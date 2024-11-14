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    Anlık Bildirim

    Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu indirime girdi!

    Amazon'un Gülümseten Kasım kampanyası kapsamında Sony PlayStation 5 Slim 1 TB oyun konsolu 18.499 TL'ye indi. Detaylar burada.                                    
    Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu indirimde! Fiyat ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Sony PlayStation 5’in daha küçük boyutlara ve daha fazla hafızaya sahip versiyonu olan PS5 Slim 1 TB oyun konsolu Amazon’da indirime girdi. PS 5 Slim 1 TB, Ağustos ayından beri en düşük fiyata indi.

    PlayStation 5 Slim 1 TB: 18.499 TL

    PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD oyun konsolu 18.499 TL’ye satılıyor. İthalatçı Garantili olarak satılan konsolun satıcısı ise “Esse Teknoloji”. Konsol fiyatının Ağustos’tan beri en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

    Satın almak için: PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD

    PS5 Slim farkları neler?

    PlayStation 5 Slim, normal PS5'e göre yüzde 20 daha küçük boyutlara ve yüzde 30 daha düşük ağırlığa sahip. Ayrıca normal PS5 versiyonu 825 GB hafıza ile gelirsen PS5 Slim modeli 1 TB hafıza ile geliyor. Teknik açıdan iki konsol arasında başka fark bulunmuyor.

    Satın almak için: PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD

    İndirimli fiyattan satın alabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Daha önce Prime’ı denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sonrasında aylık 39 TL olarak ücretlendiriliyor.

    Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya süresi boyunca konsollarda, konsol aksesuarlarında, oyuncu ürünlerinde, monitörlerde, televizyonlarda en düşük fiyatlar sunuluyor. Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda, 24 saat içerisinde başka bir sitede daha düşük fiyata satıldığını görürseniz, Amazon aradaki farkı iade ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Kusucam 1 yıldır aynı şeyi izlemekten 🤮 --- Forum İstek bölümüne açtığım konuya destek olun, up'layın lütfen: (Linke tıklamak için nickin yanındaki tarihe basıp forum'a geçin) ---- https://forum.donanimhaber.com/masaustu-modunda-ana-sayfada-cikan-degismeyen-video--159952990

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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