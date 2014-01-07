Sony'den 4K El Kamerası "FDR-AX100 4K" ön inceleme

4k geldi geliyor derken CES 2014'te televizyonlardan, kameralara kadar her konuda 4K gövde gösterisi izliyoruz. 4K konusunda uzun süredir teknoloji geliştirmeye devam eden Sony ise bu konuda ne kadar ileride olduğunu 4K El Kamerası ile gösteriyor. FDR-AX100 4K, Dünyanın ilk 4K video çeken el kamerası.

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