Sony'nin akıllı saati ve fitness bilekliği ortaya çıktı





Sony'nin bu haftaki IFA 2014 fuarında tanıtmasını beklediğimiz giyilebilir cihazları yeni bir sızıntıda daha bulanık da olsa kendisini gösterdi.





İlk olarak Sony'nin resmi Facebook hesabında ortaya çıkan akıllı saat yeni sızıntıda da aynı tasarımı sergiliyor. Önceki modellerin aksine Smartwatch 3 rakipleri Samsung Gear Live ve LG G Watch ile benzer yapıya sahip. 1.68 inçlik ekranda 320x320 piksel çözünürlük sunan cihaz IP58 sertifikası ile suya ve toza dayanıklılık sunuyor. İşletim sistemi ise Android Wear.





SmartBand Talk ise e-mürekkep bir ekrana ve Bluetooth bağlantısına sahip. Nispeten daha uzun kullanım sürelerine ulaşacağı tahmin edilen bilekliğin çağrı kabul etme ve red etme gibi fonksiyonlar sunacağı tahmin ediliyor. Her iki cihaz da bu hafta netlik kazanacak.

http://www.androidcentral.com/sony-smartwatch-3-and-smartband-talk-spotted-grainy-renders