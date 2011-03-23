Sony üst seviye televizyon üretimini azaltabilir veya askıya alabilir

Japonya'nın orta ve güney bölümlerinde televizyon üretimine yönelik beş fabrikası bulunan Sony, Aichi bölgesinde LCD TV üretimi yapan Kanazawa tesisinde üretimi azaltabilir veya askıya alabilir. Ülkenin kuzeyini vuran deprem iç bölgelerdeki üretim tesislerinde tahribata neden olmasa da yaşanan komponent kıtlığı, Japonya'daki üretimi etkiliyor.

Sony'nin Kanazawa'daki üretimi yüksek miktarlarda olmasa da, 3DTV ve büyük ekranlı üst seviye televizyonlar çoğunlukla bu tesiste hazırlanıyor. Fabrika deprem ve tsunamiden zarar görmüş olmasa da yukarıda da belirttiğimiz gibi ülke genelindeki komponent ve materyal kıtlığı, Sony'nin üretimi denizaşırı ülkelere kaydırmasına neden olabilir.

Firmanın elinde bulundurduğu mevcut komponent stoğu üretimin devam etmesini sağlamakla birlikte, kıtlığın devam etmesi halinde üretimin kaydırılabileceği bundan da en büyük faydayı, Sony'nin üretimde işbirliği halinde olduğu Tayvan merkezli sözleşmeli elektronik üreticisi Hon Hai Precision'ın (Foxconn) görebileceği belirtiliyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen TV komponent tedarikçileri, Tayvanlı televizyon üreticilerine, Japon depreminin ardından henüz üretim transferinin gelmediğini belirtiyorlar. Üstelik üretime yönelik yeni sipariş bir yana Japon firmaların sipariş iptalinde bulunduğu, üretimi kaydırmayı planlayan Sony'nin 400 bin adetlik siparişi iptal ettiği dahi öne sürülüyor.

22-31 Mart dönemi için Kazanawa tesisindeki üretimi azaltacağı veya askıya alacağı konuşulan Sony, 2011 için 36 milyon LCD TV satmayı hedefliyor. Bu televizyonların %70-80'nin, çok büyük bir kısmı (15-18 Milyon) Foxconn'a olmak üzere, Wistron (7-8 milyon), Compal ve TPV Technology firmalarına ürettirileceği belirtiliyor.