laf geçerlidir. Bugun hic elektronikten anlamayan bir alıcıya samsung ve sony i gosterdiginde sırf ismi için teknik özelliklerine hiç bakmadan sony diyecektir.Ayrıca haberde mevcut elindeki malzemeyi kullancak diye anlaşılıyor. Yani malzemelerini bitirene kadar da heralde japonya bu krizi çözme asamasına gelmiş olur.
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Klasör.:X:. 8 yıl
artık japon malları alınmaz bu saatten sonra.tmm kalitede birinciler ama hiç bir şey sağlığın önüne geçemez.radyasyon sulara bile karıştıysa uzak durmak lazım bunlardan :S
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dreamblue35 8 yıl
sony 90' lı yıllarda dünya deviydi şu an bir dev değil fakat rekabetçi piyasa açısından bir oyuncunun sakatlanması kötü bir durum
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L o k M a n 8 yıl
Japon mallarını en az 10 yıl artık almam, ama başka ülke üzerinden mal sokarlarsa bilemem.
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berkaylive 8 yıl
Samsung iyi bir darbe yerleştirirse bu iş biter !
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Nike 8 yıl
Samsung satışlarda farkı iyice açar.. Panasonic ne alemde acaba?
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SEO-Uzmanı 8 yıl
gitsin çinde minde nerede üretirse üretsin işte
ve zaten sony pahalı bu yüzden en çok samsung satıyor.
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Rainbow6 8 yıl
Harbiden boyle giderse japn firmalari gocuklerde geohata acdigi davayi kazandi ama fabrikalari kaybette hee ugrasirmisin ufacik cocukla :)
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theyapici 8 yıl
samsung voleyi vurdu desenize
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