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Sony'nin akıllı saati ve fitness bilekliği ortaya çıktı

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony'nin akıllı saati ve fitness bilekliği ortaya çıktı

Sony'nin bu haftaki IFA 2014 fuarında tanıtmasını beklediğimiz giyilebilir cihazları yeni bir sızıntıda daha bulanık da olsa kendisini gösterdi.

İlk olarak Sony'nin resmi Facebook hesabında ortaya çıkan akıllı saat yeni sızıntıda da aynı tasarımı sergiliyor. Önceki modellerin aksine Smartwatch 3 rakipleri Samsung Gear Live ve LG G Watch ile benzer yapıya sahip. 1.68 inçlik ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan cihaz IP58 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuyor. İşletim sistemi ise Android Wear.

SmartBand Talk ise e-mürekkep bir ekrana ve Bluetooth bağlantısına sahip. Nispeten daha uzun kullanım sürelerine ulaşacağı tahmin edilen bilekliğin çağrı kabul etme ve red etme gibi fonksiyonlar sunacağı tahmin ediliyor. Her iki cihaz da bu hafta netlik kazanacak. 

http://www.androidcentral.com/sony-smartwatch-3-and-smartband-talk-spotted-grainy-renders Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
new-desing 4 yıl
Smartwatch 3 nike ın ürettiği saatlere benzemiş. Güzel dursa da şık bir saat değil. Moto 360 ve gear S gibi modeller karşısında çok şansı yok benim gözümde.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
tasarım güzel fiyatlar uçuk olmasa bari
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Alter Bridge 4 yıl
Sanırım Sony o keskin çizgilerinden biraz da olsa uzaklaşmaya çalışıyor, tasarımlar oldukça iyi.
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xmasx 4 yıl
Smartband`da dokunmatik ekran ve muzik kontrolu varsa super olmus, ustelik pil omru daha uzun.
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ozangulsoy6 4 yıl
Tasarımlar güzel, umarım geliştirirken kötüleşitirmezler de bizde sevinsek
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nct96 4 yıl
Güzel de çeşke kendine has bir tasarım kullansaymış
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Illustrious. 4 yıl
Tasarım son derece hoş..
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