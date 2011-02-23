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Sony'den beş farklı renk seçeneğine sahip Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü; VAIO C

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony'den beş farklı renk seçeneğine sahip Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü; VAIO C
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Dizüstü bilgisayar pazarındaki rekabet her geçen gün etkisini biraz daha arttırırken, iddialı üreticiler yeni modellerle rekabette güçlü olmanın planlarını yapıyorlar. Arka arkaya duyurduğu modellerle son günlerde sık sık gündeme gelen Sony, tasarım özellikleri ve renk seçenekleriyle gençleri hedefleyen 14-inç boyutundaki yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Intel'in Huron River kod adlı Mobil Sandy Bridge platformundan güç alan yeni VAIO C, 2.3GHz'de çalışan çift çekirdekli Core i5-2410M işlemcisiyle geliyor. 8GB'a kadar bellek desteği sunan ve 320GB kapasiteli sabit disk ile gelen dizüstü bilgisayar, DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M GPU'su ile 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor.

Ekran çözünürlüğü 1366 x 768 piksel olan dizüstü bilgisayarın donanım özellikleri arasında DVD yazıcı, 802.11n WiFi, Bluetooth 2.1, 2D/3D içerik aktarımı için HDMI 1.4a çıkışı, çoklu dokunmatik touchpad, Exmor HD internet kamerası, bir adet USB 3.0 portu ve Dolby Home Theatre ses desteği gibi detaylara yer verildiğini görüyoruz.

Beş farklı renk seçeneği ile önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulacak Sony VAIO C'nin fiyatı ise açıklanmadı.

Sony'den beş farklı renk seçeneğine sahip Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü; VAIO C
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Sony'den beş farklı renk seçeneğine sahip Sandy Bridge tabanlı yeni dizüstü; VAIO C
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maxalanya 8 yıl
beyazını ithal etmeyi unutmuşlar :)
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abrenax 8 yıl
o fiyata o özellikte en az 3 tane dizüstü gelir
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Python 8 yıl
eski vaiolarda pil süreleri oldukça iyidi ancak şu sıralar 1-4 saat arası gibi bir rakam kullanılıyor tabi bu ürünün pil süreside önemli bunlar olması gereken detaylar diye düşünüyorum
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electrostatic 8 yıl
bu yeni vaioların kapak tasarımları niye böyle kasadan ayrı bir parça gibi tasarlandı anlamadım.F serisinin 3D görüntü veren modeli de böyle tasarlandı.
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Batuist 8 yıl
bence tasarımda çok geride.. üst ekran kapatılınca kasanın üstünde emanet gibi duruyor.. logar kapağı gibi.. adam gibi bir tasarım yapamıyorlarmı yoksa bilerek mi böyle yapıyorlar anlamıyorum...
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ozkan_tpc 8 yıl
"DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M GPU'su ile 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor."
1080p oynatabilecek, hem de sorunsuz :D
çok rezil bi durum ya, o alete 3000-5000 lira para vereceksin ama en fazla solitaire oynayacaksın :D
(Not; mayın tarlası da çalışabilir)
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acbold 8 yıl

ozkan_tpc

"DirectX 11 destekli Radeon HD 6470M GPU'su ile 1080p videoları sorunsuzca oynatabiliyor."

1080p oynatabilecek, hem de sorunsuz :D

çok rezil bi durum ya, o alete 3000-5000 lira para vereceksin ama en fazla solitaire oynayacaksın :D

(Not; mayın tarlası da çalışabilir)


dikkat etsen oyun bilgisayarı olmadığının farkına varırsın... yeni yeni bizlerle buluşacak bi teknoloji ve markaların çıkardıkları ürün ilk ürün olma durumunda şuanda... ürün özellikleri vs gayet iyi ayrıca.sadece fiyatı abartı olacak.orası kötü.
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maliahmet1 8 yıl
3bin tlden fazla olacağını düşünüyorum ve alım acısından cok kötü olacak
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acbold 8 yıl
açılınn fusion geliyor :))) turuncu model güzel.güzel ürün olmş fakat fiyatı uçuk olacak sony olduğu için orası kötü.
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