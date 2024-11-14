Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu indirime girdi!

PlayStation 5 Slim 1 TB: 18.499 TL
PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD oyun konsolu 18.499 TL’ye satılıyor. İthalatçı Garantili olarak satılan konsolun satıcısı ise “Esse Teknoloji”. Konsol fiyatının Ağustos’tan beri en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz.
Satın almak için: PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD
PS5 Slim farkları neler?
PlayStation 5 Slim, normal PS5'e göre yüzde 20 daha küçük boyutlara ve yüzde 30 daha düşük ağırlığa sahip. Ayrıca normal PS5 versiyonu 825 GB hafıza ile gelirsen PS5 Slim modeli 1 TB hafıza ile geliyor. Teknik açıdan iki konsol arasında başka fark bulunmuyor.
Satın almak için: PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD
İndirimli fiyattan satın alabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Daha önce Prime’ı denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sonrasında aylık 39 TL olarak ücretlendiriliyor.
Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya süresi boyunca konsollarda, konsol aksesuarlarında, oyuncu ürünlerinde, monitörlerde, televizyonlarda en düşük fiyatlar sunuluyor. Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda, 24 saat içerisinde başka bir sitede daha düşük fiyata satıldığını görürseniz, Amazon aradaki farkı iade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir