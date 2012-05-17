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Sony'den yeni aynasız kamera; NEX-F3

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
17,6b
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26
Fotoğraf Makineleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sony değiştirilebilir lensli aynasız kamera ailesi NEX'in yeni üyesi F3'ü duyurdu. Fiyat anlamında serinin alınabilirliği en yüksek modellerinden birisi olarak gösterilen NEX-F3, 180 derece dönebilen, 921,000 piksel çözünürlüğünde 3-inç ekrana, entegre flash özelliğine ve 16.1 Megapiksel çözünürlüğünde Exmor APS HD CMOS sensöre sahip. Sony'nin kendi geliştirdiği Bionz görüntü işlemcisi ile donatılan kameranın ISO hassasiyeti ise 200-16000 olarak açıklandı.
Standart olarak 18-55mm tek lens ile gelen Sony NEX-F3, ayrıca 55-210mm lens içeren ikili kit ile de alınabilecek. Devamlı çekim modunda 5.5 kare/saniye kayıt performansı ortaya koyan NEX-F3, aynı zamanda AVCHD ve MPEG-4 formatlarında 1080p Full HD video kaydı da gerçekleştirebiliyor. Siyah, gümüş ve pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile sunulacak Sony NEX-F3'ün, Haziran ayının ortalarına doğru tek lens ile 699$, çift lens ile de  1000$ etiket fiyatıyla piyasaya çıkacak.

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a.f.y. 6 yıl
Tam bir f/p makinası. Kıymetini bilene.
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Ozbi 6 yıl
dpreview'e göre hakikaten çok iyiymiş d3100, d3200'ü silmiş, d5100'e kafa tutmuş Alan arkadaşların yorumlarını bekliyoruz.
dpreview haricinde ayrıntılı inceleme yapmış olan site var mı?
dpreview.com/...
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E_Aydin35 7 yıl
Boyutuna ve performansına bakılırsa, boyundan büyük işler yapıyor :) Fiyatda iddalı kamerada.. Zor bir seçim Sony'nin öbür modelleri (bir çok model) karşılaştırıldığında..
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niziolekyis 7 yıl
biraz lens çıkarsınlar artık. NEX ler için 50mm yok, tele yok, sadece manuel lensleri adaptörle kullanıyoruz,
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Rainbow6 7 yıl
ha bu ha dslr ayni tasinirlikta cebe at gotur yok, oyle olduktan sonra dslr al daha iyi
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ozeba 7 yıl Rainbow6
Rainbow6
ha bu ha dslr ayni tasinirlikta cebe at gotur yok, oyle olduktan sonra dslr al daha iyi

pancake diye tabir edilen lenslerle at cebe gotur oluyor bu tip makineler. mesela nex icin 16mm f:2.8 lens. yada m4/3 sistem icin daha cok secenek var.
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aohung1104 7 yıl
Bıkmadılar gövde üretmekten, biraz lens çıkarsınlar artık.
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nickenegerekvar 7 yıl
coxackie
Orijinalden alıntı: ozturert
Orijinalden alıntı: coxackie Bıkmadılar gövde üretmekten, biraz lens çıkarsınlar artık. NEX ler için 50mm yok, tele yok, sadece manuel lensleri adaptörle kullanıyoruz, olmuyor ama :)
50mm OSS var. bır de 55-210 tele var.
Var ama yok, 1 yıldır var bu lensler ama piyasada satan henüz göremedim

hepsisony.com/... bir bakmanız iyi olur nex in bütün aksesuarları bulunmakta :)
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Stanislas Xavier 7 yıl
algılayıcı boyutu güzel ama bionz işlemciler pek bekleneni vermiyor,tak buna bir tane digic5+ o zaman iso da 6400 ü işlemsiz kullanırsın...
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strahd_von_zarovich 7 yıl
Gövdeye lens eklenmemişte , lense gövde eklenmiş gibi olmuş :D
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CoreXXX 7 yıl
tasarımı çok götü olmuş
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coxackie 7 yıl
Bıkmadılar gövde üretmekten, biraz lens çıkarsınlar artık. NEX ler için 50mm yok, tele yok, sadece manuel lensleri adaptörle kullanıyoruz, olmuyor ama :)
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ozturert 7 yıl coxackie
coxackie

Bıkmadılar gövde üretmekten, biraz lens çıkarsınlar artık. NEX ler için 50mm yok, tele yok, sadece manuel lensleri adaptörle kullanıyoruz, olmuyor ama :)

50mm OSS var. bır de 55-210 tele var.
1 Yanıt Yanıtla +3
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