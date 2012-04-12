Sony, yeni stratejisini One Sony olarak belirledi

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük mali kayıplar neticesinde şirketin geleceği açısından önemli kararlar alacağı söylenen tepe yöneticisi Kazou Hirai, yatırımcılarla yaptığı toplantıda One Sony olarak belirlediği stratejisini resmen duyurdu.





Şirket bünyesinde kısmi olarak daralma ve operasyonları tek çatı altında toplama hedefine dayanan One Sony stratejisi ile 2015 Mart ayında bitecek 2014 mali yılı sonuna gelindiğinde elektronik cihaz segmentinde yaklaşık 74 milyar dolarlık satış ve yüzde 5 gelir marjı, toplamda ise yaklaşık 104 milyar dolarlık satış ve yüzde 5 gelir marjı hedefleniyor.





Daha önce belirtilen 10 000 kişinin işten çıkarılma süreci başlayacak. Ancak yöneticilerin ikramiyeleri geri ödemesi gibi bir karar açıklanmadı.





Hirai yeni stratejisini 5 başlık altında topluyor. Çekirdek işletmeleri güçlendirmek ilk sırada. Bu kapsamda dijital görüntüleme, mobil ve oyun sektörüne odaklanılacak. Akıllı telefon, tablet, PS ve VAIO ürünleri güçlendirilecek, yatırımlar devam edecek, içerik kütüphanesi artacak. Sony Entertainment Network platformu da yine bu kapsamda sayılıyor. Basın bildirisinde PS4 ile ilgili herhangi bir vurguya rastlanmıyor.





İkinci sırada televizyon bölümü bulunuyor. Samsung ile ortaklıktan çekilen, OLED ekranların son kullanıcı için üretiminden vazgeçen Sony, 2013 mali yılı bitimine kadar BRAVIA televizyonlar ile OLED ve Crystal LED televizyonlara yatırımlarını artıracak ve kar elde eder duruma gelecek.





Üçüncü sırada gelişmekte olan pazarlarda büyüme hedefi var. 2014 mali yılında gelişmekte olan ülkelerde 32 milyar dolarlık satış yapılmış olacak.





Dördüncü sırada yeni iş alanları oluşturmak ve yeniliklere hız vermek bulunuyor. 4K çözünürlükte görüntü araçları, medikal alanlarda yatırımlar bunlar arasında. 2014 mali yılı sonunda Sony yaklaşık 61 milyar dolarlık satış gerçekleştirmiş olmayı bekliyor.





Beşinci sırada ise işletme portfolyosunu düzenleme ve kaynakları optimize etme bulunuyor. İşten çıkarma ve bölümlerin yeniden yapılanması bu kapsamda değerlendiriliyor. Bu faaliyetlerin 2012 mali yıl bitiminde 900 milyon dolar civarında olacağı belirtiliyor.