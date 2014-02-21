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Sony ve Garmin, SmartWatch 2 için özel bir navigasyon uygulaması üzerinde çalışıyor

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sony ve Garmin, SmartWatch 2 için özel bir navigasyon uygulaması üzerinde çalışıyor
Teknoloji dünyasının yakından tanıdığı iki önemli isim Sony ve Garmin, gelen son bilgilere Sony'nin akılı saati SmartWatch 2 için özel bir navigasyon uygulaması üzerinde çalışıyor.
Şimdilik yayınlanmadığı belirtilen uygulama, büyük ihtimalle 2014 Mobil Dünya Kongresi öncesi kullanıma sunulacak ve yeni SmartWatch 2 modelleri içerisinde ön yüklü olarak gelecek. Temel olarak akıllı cep telefonlarının navigasyon için cepten çıkartılmasına gerek bırakmayacağı açıklanan uygulama, direkt olarak saat üzerinden yön bilgisi sağlayacak ve böylece kullanışlı bir yapı ortaya koyacak.
Hali hazırda satılmaktan olan Pebble akıllı saat modelinin Google Maps temelinde benzer bir navigasyon özelliği sunduğu, ancak düşük ekran çözünürlüğü nedeniyle Sony SmartWatch 2'in çok daha iyi bir görsel deneyim sağlayacağı belirtiliyor.

http://www.pocket-lint.com/news/127399-garmin-and-sony-to-bring-navigation-to-your-wrist Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
clopin 5 yıl
Direksiyona mı takıcaz bunu anlamadım
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matmuhendisi 5 yıl
Smartwatch 5 veya 6 yı olmak isterim simdiklik hazır değiller ..
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gorkem2626 5 yıl
Tebrikler başarılı olabilir bide su batarya işine el atılsa çok iyi olur
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Umutcan 5 yıl
Akıllı saatler telefondan bağımsız navigasyon olarak çalışabilirse o zaman kullanımları mantıklı olabilir.
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