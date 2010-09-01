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Sony'den 1080p video kaydı yapabilen cep kamerası: Bloggie Touch

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
13,4b
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Video Kameralar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den 1080p video kaydı yapabilen cep kamerası: Bloggie Touch
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Cepte taşınabilen kameralara olan ilginin artması ve Flip kamera konseptinin hızlı bir şekilde yaygınlaşmasıyla birlikte endüstri devi firmalar da bu sınıfta varlıklarını hissettirmeye başladı. Japon elektronik devi Sony, Bloggie Touch adını verdiği, 1080p video kaydı yapabilen yeni kamerasını duyurdu. 3-inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekrana sahip olan kamera, sahip olduğu özel yazılım sayesinde çekilen videoları Facebook, YouTube ve diğer sosyal paylaşım sitelerine hızlı bir şekilde aktarabiliyor.

15.2 x 107.0 x 52.0 mm boyutlarında ve 125 gram ağırlığında olan yeni kamera, 12.8 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor CMOS sensör kullanıyor. 4x djital yakınlaştırma yeteneğine sahip olan Bloggie Touch, SteadyShot görüntü sabitleme teknolojisi ile daha net ve keskin videolar çekilmesine olanak tanıyor. 8GB'lık dahili depolama alanına sahip olan kamera dosya ve görüntü aktarımını üzerinde yer alan USB ve HDMI portları üzerinden gerçekleştiriyor. Sony Bloggie Touch, 180$ (Siyah) ve 200$ (Gümüş) seviyesindeki fiyatlarıyla Ekim ayında satışa sunulacak.

Sony'den 1080p video kaydı yapabilen cep kamerası: Bloggie Touch
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Sony'den 1080p video kaydı yapabilen cep kamerası: Bloggie Touch
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DH Misafiri 9 yıl
çok güzelmiş ya
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StevenDiaz 9 yıl
tasarım mükemmell

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vidoko 9 yıl
yani nokia sony i geçer öylemi:) arkadaş sensony mahalle markası zannedin heralde nokia kim oluyor ..:))
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doroşenko 9 yıl
sony ne mi oluyor ?
pazarda tutma ve satma olasılığı olan her teknoloji dalına adının tüketici üzerindeki eski büyüklüğüne inanıp (sizin gibi tıpkı) balıklama dalan
ama eline yüzüne bulaştıran hüsrana uğrayan ve devliği 1970 ler ve 80 lerde kalan yaralı aslan bir japon firması oluyor.
Milletimizin bilinçsizliğinden güncel gelişmeleri hala takip etmemesinden kaynaklanan sony büyük firmadır inancı ülkemiz için geçerli ama dünyada tam tersibir noktaya gelmiş durumda.
Atrac3 playerla mp3 e rakip olmaya çalışan çuvallayan ve kuzu kuzu mp3 player çıkaran(1979 da walkman i icad ederek kişisel küçük taşnabilir müzik çalarda devrim yapmıştı oysa bu firma)
Cep telefonu satışları tüm dünyada dev firma ve holdingleri bile şaşırtacak kadar artınca çok satarız umuduyla bu piyasayada giren ama hiç bi halt edemeyip teknolojide geri kalınca İsveçli ericcsson la birleşip cep telefonu departmanını iflastan g*tü g*tüne kurtaran,
Girdiği dijital foto makinası ve DSL-R pazarında bi türlü istediği yere gelemeyen ve tüketici şikayetlerinde dünya genelinde ilk sırayı alan,
Foto makineleri, kameralar ve diğer portatif elektronik aletlerde kullanmak üzere piyasaya çıkardığı memory stick kartların kapasitesini 4 gbden fazla artıramayan,piyasada tutmayan ve ancak SD kartların mucidi Sandisk firmasının yardımıyla memory stick kapasitelerini 16 gb ye çıkarıp rezil olmaktan zoraki son anda kurtulan ve bu yıl itibariyle yenilgiyi kabul edip paşa paşa hemen tüm ürünlerinde SD kart kullanmaya başlayan,
1970 lerde geliştirdiği Trinitron teknoljisi ile tüplü TV lerde lider olan ama günümüzde LCD ve Plazma TV lerin yaygınlaşmasıyla TV deki üstünlüğünüde yitirip bu alanı Toshiba,Philips,Samsung ve LG gibi firmalara bırakan
Bir zamanlar Handycam la lider ve hatta tek olduğu kişisel video kamera pazarınıda satış rakamları ve teknoloji itibariyle panasonic ve canon a bırakan ve bu başlıkta konu olan ucuz ve kalitesiz sabit odak lensli kameralar ile satış yapmaya çalışan ama sonyusa.com gibi resmi sitelerinde bile tüketiciden büyük eleştiriler alan,
Hd kameralar ve diğer hd elektronik ürünler için geliştirdiği AVCHD formatı istgediği yere gelip yaygınlaşmayan ve bu yüzden sırf satış yapabilmek için Sanyo nun sahibi olduğu MP4 formatını tıpkı bu başlıkta ki üründe olduğu gibi kullanmak mecburiyetinde kalan(tabi bir yığın patent hakkı parası ödeyerek)
2009 yılı itibari ile %30 ZARAR açıklayan ve bu yıl içinde (yıl daha henüz bitmemesine rağmen) taa 2009 yılından yine %30 civarında ZARAR açıklayan
kısaca son yılarda yaptığı her işi girdiği her sektörü eline yüzüne bulaştıran yıkık bir devdir.

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DH Misafiri 9 yıl
1080p ile 8 gb kayıt imkanı dalga geçmiler...15,20 dakkalık bir görüntüyü ne yapacam ben yahu 8gb harici de kayıt imkanı yoktur bunun kesin.Cok iddalı bir ürün gibi gelmedi asla bana.
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safa_oyuncu 9 yıl
Nokia N8 gibi çekeceğini zannetmiyorum.Zaten cep telefonunda video kalitesinde her zaman Nokia en iyisi oldu.N8 720p video kaydediyor N8'in video örneklerine bir bakın derim oldukça başarılı geldi bana.
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stradivardi 9 yıl
Bu ne teknolojideki atılım ne de firmanın kendi belirlediği bir şey Tamamen tüketicilerin tercih sebebinden dolayı Fotoğrafçılıkla ilgilenenlerin dahi kamera alırken ilk önce mp line dikkat ettiklerini görünce üretici firmalara hak vermiyor değilim açıkçası Ne kadar mp o kadar kalite mantığı büyük bir çoğunlukla devam ediyor Ekran kartlarındaki bit ve ram miktarında olduğu gibi
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ReDComrade 9 yıl
bunu teknolojik bir atılım olarak düşünürsek daha mantıklı olur bu kadar küçük bir lens ile 1080p çekim çok iyi bence görüntü kalitesi tabiki kötü olacaktır ama dedigim gibi şimdiki teknoloji buysa birde ilerde ne yapılabilecegini düşünün
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Batuist 9 yıl
Bende aynen Hobar'ın dediğine katılıyorum.. o kadar minnacık lens ile çekilen 1080p videodan hayır gelmez... sadece açık havada video çekilebilir bunula...
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Hobar 9 yıl
çözünürlüğe niye bu kadar takılıyorlar anlamıyorum. yüksek çöz. olup karanlık çamur gibi olunca iyi oluyor sanki
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