Sony yeni değiştirilebilir lensli aynasız kamerası A5100'ü duyurdu





Görüntüleme sistemleri sektörünün önemli oyuncularından Sony, değiştirilebilir lenslere sahip kompakt aynasız kamera ailesine yeni bir ürün daha eklediğini duyurdu.





Alpha A5100 adlı model A5000 ve A6000 modelleri arasına konumlanıyor. Bas-çek makinelerden veya akıllı telefonlardan geçiş yapmak isteyen tüketicilere hitap eden A5100 giriş seviyesi bir cihaz ve Sony'nin Nex isimlendirmesini kademe kademe sonlandıracağı planın ürünlerinden birisi.





A5100 modeli 24MP çözünürlüğünde APS-C srensör ve Bionz X görüntü sensörü kullanırken, kontrast algılama ve faz algılama sistemlerini biraraya getiren melez bir otomatik odaklama özelliğine yer veriyor. Böylece odaklama süreleri 0.07 saniyeye kadar inebiliyor.





A7 amiral gemi kamera modellerinde yer alan göz takip tabanlı otomatik odaklama Eye AF ve objeye kilitlenen otomatik odaklama Lock-on AF özelliklerini miras alan A5100 ayrıca esnek Spot otomatik odaklama ve AF-A modunu da beraberinde getiriyor.





25600 maksimum ISO değerine sahip olan cihaz saniyede 6 kare sürekli çekim hızı sunuyor. Sensörün yonga üzerine entegre edilen boşluksuz tasarımı sayesinde daha keskin görüntüler elde etmek mümkün oluyor.





Cihazda 3 inçlik 921k piksel dokunmatik LCD ekran yer alıyor ve ekran 180 derece dönebiliyor. Böylece cihaz selfie tutkunlarını da kapsama alanına alıyor. Ayrıca entegre bir flash da mevcut.





Cihaz 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabilirken, 50Mbps veri aktarım oranında sıkıştırma yapabilen XAVC S formatına da destek sunuyor. Aynı anda XAVC S formatında kayıt yapabilirken, düşük kalitede MP4 çekim de yapabiliyorsunuz. Bionz X işlemcisi video kaydı esnasında sensördeki tüm pikselleri okuyabiliyor, işleyebiliyor ve dışarı aktarabiliyor. Bu sayede en iyi video kalitesi elde ediliyor.





A5100 kablosuz veri aktarımı ve vizör bağlantısı için WiFi ve NFC seçeneklerini unutmamış. Ayrıca kamera için pek çok uygulama da mevcut. A5100 gövde olarak 550$ fiyat etiketine sahip. 16-50mm motorlu zoom lens paketi ile birlikte ise 700$ olacak. Satışlara ise Eylül ayında başlanacak.

http://www.digitaltrends.com/photography/sony-alpha-5100/#!bFxWZb