Sony, yeni e-kitap okuyucularını gelecek ay tanıtmaya hazırlanıyor

Önümüzdeki aylarda S1 ve S2 tabletlerini satışa sunmaya hazırlanan Sony, elektronik kitap okuyucularından vazgeçmiyor.

Bloomberg'e konuşan Sony Electronics'in başkan yardımcılarından Phil Lubell'in açıklamalarına göre firma gerek yazılımsal gerekse de donanımsal olarak güçlendirilen yeni nesil elektronik kitap okuyucularının lansmanını önümüzdeki ay gerçekleştirecek.

Yeni okuyucuları ile Amazon Kindle ve Barnes & Noble's Nook serisine karşı elini güçlendirmeyi amaçlayan Sony, okuyucularının yanı sıra S1 ve S2 tabletlerini de ilerleyen dönemlerde yayınlayacağı yazılım güncellemesi ile kendi elektronik kitap mağazası ve yazılımıyla buluşturacak.

Sony'nin hali hazırda satışta olan elektronik kitap okuyucularının fiyatları 100 ila 300 dolar arasında değişirken; güçlü rakiplerinden Amazon Kindle 114 dolar, Nook ise 139 dolardan satılıyor olması; Sony'nin yeni elektronik kitap okuyucularının daha uygun bir fiyattan satışa sunulabileceğini gösteriyor.