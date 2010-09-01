Sony'den 1080p video kaydı yapabilen cep kamerası: Bloggie Touch

Cepte taşınabilen kameralara olan ilginin artması ve Flip kamera konseptinin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte endüstri devi firmalar da bu sınıfta varlıklarını hissettirmeye başladı. Japon elektronik devi Sony, Bloggie Touch adını verdiği, 1080p video kaydı yapabilen yeni kamerasını duyurdu. 3-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan kamera, sahip olduğu özel yazılım sayesinde çekilen videoları Facebook, YouTube ve diğer sosyal paylaşım sitelerine hızlı bir şekilde aktarabiliyor.

15.2 x 107.0 x 52.0 mm boyutlarında ve 125 gram ağırlığında olan yeni kamera, 12.8 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor CMOS sensör kullanıyor. 4x djital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Bloggie Touch, SteadyShot görüntü sabitleme teknolojisi ile daha net ve keskin videolar çekilmesine olanak tanıyor. 8GB'lık dahili depolama alanına sahip olan kamera dosya ve görüntü aktarımını üzerinde yer alan USB ve HDMI portları üzerinden gerçekleştiriyor. Sony Bloggie Touch, 180$ (Siyah) ve 200$ (Gümüş) seviyesindeki fiyatlarıyla Ekim ayında satışa sunulacak.