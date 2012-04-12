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Sony, yeni stratejisini One Sony olarak belirledi

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük mali kayıplar neticesinde şirketin geleceği açısından önemli kararlar alacağı söylenen tepe yöneticisi Kazou Hirai, yatırımcılarla yaptığı toplantıda One Sony olarak belirlediği stratejisini resmen duyurdu.

Şirket bünyesinde kısmi olarak daralma ve operasyonları tek çatı altında toplama hedefine dayanan One Sony stratejisi ile 2015 Mart ayında bitecek 2014 mali yılı sonuna gelindiğinde elektronik cihaz segmentinde yaklaşık 74 milyar dolarlık satış ve yüzde 5 gelir marjı, toplamda ise yaklaşık 104 milyar dolarlık satış ve yüzde 5 gelir marjı hedefleniyor. 

Daha önce belirtilen 10 000 kişinin işten çıkarılma süreci başlayacak. Ancak yöneticilerin ikramiyeleri geri ödemesi gibi bir karar açıklanmadı.

Hirai yeni stratejisini 5 başlık altında topluyor. Çekirdek işletmeleri güçlendirmek ilk sırada. Bu kapsamda dijital görüntüleme, mobil ve oyun sektörüne odaklanılacak. Akıllı telefon, tablet, PS ve VAIO ürünleri güçlendirilecek, yatırımlar devam edecek, içerik kütüphanesi artacak. Sony Entertainment Network platformu da yine bu kapsamda sayılıyor. Basın bildirisinde PS4 ile ilgili herhangi bir vurguya rastlanmıyor.

İkinci sırada televizyon bölümü bulunuyor. Samsung ile ortaklıktan çekilen, OLED ekranların son kullanıcı için üretiminden vazgeçen Sony, 2013 mali yılı bitimine kadar BRAVIA televizyonlar ile OLED ve Crystal LED televizyonlara yatırımlarını artıracak ve kar elde eder duruma gelecek.

Üçüncü sırada gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefi var. 2014 mali yılında gelişmekte olan ülkelerde 32 milyar dolarlık satış yapılmış olacak. 

Dördüncü sırada yeni iş alanları oluşturmak ve yeniliklere hız vermek bulunuyor. 4K çözünürlükte görüntü araçları, medikal alanlarda yatırımlar bunlar arasında. 2014 mali yılı sonunda Sony yaklaşık 61 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş olmayı bekliyor.

Beşinci sırada ise işletme portfolyosunu düzenleme ve kaynakları optimize etme bulunuyor. İşten çıkarma ve bölümlerin yeniden yapılanması bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu faaliyetlerin 2012 mali yıl bitiminde 900 milyon dolar civarında olacağı belirtiliyor.

http://www.sony.net/SonyInfo/IR/financial/fr/viewer/strategy/2012/ Yorum Yaz
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kallesnikof 7 yıl en beğenilen
bence 3 liralık mallarını 5 liraya satmaktan vazgeçmemliler. bu daha güzel bir strateji olur. piyasadaki ürünlerin çoğunun artık sony den bir eksiği kalmadı. LG nin televizyonları ve Samsungun televizyonları yanında sony ninkiler artık sönük kalıyor ama 2 katı fiyatla satıyorlar hala ... Laptop almaya gidiyorsunuz asus toshiba gibi markalar daha kuvvetli olmalarına rağmen sony nin 3 te 2 fiyatına alabiliyorsunuz. ama onlar kendilerini apple gibi olacak sandılar. millet elmayı bir kere yer 2 cisini zorlamayın :)
bence 3 liralık mallarını 5 liraya satmaktan vazgeçmemliler. bu daha güzel bir strateji olur. piyasadaki ürünlerin çoğunun artık sony den bir eksiği kalmadı. LG...
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3 Yanıt Yanıtla +32
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tenghis 7 yıl
murdocklawless
sony dslr pazarının küçük oyuncusu olduğu halde 500mm lensinin fiyatı 14 bin avro. yani 33500 tl. nikon ve canon gibi büyük firmalarda ise aynı lens sonynin nerede ise üçte biri fiyatına.kim neden senin dslrını tercih etsin ki şimdi? salak mı insanlar?

O lens Zeiss marka olduğu için pahalı olmasın.
murdocklawlesssony dslr pazarının küçük oyuncusu olduğu halde 500mm lensinin fiyatı 14 bin avro. yani 33500 tl. nikon ve canon gibi büyük firma...
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1 Yanıt Yanıtla +11
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Chandler Bing 7 yıl
konsol sektöründe en iyi cihazı yapıp tekel oldular ps1 ve ps2 ile. sonra karşılarına xbox çıkınca haliyle pazar payları ikiye bölündü. hatta xbox 360 ps3'ten daha fazla sattı. televizyon sektöründe liderlerdi, şimdi samsung var, lg var, panasonic var. bir esprileri kalmadığı gibi fiyatları da diğer markalarla yarışacak cinsten değil. zamanında walkman ile de tekellerdi, devir değişti, şimdi mp3 çalar denilince çok az kişinin aklına sony almak geliyor. telefonda zaten hiç bir zaman en iyi olmadılar, en çok satan markalarda geride kaldılar, ürünleri güzel ama yine telefon alacak adamın aklına ilk sony gelmiyor. hal böyle olunca, ürünlerini ille japonya'da üreteyim diye tutturunca ve bu da fiyatlara artı olarak yansıyınca sony'nin bu duruma gelmemesi sürpriz olurdu. batar mı derseniz batabilir, hiç bir şirket, ülke vesaire sonsuza kadar sağlam kalacak diye bir kaide yok.
konsol sektöründe en iyi cihazı yapıp tekel oldular ps1 ve ps2 ile. sonra karşılarına xbox çıkınca haliyle pazar payları ikiye bölündü. hatta xbox 360 ps3't...
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DH Misafiri 7 yıl
Vaudeville arkadaşıma kesinliklr katılıyorum,samsung gibi görsele oynayıp halkı kandıran ve gerçekten kalitesiz mallarını satın almaya teşvik ederek tez konusu olan başka bir firma da yoktur.Bu yüzden sadece bu stratejilerini tebrik etmek gerekir güney korelilerin ama iş kalite ve aldıktan 10 sene sonra bile malının arkasında durmaksa ve ilklerin öncüsü olarak bir zamana kadar var olmaksa sonynin eline su dökecek tek firma panasonictir.Bizim halkımız ve dünya hala cahil ve herşeyin bir bedeli var,ucuz fiyata(pahalı her zaman kalitelidir demiyorum ama) ne aldıklarını zaman gösterecek...Saygılar
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DH Misafiri 7 yıl
Sony her halukarda bu krizi zaferle atlatacaktır. Apple'ı suya gömerek hemde.!
En büyük hatası rakiplerinin sektöre yayılmasına izin verecek kadar kendine güvenmesi ve 90 lar mantalitesiyle reklam ve fiyat politikası güdülmesiydi.
Aslına bakarsanız Sony ne apple ile ne de samsungla karşılaştırılabilecek bir firma, çapları yetmez demeyi kendime hak görüyorum.
Dizüstü piyasasında toshiba-lg-acer-hp-apple vs ile
Telefon-tablet piyasasında Apple-samsung-nokia vs ile
Compact fotoğraf makinası piyasasında Canon-nikon-kodak vs
Dslr fotoğraf makinası piyasasında CAnon-Nikon vs ile
Video KAmera da panasonic vs ile
TV piyasasında LG-Samsung vs ile
Konsol piyasasında Microsoft-Nintendo ile
Mp3 çalr da philips apple creative vs ile
Sony Music Entertainment ve Sony Pictures Entertainment ile
ve daha genel kullanıcıya hitap etmeyen profesyonel bir ton ürün ile hemen hemen her sektörde kapışma içerisinde.
Bu kadar büyük bir firma apple gibi 4s çıktı new ipad çıktı gibi 2 tane ürünün pazarlamasına önem verebilecek bir yapılanma içerisinde değildi. ne kaybettiyse oradan kaybetti.
Ki teknolojik yenilik konusunda (en azından a-77 sahibi olarak) Sony Alpha D SLT lerde yarı geçirgen ayna ile neler yapabilabileceğine şahit oluyorum. Kendisi Tırnak kadar Evf ye 2.5 megapiksel sığdıracak oled teknolojisine sahip olduğuna şahit oluyorum. Ya da nikon gibi fotoğraf devlerine sensör satmasını da diyebilirim.
Hala insanlar arabama(fiesta) bindiğinde "ooo adamlar sony takmış çok iyi yeasasasfscseé" tarzında konuştuğundan o kdar da değer kaybetmiş sayılmaz marka değerinden.
Açıkçası apple daha nereye kadar fetiş marka olabilir ki.?
bu arada ipad2- xbox360- nokia 5310- sony a77- ipod touch candır! :)
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mmmpower 7 yıl
merhaba arkadaşlar,
sony markasını lg ve samsungla karsılastıran arkadaslara resmen guluyorum, bu karsılastırmayı yapabılmenız ıcın markaların farklı urunlerını denemek lazım, TV konusunda dıger markalar sony ıle kıyas kabul etmez bıle.
notebook konusunda toshıba ıle sony yı karsılastırmıs buna daha cok guldum. toshıbaların ılk sene sonunda kapagının bozuldugunu farkedersınız en basıtınden :)
soylenenlerın katıldıgım noktası sony ust segmente hıtap edıyor, yapması gereken her segmente hıtap eden urunler cıkarması ust segmentte gene yoluna devam edebılır.
ben kısa zamanda toparlanacaklarına ınanıyorum bunlar arkasında hukumet olan markalar oyle kolay kolay batmazlar.
apple dedıgınız markayı gecmıste batmaktan mıcrosoft kurtardı. bugun ruzgar korelılerın arkasında yarın ne olacagı bellı olmaz.
tesekkurlerımle.
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BÖCCÜK ♂ 7 yıl
Seneye Two Sony stratejisi gelir.Öbür seneye three...
Ne yaparsa yapsın Sony artık gidici gibi.
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Haşin Erkek 7 yıl mmmpower
mmmpower
merhaba arkadaşlar,
sony markasını lg ve samsungla karsılastıran arkadaslara resmen guluyorum, bu karsılastırmayı yapabılmenız ıcın markaların farklı urunlerını denemek lazım, TV konusunda dıger markalar sony ıle kıyas kabul etmez bıle.
notebook konusunda toshıba ıle sony yı karsılastırmıs buna daha cok guldum. toshıbaların ılk sene sonunda kapagının bozuldugunu farkedersınız en basıtınden :)
soylenenlerın katıldıgım noktası sony ust segmente hıtap edıyor, yapması gereken her segmente hıtap eden urunler cıkarması ust segmentte gene yoluna devam edebılır.
ben kısa zamanda toparlanacaklarına ınanıyorum bunlar arkasında hukumet olan markalar oyle kolay kolay batmazlar.
apple dedıgınız markayı gecmıste batmaktan mıcrosoft kurtardı. bugun ruzgar korelılerın arkasında yarın ne olacagı bellı olmaz.
tesekkurlerımle.

Tv de sony mi iyi ? Yeni nesil samsung 8000 ve lg w serisini incelememissin hocam sony e göre baya bir özelik ve daha ucuzlar
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Vaudeville 7 yıl
Samsung gibi dandik ürünleri ucuza bırakıp Çin malı politikasıyla pazar payı büyütmedi Sony. Apple gibi 5 para etmez cihazları da eşek yükü fiyata satıp ergenlerin hava atma markası olmadı. İlkleri hep o çıkardı, kaliteli yaptı, satması gereken fiyatta sattı. Eleştirenler Sony nedir bilmeden konuşmasın.
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Guest-F8946C419 7 yıl Vaudeville
Vaudeville

Samsung gibi dandik ürünleri ucuza bırakıp Çin malı politikasıyla pazar payı büyütmedi Sony. Apple gibi 5 para etmez cihazları da eşek yükü fiyata satıp ergenlerin hava atma markası olmadı. İlkleri hep o çıkardı, kaliteli yaptı, satması gereken fiyatta sattı. Eleştirenler Sony nedir bilmeden konuşmasın.


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nedensiz07 7 yıl
sony seni kimse almasın ben alırım.. kaliten tasarımın teknolojin İSMİN YETER...
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FreeRun 7 yıl
bütün markaları yan yana koyun sony yazısını gördüğünüz an akla ilk gelen kalite olur kesinlikle
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moon5 7 yıl
Amedra
Sony akıllarda her zaman elit bir firma olduğunun kalıntısı olarak kalacak.

aynen...en ayağa düşmüşü Walkmanlardı ki onlar bile herkes alamıyordu...her zaman kaliteli ve yukarıya oynadılar...ama her kesimin sempatisini alan baska marka varmıdır bilmiyorum...
Apple öyle değil mesela seveni kadar sevmeyenide çok kinci ve faşisttir...
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serdarilhan 7 yıl
ben sony'e güveniyorum yılların tecrübesi var batsaydı dünya krizinde batardı bazen sıçramak için eğilmek gerekir
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engintezel 7 yıl
.
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minimalist 7 yıl
Sony firmasının bu hallere düşeceği aklıma gelmezdi. Sony deyince herkes susardı. Zannedersem samsung bunları tokatladı.
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engintezel 7 yıl
Sony firmasini 80 90 li yillarda cok severdim urunleri o zaman gercekten kaliteli ama pahaliydi simdi agresif para politikalari beni sinir ediyor vita aliyorsun bi bakiyorsun hic bellegi yok 50 eur verip bide hafiza alacaksin kamera oliyorsun ozel memory sticki daha pahaliya sana satmaya calisiyorlar mp3 player aliyosun dogrudan mp3 atamiyosun sonic stage kurman lazim eee artik musteriler uyandi ... sen vitaya dahili hafiza koysan 3 milyon degil 15 milyon saticaktin sirf bu yuzden almaktan vaz gectim pek cok kisi gibi kucuk hesaplar pesinde olmamak daha genis dusunmek lazim . ne demisler sarimsagi sirkeyi hesaplarsan corbayi icemezsin.
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E_Aydin35 7 yıl
One be :p :) Hedef büyük ayrıca tek bir çatı altında tek bir güç olmak gibi birşey olarakda yorumlanabilri bu, bence bu denilenler kesinlikle başarılı bir şekilde olucakdır.. Zaten olmasaydı Sony buralrda olmazdı..:)
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Thema 7 yıl
Ps3 e korsan çıkarmanın önünü açsalar hasılat rekorları kırarlar ama ...
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