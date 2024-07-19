Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu indirime girdi!

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Amazon’un 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day kampanyası devam ediyor. Kampanya boyunca çeşitli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler yapılıyor. Sony PlayStation 5 Slim 1 TB Dijital Sürüm'de kısa süreli indirim başladı.
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB SSD: 18.750 TL
Amazon'daki Flaş Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için ürünler kısa sürede tükenebilir. Tüm kuponların alınması durumunda ara ara kontrol ederek siparişini iptal edenlerin yerine satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz.
Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB SSD: 18.750 TL
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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