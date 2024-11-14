Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu indirime girdi!

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Tam Boyutta Gör Sony PlayStation 5’in daha küçük boyutlara ve daha fazla hafızaya sahip versiyonu olan PS5 Slim 1 TB oyun konsolu Amazon’da indirime girdi. PS 5 Slim 1 TB, Ağustos ayından beri en düşük fiyata indi.

PlayStation 5 Slim 1 TB: 18.499 TL

PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD oyun konsolu 18.499 TL’ye satılıyor. İthalatçı Garantili olarak satılan konsolun satıcısı ise “Esse Teknoloji”. Konsol fiyatının Ağustos’tan beri en düşük seviyede olduğunu söyleyebiliriz.

Satın almak için: PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD

PS5 Slim farkları neler?

PlayStation 5 Slim, normal PS5'e göre yüzde 20 daha küçük boyutlara ve yüzde 30 daha düşük ağırlığa sahip. Ayrıca normal PS5 versiyonu 825 GB hafıza ile gelirsen PS5 Slim modeli 1 TB hafıza ile geliyor. Teknik açıdan iki konsol arasında başka fark bulunmuyor.

Satın almak için: PS5 Slim Digital Edition 1 TB SSD

Amazon’da son 6 ayın en düşük fiyatlı ürünleri 1 gün önce eklendi

İndirimli fiyattan satın alabilmek için Prime üyesi olmanız gerekiyor. Daha önce Prime’ı denemediyseniz 30 gün boyunca ücretsiz olarak deneyebilirsiniz. Sonrasında aylık 39 TL olarak ücretlendiriliyor.

Amazon’un Gülümseten Kasım indirimleri 30 Kasım’a kadar devam edecek. Kampanya süresi boyunca konsollarda, konsol aksesuarlarında, oyuncu ürünlerinde, monitörlerde, televizyonlarda en düşük fiyatlar sunuluyor. Amazon.com.tr satıcılı bir ürün satın aldığınızda, 24 saat içerisinde başka bir sitede daha düşük fiyata satıldığını görürseniz, Amazon aradaki farkı iade ediyor.

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Amazon'da PS5 Slim 1 TB oyun konsolu indirimde! Fiyat ne kadar?