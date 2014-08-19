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Sony yeni değiştirilebilir lensli aynasız kamerası A5100'ü duyurdu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony yeni değiştirilebilir lensli aynasız kamerası A5100'ü duyurdu

Görüntüleme sistemleri sektörünün önemli oyuncularından Sony, değiştirilebilir lenslere sahip kompakt aynasız kamera ailesine yeni bir ürün daha eklediğini duyurdu.

Alpha A5100 adlı model A5000 ve A6000 modelleri arasına konumlanıyor. Bas-çek makinelerden veya akıllı telefonlardan geçiş yapmak isteyen tüketicilere hitap eden A5100 giriş seviyesi bir cihaz ve Sony'nin Nex isimlendirmesini kademe kademe sonlandıracağı planın ürünlerinden birisi. 

A5100 modeli 24MP çözünürlüğünde APS-C srensör ve Bionz X görüntü sensörü kullanırken, kontrast algılama ve faz algılama sistemlerini biraraya getiren melez bir otomatik odaklama özelliğine yer veriyor. Böylece odaklama süreleri 0.07 saniyeye kadar inebiliyor.

A7 amiral gemi kamera modellerinde yer alan göz takip tabanlı otomatik odaklama Eye AF ve objeye kilitlenen otomatik odaklama Lock-on AF özelliklerini miras alan A5100 ayrıca esnek Spot otomatik odaklama ve AF-A modunu da beraberinde getiriyor. 

25600 maksimum ISO değerine sahip olan cihaz saniyede 6 kare sürekli çekim hızı sunuyor. Sensörün yonga üzerine entegre edilen boşluksuz tasarımı sayesinde daha keskin görüntüler elde etmek mümkün oluyor.

Cihazda 3 inçlik 921k piksel dokunmatik LCD ekran yer alıyor ve ekran 180 derece dönebiliyor. Böylece cihaz selfie tutkunlarını da kapsama alanına alıyor. Ayrıca entegre bir flash da mevcut. 

Cihaz 60 kare/saniye hızında Full HD video kaydı yapabilirken, 50Mbps veri aktarım oranında sıkıştırma yapabilen XAVC S formatına da destek sunuyor. Aynı anda XAVC S formatında kayıt yapabilirken, düşük kalitede MP4 çekim de yapabiliyorsunuz. Bionz X işlemcisi video kaydı esnasında sensördeki tüm pikselleri okuyabiliyor, işleyebiliyor ve dışarı aktarabiliyor. Bu sayede en iyi video kalitesi elde ediliyor. 

A5100 kablosuz veri aktarımı ve vizör bağlantısı için WiFi ve NFC seçeneklerini unutmamış. Ayrıca kamera için pek çok uygulama da mevcut. A5100 gövde olarak 550$ fiyat etiketine sahip. 16-50mm motorlu zoom lens paketi ile birlikte ise 700$ olacak. Satışlara ise Eylül ayında başlanacak.  

http://www.digitaltrends.com/photography/sony-alpha-5100/#!bFxWZb Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 yıl
Ele avuca gelecek makine ile gezerken 1 saatin sonunda insana fotoğraf çekmek külfet geliyor. Ama Sony bu makinalrla üstünde ağırlık taşımak istemeyen herkese hitap edebiliyor. Ekipman dolu kocaman bir çantadan sizi kurtarıyor. Fazladan bir objektif belki alırsınız yanınıza.
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Technotronic 4 yıl
Sony nin prof makinelerini elinize alıp inceleyin kullanın sonra yorum yapın arkadaşlar ,ezbere yorum yazmayın.
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kakarikikiri 4 yıl
valla gerçekten bit kadar dslr yapsalarda 2 kiloluk akipmanla sabahtan akşama kadar dolanmaktan kurtulsak. neyse allahtan aynasızlar geldi bizi onlar kurtaracak. bu arada sony a7s i inceleyebilirler aynasız makinaları hafife alanlar
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prof.exx 4 yıl
Teknik açıdan güzel makine yapıyor ama ele avuca gelecek sağlam bişey değilmiş nikonmuş :D Dostum sen nikon falan popi derdindesin bırak şimdi :) teknik açı zaten önemli olan :)
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First_Person 4 yıl

A5000 duyurulalı ne kadar oldu, piyasaya çıkalı ne kadar oldu??? Suyu çıktı Sony, senden makine falan alınmaz. Alacağım, ben makineye alışana kadar yenisi çıkacak, benimki "eski model" olacak.. Üzer, hiç gerek yok...
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Creative BLack 4 yıl prof.exx
prof.exx
Teknik açıdan güzel makine yapıyor ama ele avuca gelecek sağlam bişey değilmiş nikonmuş :D Dostum sen nikon falan popi derdindesin bırak şimdi :) teknik açı zaten önemli olan :)

Aynen
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fujhen 4 yıl
A6000 ile kıyaslanınca sanki fiyat yuksek kalmış. Bu fiyata a6000 ve Olympus Em-10 sahibi olunabiliyor.
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SEO-Uzmanı 4 yıl
sony teknik açıdan güzel makineler yapıyor ama lakin bizim istediğimiz bit gibi değil ele avuca gelecek sağlam makine hissi uyandıracak şeyler ! bu açıdan Nikon yani :D
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simbolmina 4 yıl SEO-Uzmanı
playstyle
sony teknik açıdan güzel makineler yapıyor ama lakin bizim istediğimiz bit gibi değil ele avuca gelecek sağlam makine hissi uyandıracak şeyler ! bu açıdan Nikon yani :D

Zaten ele avuca gelen prof makineler de yapıyorlar. Bunlar daha cok point&shot tayfası icin hazırlanan makineler.
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cakalll 4 yıl
a5000 alanlara geçmiş olsun:)
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