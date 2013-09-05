Sony'den Xperia Z1 ile tasarımsal olarak büyük benzerlik taşıyan yeni medya sunucusu: WG-C20





Dün resmi olarak tanıtımı yapılan ve dikkat çekici özellikleriyle büyük beğeni toplayan Xperia Z1 ile tasarımsal olarak benzeyen WG-C20 isimli yeni medya sunucunu tanıtan Sony, kullanıcılara birçok farklı işlevi tek bir merkez altında sunabiliyor.

144 x 7 x 9 cm boyutlarında üç farklı renk seçeneğiyle hazırlanan WG-C20, daha önce satışa sunulan WG-10 modelinin halefi olarak değerlendiriliyor. Üzerinde yer alan Wi-Fi ve NFC bağlantı teknolojileriyle ortamda bulunan akıllı cep telefonu ya da tablet bilgisayar modelleriyle iletişim kurabilen cihaz, DLNA desteğiyle medya sunucusu görevini görebiliyor ve sekiz farklı cihaz arasında fotoğraf / video aktarımı sağlayabiliyor. Aynı zamanda üzerinde SD kart yuvası yer alan Sony WG-C20, USB üzerinden bağlanan harici depolama birimleri içerisinde yer alan içerikleri de diğer cihazların erişimine açabiliyor. Aynı zamanda veri yedekleme işlevinin de altından kalkabilen cihaz, 3000 mAh dahili bataryası ile mobil cihazlara enerji takviyesi yapabiliyor.





Sony tarafından tanıtılan medya sunucunu WG-C20, 99 Pound fiyat etiketiyle Ekim ayı içerisinde satışa sunuluyor.









http://www.fonearena.com/blog/80510/sony-releases-the-wg-c20-a-more-portable-2nd-gen-wireless-server-for-your-smartphone.html