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Sony, yeni e-kitap okuyucularını gelecek ay tanıtmaya hazırlanıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
10,3b
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24
E-Kitap Okuyucu
Shady
Haber Editörü
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Önümüzdeki aylarda S1 ve S2 tabletlerini satışa sunmaya hazırlanan Sony, elektronik kitap okuyucularından vazgeçmiyor.

Bloomberg'e konuşan Sony Electronics'in başkan yardımcılarından Phil Lubell'in açıklamalarına göre firma gerek yazılımsal gerekse de donanımsal olarak güçlendirilen yeni nesil elektronik kitap okuyucularının lansmanını önümüzdeki ay gerçekleştirecek.

Yeni okuyucuları ile Amazon Kindle ve Barnes & Noble's Nook serisine karşı elini güçlendirmeyi amaçlayan Sony, okuyucularının yanı sıra S1 ve S2 tabletlerini de ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı yazılım güncellemesi ile kendi elektronik kitap mağazası ve yazılımıyla buluşturacak.

Sony'nin hali hazırda satışta olan elektronik kitap okuyucularının fiyatları 100 ila 300 dolar arasında değişirken; güçlü rakiplerinden Amazon Kindle 114 dolar, Nook ise 139 dolardan satılıyor olması; Sony'nin yeni elektronik kitap okuyucularının daha uygun bir fiyattan satışa sunulabileceğini gösteriyor.


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jehan 8 yıl
sony yaparsa en guzelini yapar
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Neyıh 8 yıl
store.sony.com/... 149$ ama isteneni tam veremedi.
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Duyuru ne zaman olur acaba ve ürün ne zaman çıkar? Daha iyi olacağını sanmıyorum ama Kindle 3 yerine tercih edilebilir belki.
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:fünf: 8 yıl
O şekilde zevk alacağımı sanmıyorum, kitaptan okumanın zevki başka bnce. Hem göz için yorucu olmaz mı?
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Jack Rabbit Slims 8 yıl
Ne kadar oluyor bunların fiyatları?
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liamthebloody 8 yıl
Benim de kafamda Kindle 3 var, Sony ne çıkaracak ve ne kadara satacak görelim. Yabana atılacak bir marka değil.
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Chidori 8 yıl
Fiyat uygun olursa almayı düşünebilirim.
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Persona Grata 8 yıl
Amazon Kindle almayı düşünüyordum. Sony fiyat olarak uygun olursa onu almayı düşünebilirim.
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Neyıh 8 yıl
Hadi Kindle'ın türkiyede neden satışı yapılmadığını biliyoruz. SONY'nin peki ne mazereti vardı, Türkiye de neden e book ürünlerinin satışına başlamadı, başlamıyor?
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cenkbora 8 yıl
Kitap okuma oranları düşük olduğu için bu teknoloji bizim ülkemize getirilmiyor. Gel gör ki konsollar nasıl da satılıyor.
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