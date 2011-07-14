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Sony'den ince tasarımlı harici DVD sürücü

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Optik Sürücüler
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony yeni hazırladığı harici DVD yazıcısını duyurdu. DRX-S90U model adını taşıyan ve ince tasarımıyla (19mm) şık bir görünüm sergileyen sürücü, 2MB büyüklüğünde tampon belleğe sahip. Ağırlıklı olarak ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar ve netbook kullanıcılarını hedef alan 320 gram ağırlığındaki sürücü, bilgisayarlar ile bağlantı için USB 2.0 arabirimini kullanıyor.

DVD+R/-R/+RW medyalara 8x, DVD+R/-R DL ve DVD-RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x ve CD-R/-RW medyalara 24x hızında kayıt yapabilen sürücü, Blu-ray medyalara ise destek sunmuyor. Sony tarafından bu ayın sonuna doğru Amerika pazarında kullanıma sunulacak olan DRX-S90U'nun tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı ise 70 dolar olarak ifade ediliyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
Sony'nin ince tasarımlı harici DVD sürücüsünü nerede bulabilirim yardımcı olurmusunuz? Saygılar Nuri Dilli
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jibe 8 yıl
Güzelde bu saatten sonra Dvd sürücüye pek gerek kalmadı belki Arşivciler kullanıyordur. Hdd ve Usb Flash bellek fiyatları düşük seviyelerde.
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SaatliBomba 8 yıl
hakkaten dvd kullananların sayısı git gide azalıyor. bunun bide haricisini yapmak mantıklı deil
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