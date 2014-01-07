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Sony'den 4K El Kamerası "FDR-AX100 4K" ön inceleme

5 yıl
45,2b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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4k geldi geliyor derken CES 2014'te televizyonlardan, kameralara kadar her konuda 4K gövde gösterisi izliyoruz. 4K konusunda uzun süredir teknoloji geliştirmeye devam eden Sony ise bu konuda ne kadar ileride olduğunu 4K El Kamerası ile gösteriyor. FDR-AX100 4K, Dünyanın ilk 4K video çeken el kamerası.
 

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N0thingLose 5 yıl en beğenilen
Youtube ev çekimi yaygınlaşmasından bahsettiniz, 360p 4 dklık bir videoyu TTNET sayesinde 5 dk da izliyorsak 4k videoyu sabah işe giderken açıp akşam eve geldiğimizde izleriz artık..
Youtube ev çekimi yaygınlaşmasından bahsettiniz, 360p 4 dklık bir videoyu TTNET sayesinde 5 dk da izliyorsak 4k videoyu sabah işe giderken açıp akşam eve geldiğ...
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HectorBarbossa 5 yıl huseyintat
huseyintat

ttnet esprisi baydı yemin ediyorum.Kardeşim kullanma o zaman ttnet !

Espri değil kardeşim bunlar gerçekler. Burada ki hiç kimsede TTNET'i sevdiğinden kullanmıyor merak etme. Hem internet fiyatları pahalı hem yavaş ki diğer şirketlerde öyle.
4K iyi güzelde izlenecek internetimiz yok maalesef.

huseyintatttnet esprisi baydı yemin ediyorum.Kardeşim kullanma o zaman ttnet !Espri değil kardeşim bunlar gerçekler. Bu...
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DH Misafiri 1 yıl
Buradaki yorumlardan istifade etmeye çalışanların önüne red scarlet kamera (60.000TL den başlar.) koymak çok bilmişlik oluyor. Holywood için çekim yapacak değiliz. Olsa olsa en fazla youtube atarız. Yeterli olur herhalde.
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tayfun808 2 yıl

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DH Misafiri 4 yıl
kedi ulaşamadığı ciğere mundar dermiş.ben aldım ve çok memnunum.avuç içi kamerada son nokta SONY
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maximus8282 4 yıl
Bazılarımız black magic kullanılıyor desede Sony 2014 worl cup (4K canlı yayın yapıldı) da dahil olmak üzere birçok yayın kuruluşu hollywood tarafından ilk tercih olarak kullanılmakta.
Bu arada bu Sony 4K tv alana bu kamerayı ücretsiz veriyor. technopat.net/...
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muconexplus 4 yıl
guzelmiş alınabilir
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goro1982 5 yıl
bu cihaz mükemmel ama laf atanların zır cahil oldugunu söylemek yanlış olmaz.
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konsoldede 5 yıl
4k 5k cok yeni, en az 5 sene gececek ve Daha cok video kamerasi cikacak 4k tv cikacak olgunlasacak ucuzlayacak int hizlari yükselecek o Zaman alinir simdi hayal bizim icin
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fortunasuper 5 yıl
bu kamera kaç mp foto çekiyor?
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iboocum 5 yıl
hafıza kartları yetmiycek artık
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OBA INC 5 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Sonynin dandik el kamerası ile hollywood da kullanılan black magic kamerasını karşılaştırmak abes olmuş. Bilmeyenler için söyleyim adamlar 4 bin dolara SSD'ye 4K Raw kayıt yapabiliyor. Farklı lens mount çeşitliliği sunuyor ve 5 inc ekranı ile rahatlıkla videoyu kontrol edebiliyorsunuz. Yanında da dünya standartı DaVinci Resolve color yazılımınıda bedava veriyorlar. Davinciyi bilmeyenler içinde şöyle bir resim koyayım

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Umarım hala gelipte kimse sony demez artık pro sektöründe sonynin adı kalmadı zaten. Devir RED, Scarlet ve Black Magic devri.
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bytradm 5 yıl
teşekkürler. yediğiniz içtiğiniz size yarasın,
gördüklerinizde bize. :)
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ultraslan.1905 5 yıl
SONY=KALİTE
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