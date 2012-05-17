Sony'den yeni aynasız kamera; NEX-F3

Sony değiştirilebilir lensli aynasız kamera ailesi NEX'in yeni üyesi F3'ü duyurdu. Fiyat anlamında serinin alınabilirliği en yüksek modellerinden birisi olarak gösterilen NEX-F3, 180 derece dönebilen, 921,000 piksel çözünürlüğünde 3-inç ekrana, entegre flash özelliğine ve 16.1 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor APS HD CMOS sensöre sahip. Sony'nin kendi geliştirdiği Bionz görüntü işlemcisi ile donatılan kameranın ISO hassasiyeti ise 200-16000 olarak açıklandı.

Standart olarak 18-55mm tek lens ile gelen Sony NEX-F3, ayrıca 55-210mm lens içeren ikili kit ile de alınabilecek. Devamlı çekim modunda 5.5 kare/saniye kayıt performansı ortaya koyan NEX-F3, aynı zamanda AVCHD ve MPEG-4 formatlarında 1080p Full HD video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Siyah, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak Sony NEX-F3'ün, Haziran ayının ortalarına doğru tek lens ile 699$, çift lens ile de 1000$ etiket fiyatıyla piyasaya çıkacak.