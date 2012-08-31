Sony'den NFC ve Bluetooth desteği sunan ses sistemi: SRS-BTM8

Gündelik hayatımızın önemli bir parçası haline gelen mobil cihazlarda, yakın alan iletişim teknolojisi NFC yaygınlaştıkça, NFC destekli aksesuarları daha sık görmeye başladık. Bu aksesuarlardan birisini de Sony hazırladı. Sony, NFC ve Bluetooth desteğini bir araya getiren ses sistemi SRS-BTM8'i duyurdu.



Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneği tüketicilerin beğenisine sunulan SRS-BTM8, toplamda 4 watt (2 x 2 watt) ses çıkış gücüne sahip hoparlörlerle donatılmış. Sony'nin yeni ses sistemi 4 adet AA pille çalışabiliyor ve piller 20 saate varan kullanım süresi iddiası taşıyor. NFC özellikli bir mobil cihaz ile SRS-BTM8'i eşleştirmek gayet basit. Mobil cihazınızı, ses sistemine bir kez temas ettirmeniz yeterli.



Sony SRS-BTM8'in fiyat bilgisi ise henüz bulunmuyor.

