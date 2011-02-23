Sony'den beş farklı renk seçeneğine sahip Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü; VAIO C

Dizüstü bilgisayar pazarındaki rekabet her geçen gün etkisini biraz daha arttırırken, iddialı üreticiler yeni modellerle rekabette güçlü olmanın planlarını yapıyorlar. Arka arkaya duyurduğu modellerle son günlerde sık sık gündeme gelen Sony, tasarım özellikleri ve renk seçenekleriyle gençleri hedefleyen 14-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Intel'in Huron River kod adlı Mobil Sandy Bridge platformundan güç alan yeni VAIO C, 2.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisiyle geliyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve 320GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayar, DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M GPU'su ile 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan dizüstü bilgisayarın donanım özellikleri arasında DVD yazıcı, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 2D/3D içerik aktarımı için HDMI 1.4a çıkışı, çoklu dokunmatik touchpad, Exmor HD internet kamerası, bir adet USB 3.0 portu ve Dolby Home Theatre ses desteği gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Beş farklı renk seçeneği ile önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak Sony VAIO C'nin fiyatı ise açıklanmadı.