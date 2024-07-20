DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Amazon’un 22 Temmuz’a kadar sürecek Prime Day kampanyası devam ediyor. Kampanya boyunca çeşitli ürünlerde kısa süreli büyük indirimler yapılıyor. Dün indirime giren Sony PlayStation 5 Slim 1 TB Dijital Sürüm bugün bir kez daha kısa süreliğine indirime girdi.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB SSD: 18.750 TL

Stoklarla sınırlı

Amazon'daki Flaş Fırsatlar stoklarla sınırlı olduğu için ürünler kısa sürede tükenebilir. Tüm kuponların alınması durumunda ara ara kontrol ederek siparişini iptal edenlerin yerine satın alma fırsatı yakalayabilirsiniz. İndirimlerden yalnızca Prime üyeleri yararlanabiliyor. Ayda 39 TL'ye Prime üyeliği başlatabilirsiniz.

Sony Playstation 5 Slim Digital Sürüm 1 TB SSD: 18.750 TL

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Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu yeniden indirime girdi!